Guillermo Fernández destaca ‘competitividade’ na ISL antes do confronto com o Punjab FC

O avançado espanhol marcou nove golos e deu duas assistências.

O atacante espanhol do NorthEast United FC, Guillermo Fernandez Hierro, falou sobre sua experiência como jogador na Super League indiana (ISL) e sua experiência no clube durante a conferência pré-jogo realizada em Guwahati, no dia 9 de janeiro. Os Highlanders enfrentarão o Punjab FC no dia 10 de janeiro, no Indira Gandhi Athletic Stadium, em Guwahati.

Em julho de 2024, o NorthEast United FC anunciou a contratação de Guillermo Hierro, de 31 anos. O atacante espanhol estreou-se pelo clube na 133ª Durand Cup, frente ao Bodoland FC, no dia 30 de julho de 2024.

Ele marcou seu primeiro gol contra o time BSF e contribuiu significativamente para o primeiro troféu dos Highlanders com cinco gols, incluindo um na partida do campeonato contra o Mohun Bagan Super Giant e duas assistências na competição.

Respondendo a uma pergunta de Khel Now sobre jogar pela primeira vez fora da Espanha, Guillermo disse que foi fácil para ele porque havia muitos espanhóis no elenco e também na comissão técnica. “É fácil. Antes de ingressar conheci Míchel Zabaco, Néstor Albiach e o preparador físico do clube, Javier Caballero Guillén. “Temos funcionários e jogadores espanhóis.”

“Todos os jogadores indianos são pessoas muito boas. Isso é muito importante para mim e é a razão pela qual é fácil para mim. Quando cheguei aqui encontrei uma família e estou muito feliz por estar aqui”, acrescentou Guillermo Fernández.

Experiência de jogo ISL

Guillermo jogou sua primeira partida no ISL contra o Mohammedan FC. Não conseguiu marcar nos três primeiros jogos e frente ao FC Goa entrou como suplente, mas não pôde continuar devido a uma lesão. O atacante espanhol ficou afastado dos próximos dois jogos.

Ele voltou contra o Odisha FC e marcou o gol da vitória dos Highlanders. Contra o Punjab FC ele marcou o primeiro gol e contra o Hyderabad FC marcou dois gols e ajudou os Highlanders a se recuperarem.

Falando sobre a competitividade do campeonato, Guillermo opinou que na ISL a diferença entre os clubes é mínima e cada time pode vencer qualquer outro.

O campeonato é extremamente difícil porque há pouca diferença entre as equipes, explicou. “Você pode vencer qualquer time e qualquer time pode vencer você. “Se você está tendo um dia ruim ou não está focado, você pode ter problemas.”

Diferença entre o futebol espanhol e indiano

Guillermo Fernández estreou no time principal da La Liga em 2013 com o Athletic Bilbao. Mais tarde jogou por diversas equipes espanholas como Elche, CD Numancia e Cultural Leonesa.

Respondendo a uma pergunta de Khel Now, Guillermo Fernández disse: “A cultura do futebol é diferente em todos os lugares. Em todos os lugares, todos os lugares têm jogadores e equipes diferentes. Há jogadores muito bons e com boas habilidades aqui. Na Índia os jogos são diferentes, mas é normal.”

