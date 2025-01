Guida alla boxe per il nuovo anno: cinque combattenti da tenere d’occhio nel 2025

L’anno scorso è stato pieno di grandi combattimenti, sconvolgimenti e prestazioni incredibili che hanno contribuito ad elevare lo status di alcuni combattenti.

Combattenti come il peso gallo Junto Nakatani e il peso incrociato Jai Opetaia, che erano nell’elenco dei combattenti di ESPN da tenere d’occhio nel 2024, hanno mostrato le loro vittorie di titoli.

In mostra anche la divisione dei pesi massimi, che ci ha regalato due incredibili incontri tra due dei migliori combattenti della classe di peso – Oleksandr Usyk e Tyson Fury – ma ha anche aiutato combattenti come Daniel Dubois e Joseph Parker a rilanciare le loro carriere.

Diamo un’occhiata ai combattenti che possono prendere il sopravvento nel 2025 e spingere per il primo posto nelle rispettive divisioni (in ordine sparso).

Errol Spence Jr. (28-1, 22 KO) – pesi medi junior

Spence non ha combattuto nel 2024 e non ha gareggiato da quando è stato bloccato e fermato da Terence Crawford nel luglio 2023.

Quando è sul ring, Spence, ex campione unificato dei pesi welter, è uno dei migliori combattenti e una delle attrazioni più affidabili di questo sport. Ha intenzione di porre fine finalmente a quel licenziamento facendo il salto a 154 sterline.

E come al solito, Spence dovrà affrontare una dura prova a marzo o aprile quando affronterà Sebastian Fundor, alto 6 piedi e 5½, campione WBC e WBO, nel tentativo di vincere un titolo mondiale nella seconda divisione.

All’età di 34 anni e dopo una sconfitta contro Crawford dove non era neanche lontanamente competitivo, ci sono punti interrogativi su quanto ancora Spence può dare. Ma ha già sfidato le probabilità.

È tornato da un grave incidente automobilistico nel 2019 per affrontare Danny Garcia in modo piegato. Ed è tornato dall’intervento chirurgico per riparare un distacco di retina nel 2021 per unificare i titoli contro Yordenis Ugas.

Una vittoria su Fundora dopo un licenziamento di quasi due anni (e un’altra procedura oculistica) sarebbe l’impresa più impressionante di Spence.

Devin Haney (31-0, 15 KO) – Campione WBC Junior dei pesi welter in pensione

Devin Haney, sopra, potrebbe ottenere una rivincita contro Ryan Garcia all’inizio del 2025. Al Bello/Getty Images

Haney ha avuto il suo anno più difficile da professionista nel 2024. È stato abbattuto tre volte da Ryan Garcia in una sconfitta decisiva lo scorso aprile, un incontro che Haney era fortemente favorito per la vittoria.

Sebbene il risultato sia stato convertito in un no-contest dopo che Garcia è risultato positivo ad una sostanza che migliora le prestazioni, la prestazione di Haney ha sollevato dubbi sulla sua resistenza ai pugni e sulla capacità di rimbalzo.

Una rivincita con Garcia – un incontro che sembra destinato a portare molti più affari rispetto al primo incontro – è uno dei più grandi incontri nella boxe.

E quest’anno ci sono sforzi per metterlo insieme. Garcia può tornare dalla sospensione ad aprile e la rivincita avrà probabilmente luogo a 147 libbre dopo che Garcia ha perso peso per la prima volta di 3,2 libbre.

Se Haney riesce a vendicarsi, si catapulterà in una nuova stratosfera di celebrità e potrebbe riconquistare il suo posto nella lista pound for pound.

Daniel Dubois (22-2, 21 KO) – Campione dei pesi massimi IBF

Daniel Dubois, in testa, ha sconfitto Anthony Joshua per KO al quinto round a settembre, una delle sue due interruzioni nel 2024. Mark Robinson/Matchroom Boxing/Getty Images

Dubois è esploso nel 2024 e ha mantenuto la sua promessa di ex top prospect. Il 28enne inglese ha concluso il 2023 con il miglior TKO al 10° round della carriera contro Jarrell Miller.

Ogni performance è gradualmente migliorata da questo punto. Dubois ha sconfitto il collega dei primi 10 pesi massimi ESPN Filip Hrgovic per TKO all’ottavo round a giugno, guadagnandosi una possibilità contro l’ex campione unificato Anthony Joshua.

Dubois ha poi scioccato il mondo a settembre quando ha segnato un KO su Joshua al quinto round allo stadio di Wembley a Londra. La vittoria ha catapultato Dubois verso la celebrità nel Regno Unito e ora che è il campione IBF, è in fila per il titolo del 2025.

Dubois aprirà l’anno con una seconda difesa del titolo contro l’ex campione quando affronterà Joseph Parker il 22 febbraio a Riyadh, in Arabia Saudita. Se Dubois riuscirà a superare un Parker in ripresa, passerà alla rivincita con Oleksandr Usyk, ma questa volta sarà in gioco il campionato indiscusso dei pesi massimi.

Se non fosse per Usyk, una rivincita con Joshua sarebbe un altro grande incontro, così come un incontro con l’ex campione Wladimir Klitschko, che ha espresso interesse a lasciare la pensione.

Keyshawn Davis (12-0, 8 KO) – Leggero

giocare 2:02 Keyshawn Davis viene da un brutale KO al secondo round in una vittoria casalinga Keyshawn Davis mette fuori combattimento Gustav Lemos con una serie di brutali atterramenti nella sua città natale di Norfolk, in Virginia.

La medaglia d’argento olimpica del 2020 ha tutti gli ingredienti per diventare la prossima stella americana. Questa ricerca inizierà il 14 febbraio, quando Davis combatterà per il suo primo titolo mondiale.

Il 26enne affronterà Denys Berinchyk al Madison Square Garden di New York in un evento principale su ESPN. L’ucraino Berinchyk è riuscito ad annullare la prestazione vertiginosa di Emanuel Navarrete vincendo il titolo WBO dei pesi leggeri a maggio.

Davis ritiene di avere le mani impegnate nella sua prova più dura fino ad oggi quando affronta Berinchyk, che ha un jab impressionante e un eccellente gioco di gambe. Davis ha mostrato la sua potenza nella sua migliore vittoria fino ad oggi, una demolizione in due round di Gustavo Lemos a novembre.

Davis ha anche mostrato la sua crescente popolarità in questa lotta, radunando più di 10.000 fan nella Scope Arena per il suo ritorno a casa a Norfolk, in Virginia. Con una vittoria del titolo in modo convincente contro Berinchyk, Davis potrebbe vincere diversi incontri di unificazione tendone entro la fine dell’anno.

Oscar Collazo (11-0, 8 KO) – Campione WBO, WBA dei pesi paglia

Oscar Collazo ha fermato il Knockout CP Freshmart al settimo round di novembre per diventare il campione unificato dei pesi paglia. Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Il miglior combattente di Porto Rico è qualcuno conosciuto solo dai fan più sfegatati, ma le cose potrebbero presto cambiare.

Collazo è il campione di boxe più piccolo con 105 libbre. Ha aggiunto un secondo titolo a novembre quando ha segnato un Knockout per TKO al settimo round, il miglior della carriera, contro CP Freshmart, conquistando la cintura WBA.

Collazo ha vinto la cintura WBO – il suo primo titolo mondiale – al suo settimo incontro da professionista, diventando il portoricano più veloce che sia mai diventato un campione. Il mancino da 5 piedi e 2 non sarà un’attrazione per combattere a 105 libbre, ma potrebbe farlo salendo nelle classi di peso nello stesso modo in cui Naoya Inoue e Manny Pacquiao (entrambi hanno vinto i loro primi titoli a 108 libbre) lo ha fatto.

La classe di peso di 108 libbre non prevede combattimenti degni di nota per Collazo, ma a 112 anni potrebbe recarsi in Giappone per alcuni combattimenti per il titolo significativi. E a 115 sterline, c’è Jesse “Bam” Rodriguez.

Collazo ora brilla sotto i riflettori sia a Porto Rico che nella classe di peso più piccola della boxe con la sua potenza ad eliminazione diretta, abilità di boxe mancino e tenacia sul ring.