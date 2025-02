Gujarat Giants vs Up Warrioz Live Actuiski WPL 2025

GG vs UPW Live Score WPL 2025: Gujarat Giants venceu o lançamento e escolheu o boliche com Warrierz na partida da Premier League em Vadodar. Giants chamou o jogo inalterado onze, e quatro jogadores estrangeiros guerreiros são Alana King, Grace Harris, Tahlia McGrath e Sophie Ecclestone. King e Kranti Goud estrearão WPL Warrorz. Deepti Sharma Warrorz estréia no capitão. (Cartão de resultados ao vivo)

Gujarat Giants XI: Beth Mooney (WK), Laura Wolvaardt, Dayalan Hemalatha, Ashleigh Gardner (C), DeAndra Dottin, Simran Shaikh, Harleen Deol, Tanja Kanwar, Sayali Sathare, Priya Mishra, Kashve Gautam.

UP WARRIOZ XI: Uma Chetce (WK), Dinesh Vrinda, Grace Harris, Deepti Sharma (C), Tahlia McGrath, Kiran Navgire, Sophie Ecclestone, Alana King, Shweta Sehrwat, Saima Thakor, Kranti Goud.