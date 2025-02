Greg Sharpe, voce di play-by-play del Nebraska, muore di cancro al pancreas

Lincoln, Neb.-Greg Sharpe, la voce di giocare per il calcio del Nebraska dal 2007, è morta di cancro, la sua famiglia ha annunciato la scuola sabato. Aveva 61 anni.

Sharpe è morto venerdì, 10 mesi dopo che gli ha detto che gli è stato diagnosticato un cancro al pancreas. La scorsa stagione è riuscito a lavorare diverse partite.

“Mentre la sua passione ed energia per chiamare Husker Football e Baseball hanno portato gioia nelle ultime 17 stagioni che ci sta confortando, che la sua eredità vivrà negli stessi momenti che ha detto e ha costruito la dichiarazione della sua famiglia. “Mentre il pubblico lo conosceva per la sua voce prospera e la personalità contagiosa, quelli più vicini a lui lo conoscevano per la sua lealtà e determinazione per loro.”

Per 17 anni, Greg Sharpe ha parlato attorno al microfono e ai nostri cuori. La sua eredità sarà rimborsata nel momento in cui ha detto e ha continuato le sue relazioni che ha costruito. Siamo profondamente rattristati dalla navigazione di Greg e mandiamo le nostre più condoglianze alla famiglia Sharpe. pic.twitter.com/alsmyl6r0k – Nebraska Huskers (@huskers) 15 febbraio 2025

Sharpe è cresciuta a Olath, nel Kansas, ha frequentato il Kansas State ed è stata la voce del K-Stat del calcio e del basket tra il 1996 e il 2002.

Il Nebraska lo ha assunto per chiedere le ultime tre partite di calcio della stagione 2007 e lo ha reso un presentatore permanente l’anno prossimo.

La National Association of Sports Media a dicembre è stata nominata Nebraska Sportscaster of the Year e il mese scorso il dipartimento di atletica ha nominato il suo spazio di lavoro per il box stampa “Greg Sharpe Radio Booth.”

“È una giornata difficile per tutti”, ha detto il direttore atletico Troy Dannen. “Non solo quelli vicino a Greg e quelli che hanno avuto l’opportunità di collaborare con lui, ma anche per i fan di Husker a cui piacciono i ricordi delle chiamate di Greg di momenti iconici nella storia di Nebrasky.

“Greg era un uomo incredibile ed era un amico per tutti. In poche parole, ha definito ciò che significa essere Husker e ci sarà sempre Husker.

Sharpe sopravvisse a sua moglie Amy e alle figlie Emily, Campbell e Taylor.