Guerreiros vs. Probabilidades Timberwolves, previsão de pontuação, tempo: escolhas da NBA para 2025, melhores apostas para 15 de janeiro de um modelo comprovado

Temos outro confronto emocionante da Conferência Oeste na programação da NBA de quarta-feira, com o Minnesota Timberwolves recebendo o Golden State Warriors. Minnesota tem 21-18 no geral e 10-8 em casa, enquanto Golden State tem 19-20 no geral e 9-10 fora de casa. Os Warriors venceram dois de seus três encontros nesta temporada, incluindo cada um dos dois últimos encontros. O Golden State derrotou os Timberwolves por 113-103, em Minnesota, em 21 de dezembro. Draymond Green (costas/doença) é questionável para os Warriors.

Distribuição Timberwolves vs. Guerreiros: Lobos Timber -6

Timberwolves vs. Guerreiros mais/menos: 215 pontos

Timberwolves vs. linha de dinheiro Guerreiros: Timberwolves: -244, Guerreiros: +198

GS: Warriors estão 9-7 contra o spread (ATS) como azarões

MIN: The Over acertou em sete dos últimos 10 jogos dos Timberwolves

Por que os Warriors podem cobrir

O Golden State já derrotou os Timberwolves em Minnesota com uma vitória por 113-103 em 21 de dezembro, e os Warriors venceram ou perderam por menos de seis pontos em cada um dos últimos quatro jogos no Target Center. Stephen Curry está jogando seu melhor basquete da temporada desde que o calendário chegou a 2025: o jogador de 36 anos teve média de 26 pontos, 7,2 rebotes e 4,6 assistências e acertou 45,6% de seus três pontos em cinco jogos em janeiro. Curry fez 26 pontos, sete rebotes e sete assistências contra o Raptors na segunda-feira.

Os Timberwolves são 2-8 ATS como favoritos em seus últimos 10 jogos, já que não foram tão dominantes no início de 21-18, depois de terminarem 56-26 na temporada passada. Em grande parte devido ao sucesso do ano passado, os Timberwolves foram favoritos em 33 dos 39 jogos nesta temporada, mas são 12-21 ATS como favoritos. Andrew Wiggins marcou 20 pontos contra o Raptors e tem média de 17,2 pontos por jogo em janeiro, já que jogou bem em uma função ampliada, já que os Warriors ainda têm talento suficiente para ficar perto dos Timberwolves na quarta-feira. Veja qual time escolher aqui.

Por que os Timberwolves podem cobrir

Os Timberwolves vêm de uma vitória por 120-106 sobre os Wizards na segunda-feira e melhoraram para 4-1 nos últimos cinco jogos. Três dessas quatro vitórias vieram por pelo menos sete pontos. Anthony Edwards marcou 41 pontos na segunda-feira, e a escolha geral número 1 no Draft da NBA de 2020 tem média de 25,8 pontos por jogo nesta temporada, incluindo 33,2 pontos por jogo nos últimos seis jogos. Edwards teve uma média de 25,9 pontos por jogo, o recorde de sua carreira, na última temporada e terminou em sétimo lugar na votação de MVP.

Os Timberwolves tiveram fortes contribuições ultimamente dos dois ex-Knicks que receberam na troca de Karl-Anthony Towns. Julius Randle tem média de 19,6 pontos e 7,1 rebotes, enquanto marcou pelo menos 16 pontos em quatro jogos consecutivos, e Donte DiVincenzo está marcando 10,6 pontos por jogo, incluindo uma explosão de 27 pontos no sábado. Minnesota tem a quarta melhor defesa de pontuação (107,6 pontos por jogo) com a sétima melhor porcentagem de arremessos contra (45,3%). Os Timberwolves têm a terceira posição na defesa de 3 pontos (34,5%), e isso deve beneficiá-los contra um atirador de elite como Curry. Veja qual time escolher aqui.

