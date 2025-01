Gunther imobiliza Jey Uso; mantém o Campeonato Mundial de Pesos Pesados

Gunther mantém seu WWE World Heavyweight Championship contra Jey Uso

O Universo WWE teve um evento principal eletrizante quando o “Main Event” Jey Uso desafiou Gunther, o atual Campeão Mundial de Pesos Pesados ​​da WWE, em um confronto de habilidade, poder e determinação. Do início ao fim, a partida proporcionou drama, quase quedas e ação contundente que manteve os torcedores tensos.

A partida começou com os dois competidores testando um ao outro, cada movimento calculado e preciso. Gunther, conhecido por seu estilo metódico e brutal, não perdeu tempo em afirmar seu domínio. Enquanto Jey Uso subia na corda superior para um movimento ofensivo inicial, Gunther contra-atacou com um golpe estrondoso que jogou Uso no chão. A greve devastadora deu o tom quando o programa atingiu seu primeiro intervalo comercial.

Voltando do intervalo, Gunther manteve o controle e puniu Jey Uso com precisão implacável. Uma joelhada no queixo de Jey fez o desafiante cambalear, mas Uso encontrou uma abertura com um Samoan Drop na hora certa. Empolgado com o apoio da multidão, Uso começou a se reunir na esquina, apenas para receber um chute semelhante a um míssil do Ring General.

Gunther seguiu com o Tenryu Powerbomb, um movimento que derrotou inúmeros oponentes, mas Jey mostrou sua resiliência chutando e sendo aplaudido de pé. As idas e vindas se intensificaram à medida que os dois homens tentavam ganhar vantagem, e o segundo intervalo comercial provocou ainda mais drama por vir.

Voltando do intervalo final, Jey Uso desferiu uma onda de ataques, acertando a mão direita e um enzuigiri que surpreendeu o campeão. Gunther retaliou com uma bota esmagadora para parar o ímpeto de Uso, mas Jey respondeu com um super chute que o levou a milissegundos da vitória.

Alimentando-se da energia da multidão, Jey Uso fez uma Ode a Rikishi, sua última homenagem à sua lendária família, mas Gunther se recusou a ficar no chão. A determinação do desafiante só ficou mais forte à medida que ele escalava as cordas, mas Gunther o encontrou no topo, desferindo golpes de fazer tremer os ossos. Jey deslizou por baixo dele e contra-atacou com uma incrível Liger Bomb que lhe rendeu uma queda tão perto que deixou os fãs sem fôlego.

Gunther derrota Jey Uso

Com Gunther contra as cordas, Jey acertou lanças consecutivas que quase selaram o acordo. Subindo até a corda superior, ele deu seu splash característico, mas Gunther cavou fundo e de alguma forma chutou novamente. Desesperado para finalizar o campeão, Jey atacou com outra lança, mas Gunther o pegou com uma powerbomb. À medida que avançava, o Ring General pegou Uso para uma segunda powerbomb consecutiva, empurrando-o para o chão para encerrar a partida.

