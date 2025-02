Gujarat Giants vs Mumbai Indians Live Atualizações WPL 2025

WPL Live Score, Gujarat Giants x Mumbai Indian Live Atualizações: Historicamente, os índios de Mumbai dominaram os Giants de Gujarat, vencendo todas as quatro reuniões anteriores, incluindo um assalto emocionante da última bola em 2024. No entanto, a GG mostrou a promessa inicial nesta liberação e estará disposto a ligar a onda quando os mestres ligados Terça -feira será disputada de 2023. Ao contrário de seu início lento em 2024, onde eles tiveram que esperar cinco partidas pela vitória, a GG registrou sua primeira vitória na segunda partida desta vez, convenientemente batendo Warrior. No entanto, o boliche da morte continua sendo um problema, e a RCB empurra 79 dos últimos 4,3 sobre todos em sua derrota no jogo de abertura e o UPW Smash 26 nas últimas oito entregas de suas pousadas. (Cartão de resultados ao vivo)

Tópicos listados neste artigo