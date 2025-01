Guardare il Super Bowl 2025: data, ora, canale TV per SB LIX

La stagione NFL 2024-25 si concluderà con il Super Bowl LIX a febbraio. Dal guardarlo al giocarci, abbiamo tutti i dettagli pronti:

Quando è il Super Bowl?

Dopo quattro round dei playoff NFL, il Super Bowl LIX si giocherà il 9 febbraio 2025.

A che ora è il Super Bowl?

Il Super Bowl LIX inizia alle 18:30 ET.

Dove si giocherà il Super Bowl LIX?

Il Super Bowl LIX si giocherà al Caesars Superdome di New Orleans, lo stadio di casa dei New Orleans Saints.

Dove posso guardare il Super Bowl? Su che canale sarà?

La partita sarà trasmessa in diretta su FOX.

Come posso guardare il Super Bowl LIX senza cavo?

Per chi non ha la TV via cavo, ci sono un paio di servizi di streaming che trasporteranno FOX e il grande gioco, tra cui YouTubeTV, Hulu + Live TV e FuboTV.

Se disponi di un’antenna con una buona ricezione, puoi anche guardare il Super Bowl sulla tua stazione FOX locale. Conosci Mappe di ricezione TV della Federal Communications Commission per vedere quali stazioni sono disponibili nella tua zona.

Come posso trasmettere in streaming il Super Bowl?

Tubi offre sulla piattaforma una trasmissione televisiva FOX non verificata in qualità live 4K. Il Super Bowl è disponibile anche sulle proprietà digitali della NFL.

Chi si esibirà all’intervallo?

Lo spettacolo dell’intervallo è quello del vincitore del Grammy Award Kendrick Lamar.

Chi canta l’inno nazionale?

Jon Batiste canterà l’inno nazionale di quest’anno prima dell’inizio del Super Bowl.

Chi canta “America the Beautiful?”

Trombone Shorty e Lauren Daigle eseguono “America the Beautiful”.

Chi giocherà al Super Bowl LIX?

I partecipanti al Super Bowl verranno definiti il ​​26 gennaio. Segui il nostro programma completo dei playoff NFL.