Grid completo para a temporada F1 2025

A temporada 2025 da Fórmula 1 começa em 14 de março

Embora o grid de Fórmula 1 de 2024 não tenha sofrido muitas mudanças em comparação com 2023, não é errado dizer que o próximo grid de 2025 será um salto ousado para o desconhecido.

Apresentando uma das maiores transferências da história da F1, quando Lewis Hamilton se mudou para a Ferrari, a temporada de 2025 provavelmente reescreverá todo o automobilismo de uma só vez.

No entanto, a mudança de Hamilton não é a única transferência notável que mudará o grid. Teremos também Liam Lawson subindo para a Red Bull, substituindo Sergio Pérez na próxima temporada de 2025.

Essa mudança na Red Bull acabou levando uma semana de mudanças a um beco sem saída. Isso significa que os fãs da Red Bull não poderão testemunhar Sergio Pérez em ação em 2025, embora ele tenha contrato com a Red Bull até 2026.

Vamos dar uma olhada no grid final da F1 de 2025 com todas as mudanças.

corridas de touros vermelhos

Gerente de equipe- Christian Horner

Motoristas–

Reserva de motorista–

Nenhum anúncio oficial

Depois de um desempenho decepcionante na temporada de 2024, Sergio Pérez marcou apenas dois pontos nas últimas cinco corridas. Isso colocou em jogo a candidatura da Red Bull pelo título de construtores.

Portanto, em vez de Perez, a Red Bull promoveu Liam Lawson do Racing Bulls após seu desempenho impressionante ao substituir Daniel Ricciardo no meio da temporada. Agora Liam garantiu vaga ao lado de Max Verstappen, que permanece com contrato até 2028.

Equipe Ferrari

Gerente de equipe- Frederico Vasseur

Motoristas-

Reserva de motorista-

Antonio Giovinazzi

Arthur Leclerc

A Ferrari está pronta para receber seu novo piloto, Lewis Hamilton, no grid de 2025. O heptacampeão mundial assinou recentemente um contrato de vários anos com o cavalo empinado que começará em 2025.

A Ferrari também garantiu a Charles Leclerc um novo acordo multicontrato, juntando-se a Charles e Lewis para formar uma das duplas mais mortíferas de qualquer equipe de F1.

mercedes

Gerente de equipe- Totó Wolff

Motoristas-

Reserva de motorista-

Valtteri Bottas

Frederik Vesti

Após a saída de Lewis Hamilton, a equipe finalizou sua formação para 2025, promovendo a estrela adolescente da F2 Andrea Kimi Antonelli para ocupar o lugar vago.

Antonelli se juntará a George Russell, que permanece sob contrato até 2025. A mudança surpresa de Hamilton foi confirmada antes do Grande Prêmio da Itália, onde a Mercedes anunciou oficialmente a tão esperada promoção de Antonelli.

McLaren

Gerente de equipe- Andreia Estela

Motoristas-

Reserva de motorista-

Nenhum anúncio oficial

Em todo o grid de F1 de 2025, a McLaren é a única equipe que finalizou sua escalação antes de todos. Lando Norris, o primeiro vencedor de uma corrida de F1, já havia prorrogado seu contrato para competir com a equipe até pelo menos 2026.

Enquanto a outra estrela da McLaren também garantiu um contrato até 2026, após sua impressionante temporada de estreia. Na verdade, a McLaren fez um trabalho esplêndido ao manter esta dupla pela terceira vez consecutiva, aproveitando a sua harmonia mais eficiente para sair por cima.

Aston Martin

Gerente de equipe- Andy Cowell

Motoristas-

Reserva de motorista-

Nenhum anúncio oficial

Fernando Alonso permanecerá na equipe até 2026, tendo em conta o seu contrato plurianual com a Aston Martin. Em 2026, Alonso voltará à Honda na Aston Martin.

Por outro lado, Lance Stroll, cujo contrato era renovável, também confirmou um novo acordo em junho de 2024 para competir com a Aston Martin até 2026.

corrida williams

Gerente de equipe- James Vowles

Motoristas-

Reserva de motorista-

Williams garantiu Alex Albon a longo prazo por volta de maio com um novo contrato plurianual. No entanto, após meses de especulação, Carlos Sainz tomou a ousada decisão de ingressar na Williams pós-Ferrari. Ele conseguiu sua vaga na equipe assinando um contrato de dois anos até 2026, com pequena margem de prorrogação.

Com esta nova adição, a equipa parece estar sob pressão para entregar a Carlos um carro potente que seja compatível com as suas técnicas e estilo de condução.

Alpino

Princípio da equipe- Oliver Oakes

Motoristas-

Reserva de motorista-

Conforme confirmado pela Alpine em 27 de junho, Pierre Gasly assinou um contrato plurianual com a Alpine e permanecerá até o final de 2026.

No entanto, Esteban Ocon, que dirige pela equipe desde 2020, sairá em 2024. Para ocupar seu lugar, a vaga será ocupada por Jack Doohan, de 21 anos, que é promovido de piloto reserva a piloto de corrida para o próximo Temporada de 2025.

A extensão do contrato de Gasly foi anunciada antes do Grande Prêmio da Áustria, enquanto a promoção de Doohan foi confirmada em agosto.

Touros de Corrida (RB)

Gerente de equipe- Laurent Mekies

Motoristas-

Yuki Tsunoda

Isaac Hadjar

Reserva de motorista-

Nenhum anúncio oficial

A Red Bull anunciou que Isack Hadjar fará sua estreia na F1 com o Racing Bulls ao lado de Yuki Tsunoda no grid de F1 de 2025. Esta adição segue a promoção de Liam Lawson à Red Bull.

O júnior da Red Bull, Hadjar, perdeu por pouco o título de F2 em 2024 e já atuou pela equipe. Nesta temporada ele será um dos seis estreantes no grid da F1.

Hass

Gerente de equipe- Olá Komatsu

Motoristas-

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Reserva de motorista-

A Haas confirmou uma nova formação de pilotos para 2025 e 2026, com Oliver Bearman e Esteban Ocon se juntando à equipe. A saída de Nico Hulkenberg e o contrato de Kevin Magnussen que termina em 2024 criaram duas vagas na equipe.

Oliver Bearman, um protegido da Ferrari, fará sua estreia na F1 apesar de uma temporada modesta na F2, impressionando a todos durante uma função de reserva na Ferrari.

A saída de Magnussen já foi confirmada antes do GP da Hungria e Ocon irá substituí-lo por um contrato de vários anos.

chute limpo

Gerente de equipe- Alessandro Alunni Muito bem

Motoristas-

Nico Hulkenberg

Gabriel Bortoleto

Motoristas reservados-

Nenhum anúncio oficial

A Kick Sauber escolheu uma formação de pilotos totalmente nova para 2025, com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto substituindo Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

O impressionante ressurgimento da carreira de Hulkenberg na Haas chamou a atenção do CEO da Sauber, Andreas Seidl, tornando-o o primeiro piloto contratado para a transição da equipe para a Audi em 2026.

Bortoleto, atual líder de pontos da F2, garantiu a segunda vaga após um longo processo de negociação, ultrapassando Bottas.

