Guida finale ai tuoi driver NASCAR preferiti da selezionare

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Quindi forse non guarderai così tanto sulla NASCAR – ancora. Ma il tuo amico o la tua famiglia è su Daytona in 500 TV di domenica pomeriggio.

E diciamo che vuoi che qualcuno metta radici ma semplicemente non lo sai Chi Radice perché ci sono così tanti driver.

Siamo qui per aiutarti.

Ma chi mastica tutto dipende da ciò che ti fa desiderare di fare il tifo per il conducente.

Quindi abbiamo diviso i driver in classi diverse e ti abbiamo dato la scommessa migliore, ma anche alcune opzioni. Nota: usiamo solo i conducenti che usano per tutta la stagione.

Popolare

Appena: Chase Elliott

Se vuoi fare il tifo per il pilota più popolare, c’è davvero solo uno da radicare ed Elliott. Il 29enne Hendrick Driver è il campione della Coppa del 2020 ed è il pilota più popolare negli ultimi sette anni. Suo padre Bill ha vinto il premio 16 volte.

Altre opzioni: Kyle Larson e Ryan Blany erano secondi e terzi nel voto del conducente più popolare nel 2024.

Rivale

Appena: Kyle Larson

Larson, che ha vinto tre importanti competizioni di auto sprint e nane dopo la fine della stagione 2024, gareggerà a Indianapolis 500 per il secondo anno consecutivo. Se vuoi fare il tifo per un autista che può semplicemente andare veloce, un ragazzo che non può lavorare in macchina ma può spiegare ciò di cui ha bisogno per la velocità: Larson è tuo amico.

Altre opzioni: Christopher Bell e Kyle Busch. Bell è principalmente per Larson quando si tratta di auto a sprint, mentre Busch è noto per competere in modelli in ritardo e altri eventi di auto azionaria.

Bambino

Appena: Tu Gibbs

Sebbene Gibbs non abbia ancora profitto, ha solo 22 anni. Il nipote del proprietario della squadra e l’allenatore della Hall of Fame di Pro Football Joe Gibbs, il campione Xfinity del 2022 probabilmente gareggerà per decenni.

Altre opzioni: Todd Gilliland (24 anni), Zane Smith (25) e Noah Gragson (26). Tutti e tre i principali conducenti di sport automobilistici sono giovani e divertenti da guardare. Hanno tutti un piccolo atteggiamento – tranne forse Gilliland, che è un veterano in prima linea.

Veterano

Appena: Joey Logano

Qui otterrai il meglio da entrambi i mondi quando Logano avrà tre campionati e verrà alla sua 17a stagione. Eppure ha solo 34 anni ed è stato in grado di rimanere nella serie Cup per altri 10 anni.

Altre opzioni: Ricky Stenhouse Jr., che arriva nella sua 13a competizione di Coppa.

Selvaggio

Appena: Denny Hamlin

Hamlin è il pilota più polarizzante della serie perché adora Bash. Nel 2023, dopo la vittoria, dichiarò “Ho vinto il tuo autista preferito”, quando i fischi lo piovevano. E dopo tutto, la gente vuole sapere di lui. Ha un podcast popolare chiamato “Azioni dannose”.

Altre opzioni: Kyle Busch ha anche usato un’atmosfera polarizzante, ma la linea invincibile e trasferirsi alle corse di Richard Childress sembra aver ammorbidito il veleno della folla quando lo vedono.

Pensatore

Appena: Brad Keselowski

Il proprietario del team di corse RFK non sembra correre su un percorso facile. Attraversa le cose. È palese, ma si porta con certa fiducia, sapendo che ha più informazioni del prossimo ragazzo.

Altre opzioni: Michael McDowell. Pochi conducenti rispettano l’intero garage per auto della tazza e McDowell è uno di questi.

Quirk

Appena: Alex Bowman

Ok, quindi marcia un po ‘del tuo battito di batteria. Forse ti piacciono i cani più delle persone e usi quella piccola avversione sociale a tuo vantaggio. Bowman è quel ragazzo.

Altre opzioni: Chase Briscoe. Ogni ragazzo che dice di non aver mai mangiato hot dog non è del tutto normale, giusto? Il suo passaggio a Joe Gibbs Racing è uno di quelli che saranno visti quest’anno.

Prellblazers

Appena: Bubba Wallace e Daniel Suarez

Wallace è l’unico pilota nero della serie e l’unico pilota nero che ha vinto la competizione Cup dal 1963. Suarez è l’unico pilota messicano che ha vinto la competizione di Coppa e guida in una squadra con la squadra di Pitbull.

Altre opzioni: Shane Van Gisbergen. Il tre volte campione di Supercar è il primo pilota della serie australiana, cercando di fare carriera nella NASCAR.

Uomo

Appena: Kyle Busch

È soprannome di “Rowdy” dopo un personaggio “Thunder”. Ha due titoli di tazza. La sua vittoria per 63 Coppa senza Daytona 500 è la maggior parte di tutti i conducenti di storia. E se ti piace, ha un ragazzo di cui si prende cura di seguire le orme.

Sub -dog

Appena: Austin Dillon

Il nipote di Richard Childress e il guidatore dell’iconica auto n. 3 ne hanno parlato all’incirca negli ultimi anni. Ha cinque vittorie in coppa in 11 anni e solo due negli ultimi quattro anni.

Altre opzioni: Josh Berry. All’età di 33 anni, è stato un principiante della Coppa dell’anno scorso a Stewart-Haas Racing e si è trasferito a Wood Brothers Racing quest’anno. Molti pensavano che la sua età avrebbe funzionato contro di lui, ma ora stava guidando alla NASCAR nella squadra più storica.

Locale

Appena: William Byron

Non ci sono molti North Carolines, e ancora meno, che sono cresciuti a Charlotte. Byron ha fatto. E vince mentre guida verso Hendrick, che ha usato il suo autista preferito Jimmie Johnson.

Freddo

Appena: Ryan Blany

Blaney è stato appeso con Sydney Sweeney durante il nuovo anno. È un grande fan di Sturgill Simpson. La sua collezione di tatuaggi include n. 10 (diretto da suo nonno e suo padre) e alcune epiche “Star Wars”.

Espressione

Appena: Tyler Reddick

Ottiene spesso i sistemi di verniciatura del marchio Jordan e, in caso contrario, è nei colori dei mostri verdi e neri. Le sue macchine sembrano sempre attenersi all’occhio. E la sua corsa è spesso avanti o vicino quando Reddick ha vinto il titolo della stagione regolare del 2024.

Altre opzioni: Justin Haley. Il sistema nero e giallo di Haley si distingue sempre in pista.

Agitatore

Appena: Ross Chastain

Il suo modo di guidare ti farà desiderare di mettere radici in lui O Contro di lui, ma ogni volta che lo guardi, sai che dà tutto.

Altre opzioni: Carson Hocevar e John Hunter Nemechek. Hocevar, all’età di 22 anni, continua a imparare il movimento eccessivo e non più saggio quando arriva al suo secondo anno di coppa. Ma è dannatamente veloce. Nemechek, che arriva al suo terzo anno in Coppa, non ha avuto un camion di tazza così veloce per guidare i bordi.

Landbuilder

Appena: Chris Bulescher

Il conducente del Texas adora la competizione. Se vuoi parlare di altri sport, cerca qualcun altro. Ma se hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a raggiungerti, è tua amica.

Studente

Appena: Austin Cindric

Austin Cindric, figlio dell’ex presidente della squadra Pensken Tim Cindric, ama parlare di competizioni e trascorrere il suo tempo tutto il giorno, come andare rapidamente.

Ultima possibilità

Appena: Ryan precede

Decidiamo su questo elenco con i conducenti che devono superare, o almeno una sfida se vogliono rimanere nella serie Cup. Nessuno è più disperato di Preece, che ha avuto opportunità in alcune squadre diverse e si unisce alla gara RFK quest’anno.

Altre opzioni– Erik Jones e Cole Custer. Jones guida al Motor Club legacy e mentre ha la capacità di tenerlo nella serie, se l’eredità continua la sua lotta, Jones troverà difficile avere una nuova opportunità. Custer è tornato alla Coppa due anni dopo nella serie Xfinity (ha vinto il titolo di Xfinity nel 2023) mentre cerca di portare lo stendardo nella squadra di fabbrica Haas.

Bob Pockrass copre NASCAR e IndyCar per Fox Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.