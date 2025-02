Guida di scommesse dalla seconda metà dell’NBA: le migliori scommesse premiate, futures

Quando l’NBA torna dalla pausa All-Star, tutto inizia ad aumentare, giocando meno di 30 partite nella stagione regolare. Quali sono le migliori scommesse da fare, sia alle gare per i giocatori che nelle scommesse futuri orientate alla squadra?

Qui ci sono esperti di scommesse NBA Andre Snellings, Eric Moody, Eric Karabell, Steve Alexander e Jim McCormick per offrirlo.

Possibilità di permesso ESPN BET Libro sportivo

Futures del team

Los Angeles Lakers per vincere la Western Conference (+700)

Con il loro negozio Doncic Luka, i Lakers si uniranno a Thunder e Nuggets come terza squadra della Western Conference che potrebbe separarsi dagli altri. Doncic e LeBron James danno ai Lakers due creatori di crimini d’élite nell’NBA, il che significa che possiamo aspettarci una produzione massimizzata da altri Lakers, tra cui Austin Reaves e Rui Hachimura. Mentre i Lakers hanno punti interrogativi nel mezzo, lo riducono avviando una serie di quattro giocatori con una dimensione in avanti (tra cui LeBron e Luka) che possono aiutarli a rimanere sul vetro, anche quando giocano una pallina. Vale la pena prendere in considerazione la squadra A pericolosa in occasioni relative a lungo termine. – Snellings

Editori birichini 2 correlati

Orlando Magic per vincere la divisione sud-est (-105)

Paolo Banchero e Franz Wagner sono tornati alla magia dopo l’inizio della stagione. Mentre 4-6 sono negli ultimi 10, i restanti 26 partite sono essenziali. Orlando non ha la reputazione di potenza offensiva, ma il rango di magia in questa stagione al terzo posto nella classifica della difesa, che è la chiave di uno dei piani più semplici rimasti. Mi piacciono le loro possibilità di bloccare la divisione Southwest. – Lunatico

Vado con gli umori su questo. Ad esempio, la magia ha il programma più semplice con tre incontri contro i maghi. Come osserva Eric, il Frontcourt del gruppo impressionante e ascendente promette di migliorare con una maggiore coesione. La probabilità che mi siano apparse abbastanza ragionevoli per un risultato che sembra possibile sia test dell’occhio che proiezioni. – McCormick

Golden State Warriors per vincere la Western Conference (+1800)

Di solito non ascolto troppo da vicino a ciò che Draymond Green ha da dire, ma può essere a qualcosa in termini di squadra per gestire la prossima finale. Il nuovo arrivato Jimmy Butler sembra sicuramente bello come un guerriero e il franchise restituirà presto la schiena di Jonathan Kuming dall’infortunio. Sarebbe così scioccante se Steph, Draymond e New Warriors si abbiano riscaldato e scioccato tuoni o pepite al momento giusto? In queste possibilità vale la pena dare un’occhiata. – Karabell

Oklahoma City Thunder per vincere il campionato (+230)

Ho scelto Thunder per vincere tutto questo prima dell’inizio della stagione e hanno vissuto completamente per l’hype, sono andati 44-10 e ho legato i Cavalieri per il miglior record in campionato. In questa stagione hanno anche combattuto lesioni, ma finalmente abbiamo il gusto di Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. Sono giovani, hanno due dei migliori giocatori dello Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, e non vedo qualcuno che li batte in una serie di sette partite, perché sembrano insormontabili in questo scenario. – Alexander

Vinci le somme (sopra/sotto le scommesse)

Cade Cunningham è una grande ragione per il fatturato di Pistons in questa stagione. Gregory Shamus/Getty Images

Detroit Pistons oltre 41,5 vittorie (-115)

I Pistons sono uno dei sentimenti dell’NBA, i vincitori dei quattro consecutivi e trattengono il sesto seme che li renderebbe una squadra di playoff se la stagione fosse finita oggi. Le sale dopo il loro record 28 perdite dirette dell’NBA si stanno chiaramente muovendo nella giusta direzione con tutte le stelle e l’ex selezione complessiva di Cade Cunningham. Se hai estraporato il record dei Pistons ’29-26 (vittoria del 52,7%) per 82 partite, ti darebbe 43 vittorie. Ma sottovaluta anche la squadra. Dopo l’inizio della stagione 9-15, i pistoni sono migliorati drasticamente. Nelle ultime 29 partite, i pistoni sono 19-10. Questo è un lungo tratto di vittoria a due mesi nel 66% della clip. Se i Pistons continuano a giocare ovunque vicino a questa clip sui restanti 29 partite, dovrebbero salire sulla soglia di 41,5 vittorie. – Snellings

Memphis Grizzlies oltre 52,5 vittorie in stagione regolare (-115)

Ja Morant era il motore Grizzlies quando era in campo. In media 20,7 ppg e 7,4 APG in 32 inizia in questa stagione. Memphis è entrato nella pausa All-Star come seme n. Con uno dei piani rimasti più semplici in campionato, mi piacciono le loro possibilità di superare questo numero totale. – Lunatico

Denver Nugget su 52,5 vittorie (pari)

Nikola Jokic non piace la perdita e ha pepite sugli ottanti della corsia vincente e probabilmente si assicurerà il West Spot 2 in questa stagione. Oh, lo sa. Le pepite stanno navigando intorno a 53 vittorie. – Karabell

Oklahoma City Thunder oltre 64,5 vittorie (-145)

A differenza dei Celtics e di alcune altre squadre, non vedo Thunder che si prenderà molte notti e immagino che porteranno tutto ciò che devono vincere quante più partite possibile. Per il resto del viaggio dovranno andare almeno 21-7, ma se una squadra può farlo, è un tuono, soprattutto per quanto riguarda solo 10 delle prime 54 partite della stagione. – Alexander

Minnesota Timberwolves oltre 46,5 vittorie (-130)

Gli oppositori del Minnesota stanno attualmente facendo una clip vincente per il resto del viaggio. La squadra è 10. In classifica offensiva e ottava nella valutazione netta delle ultime 10 partite. Jaden McDaniles ha raggiunto un nuovo livello di impatto offensivo. Se Donte Divincenzo può tornare a terra dopo le ultime settimane della stagione, potrebbe essere una squadra calda dopo la sezione. – McCormick

Playoff o giocando un torneo

Philadelphia 76ers per Play -Off Production (+280)

I 76er sono una delle tragiche storie della prima metà della stagione. Dopo aver fatto grandi movimenti in questa offseason, incluso portare Paul George all’ovile, si aspettavano di combattere per la Eastern Conference. Invece, è attualmente seduto all’undicesimo seme in Oriente, 14 partite al di sotto di 0,500 e persino a giocare e giocare all’esterno. C’è un altro rischio che la squadra possa chiudere le cose perché hanno cambiato il loro primo round in questa stagione (Top-6 Protected). Se finiscono con uno dei primi sei suggerimenti nel design, avranno la loro scelta. Questo potrebbe essere un potente motivatore per i creatori della decisione di 76er.

Torneo maschile Iscriviti ora e gioca sul titolare degli uomini n. 1 gratis! 135 000 $ in prezzi.

Gioca alle sfide del torneo maschile

Ciò significa che 76er sono anche solo 1,5 partite per tori per 10. Semi e l’ultimo posto per giocare. E ciascuna delle tre squadre che sono attualmente prima di loro – falchi, calore e tori – si sono scambiati almeno uno dei migliori giocatori NBA. Se 76er ottengono più minuti di embiid dopo la pausa rispetto a prima, e, soprattutto, inizia a aumentare il loro livello durante l’accesso al gioco, sarebbe in una buona posizione per battere ciascuna di queste tre squadre e terminare con una delle ultime due Luoghi di playoff. – Snellings

San Antonio Spurs on Play -off (+500)

Front Office Spurs ha fatto un grande edificio intorno a Victor Wembanyama e l’aggiunta di De’aaron Fox è un’altra mossa intelligente. San Antonio è entrato nella pausa All-Star al 12 ° posto in Occidente con un record di 23-29. Sono sette partite di ritorno da Clippers che si siedono al sesto posto ma al decimo posto per Warriors solo 4,5 partite. Suonare il sito non è escluso. – Lunatico

Chicago Bulls to Produce Play -Off (+400)

Bene, farò una scommessa che 76er non riescono a capire come fare il rifornimento, continuare a cercare di vincere e ancora finire per i tori per il posto 10 in Oriente. Questo ha senso in modo tragico. Sebbene Joel Embiid suoni, 76er non sono abbastanza prosperi con lui. Sembra essere con George attivo. Chicago non è particolarmente bravo, ma Matas Buzelis e Ayo Dosunmu sembrano divertenti. Questa partita di Bulls-76ers sarà la TV l’ultima domenica della stagione. – Karabell

Atlanta Hawks per produrre Play -off (+130)

La perdita di Johnson (spalla) e il trading con Hunter è ferita, ma Caris Leven e Georges Niang si sono rafforzati a Trae Young, Dyson Daniels e Onyek Okongwu. 26-29 Hawks è attualmente seed n. Dopo aver recentemente perso otto partite, Hawks ha corretto la nave e ha camminato per 4-2 negli ultimi due. – Alexander

Dallas Mavericks per fare il gioco -off (+110)

La lesione è stata montata e come perdite. Dallas deve riguadagnare una forma difensiva. È una squadra che ha appena utilizzato una leggenda della squadra a causa di una prestazione difensiva e tuttavia Sab 29. Nella valutazione difensiva delle ultime 10 partite. Ancora una volta c’è un potenziale molto reale per questo elenco di trovare un certo successo difensivo, poiché il personale è presente. Anche Anthony Davis, penso che il veterano core e l’obiettivo di coaching comprovato aiuteranno a riparare il corso. Aiuta anche la squadra a ne ha 10. – McCormick

Premio -Vanning

Nikola Jokic continua a dare numeri incredibili per pepite ripide. AP Foto/David Zalubowski

Nikola Jokic per vincere MVP (+350)

Shai Gilgeous-Alexander è il più popolare più popolare per vincere l’MVP in pausa e l’ultimo polo paglia Tim Bonts potenziali elettori MVP che SGA ha vinto il 70% del primo posto di voti al 30% di Yokic. SGA guida l’NBA nel punteggio (32,5 ppg) nella squadra con il miglior record in campionato e la percezione di vincere un premio influisce anche sul suo status preferito. Ma MVP jokic, triplo e dominante, ha la migliore stagione della sua carriera. Fa in media una tripla virtuale a 30 punti (29,8 ppg, 12,6 rpg, 10.2 APG), che non è mai stata fatta dal centro NBA. Nella NBA classifica la top 4 in quattro delle cinque grandi categorie di punti, rimbalzi, assistenza E ruba per giocare. Le pepite superano i loro avversari di 19,9 punti in più per 100 beni con Jokic sul pavimento che in panchina, un voto d’élite rispetto a SGA 17,4 in campo +/-. Ancora più importante, i Nugget sono in otto corsie vincenti, il che li ha entro 0,5 partite da due semi in Occidente. L’MVP è tremendamente selezionato dai primi due semi, quindi se Jokic mantiene la sua produzione e il suo impatto storico, mentre porta la sua squadra al seme più alto, ha la capacità di colmare il divario e forse anche superare la SGA al suo quarto prezzo del Mvp. – Snellings

Tyler Herro per vincere il premio più noto (+1600)

Il premio MIP è uno dei più interessanti in questa stagione e Cunningham è un pioniere: se lo merita. Ma non dorme su Herro. Ha un anno di carriera, una media di 23,9 ppg e 5,5 APG e questa stagione ha vinto il primo NOD All-Star. Dalla stagione 2019-2020, ogni vincitore di questo premio è apparso anche nella prima performance dello stesso anno All-Star. – Lunatico

Malik Beasley Sixth Man of the Year (+550)

Mentre il Paton Pritchard (-170) e De’andre Hunter (+320) sono due popolari che hanno vinto questo premio, Beasley è in giro. I suoi pistoni sono una delle storie di questa stagione e Beasley è uno dei motivi principali. Sono stati diamentati di 16,5 punti e 3,9 3 a prova per partita, superando Pritchard nella stagione, mentre Hunter ha una media di soli 15 punti nelle sue due partite di Cavaliers. Penso che Beasley abbia una vera possibilità di vincere questa faccenda, soprattutto se gioca bene alla fine della stagione. – Alexander

Stephon Castle, che ha vinto il nuovo arrivato dell’anno (+135)

Sembra uno dei valori migliori nell’offerta. Non esiste una stella brillante di questa classe che scarica, che apre le porte alla costante crescita del castello per attirare l’attenzione. Dopotutto, ha avuto il miglior ammollo di veri giocatori della NBA in una competizione schiacciata e ora si presenta come un creatore secondario quando hanno strati di gioco. L’angolo narrativo include il castello che svolge un ruolo significativo nella squadra emozionante intorno alla sezione – mentre gli altri candidati per questo premio sono in gran parte nelle squadre dimenticate. L’angolo statistico cresce; Castle ha una media di 18 punti per la forte efficienza delle ultime 15 partite. L’alto livello di tentativo di lancio libero eccelle. – McCormick