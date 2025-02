Grizzlies gm che parla di sì più moranti voci commerciali

Il paesaggio NBA è cambiato radicalmente mentre Dallas Mavericks ha scioccato tutti scambiando Luka Dončić con Los Angeles Lakers.

La mossa che coinvolge una superstar di 25 anni senza preavviso ha inviato increspature in campionato.

Ora, qualsiasi franchisee potrebbe chiedersi della propria sicurezza, tra cui Ja Morant, che è stata la pietra angolare di Memphis Grizzlies da quando lo hanno scelto numero due nel 2019.

Ma i Grizzlies non hanno nessuna di queste speculazione. Il direttore generale Zach Kleiman si avvicinò rapidamente a queste voci vorticose in una conversazione con Drew Hill di Daily Memphan.

Il suo atteggiamento? Non intrattengono nemmeno l’idea di trattare con la loro guardia di punta.

“Non posso incolpare altri” leader “per aver fantasticato sul commercio degli Stati Uniti in SÌ. Ma è proprio questo: la fantasia. Non stiamo agendo sì. Continua a sottovalutare sì, questa squadra e questa città e lasceremo che le nostre prestazioni sul pavimento parlino da sole. Non darò a questa spazzatura ulteriore ossigeno e non vedo l’ora di tornare al basket ”, ha detto Kleiman a Hill, che ha condiviso la citazione a X.