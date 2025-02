Grip de cimento de Marselha em segundo lugar na Ligue 1

Marselha fortaleceu seu segundo lugar na Ligue 1, atrás dos líderes de fuga de Paris Saint-Germain, com a vitória dominante de 2: 0 em Angers no domingo. A equipe de Roberto de Zerbiego estava no topo do Stade Raymond Kopa, mas eles tiveram que esperar até o 69º minuto para assumir a liderança quando Adrien Rabiot entrou no canto de Amin Gouiri. Eles atiraram nos últimos cinco minutos depois, quando o deputado Neal Maupay interpretou um de dois de Gouiri antes de terminar seus quartos gols com a assinatura do contrato com o Everton no início da temporada.

A contribuição de Rabiot é mais incomum, e o ajudante francês de repente se tornou uma séria ameaça de gol e marcou o terceiro cabeçalho nos últimos cinco jogos.

Enquanto isso, Gouiri teve uma influência decisiva em sua primeira partida desde a assinatura do contrato com Rennes na janela de transferência de janeiro, enquanto o meio -campista da Argélia, Ismael Bennacer, também impressionou sua estréia depois de ingressar em um empréstimo da AC Milan.

Marselha venceu nove em 11 partidas fora nesta temporada e esse resultado significa que seis pontos estão se movendo por causa de Nice e Mônaco que administram um pacote de perseguição.

A diferença no PSG, no entanto, permanece desencorajando 10 pontos, e os mestres predominantes pareciam não parar após uma impressionante vitória de 4: 1 sobre o Mônaco na sexta -feira.

Esta fase de PSG para terça -feira bem estabelecida na fase nocaute dos mestres da primeira etapa com rivais franceses Brest, um empate, que são os favoritos esmagadores para vencer.

No início do domingo, Paulo Fonseca supervisionou sua primeira vitória como treinadora de Lyon quando seu novo site jogou Reims por 4 a 0 para retornar a lugares europeus.

Nicolas Tagliaphico colocou Lyon na frente no final do primeiro tempo do assistente Corentin Tolisso, que dobrou sua vantagem do chute livre de Rayan Cherka no meio do segundo tempo.

Cherki marcou um terceiro gol, e o internacional georgiano Georges Mikaautze terminou o placar durante a detenção depois que Reims foi reduzido para 10 homens com o envio de Patrick Dhabi.

Lyon perdeu por 3-2 em Marselha no fim de semana passado, na primeira partida do ex-treinador de Milan Fonsec depois de substituir o Sage Pierre Sage.

Resultado de domingo, sua primeira vitória em oito partidas em todas as competições, eleva Lyon de volta ao sexto lugar.

Reims, jogando na primeira partida da liga sob a nova treinadora Samba Diwar, está 14, quatro pontos acima do terço inferior.

Em outros jogos, Strasbourg venceu Montpellier por 2 a 0, e o atacante holandês Emanuel Emegha marcou seu nono gol nesta temporada, sexto em seis partidas.

Toulouse veio duas vezes para conseguir 2-2 para Auxerre, que não ganhará em nove viagens LIGUE 1.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente no canal assinado).