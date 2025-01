Gunther x Jey Uso; Assinatura de contrato de Cody Rhodes x Kevin Owens e muito mais

Olá a todos e bem-vindos à COBERTURA AO VIVO de Khel Now do Evento Principal de Sábado à Noite da WWE (25 de janeiro de 2025). Faltam apenas algumas horas para o início! Sou o seu anfitrião Abhijit e farei-lhe companhia durante o que promete ser uma noite fascinante da WWE. Aguarde 30 segundos para que o blog ao vivo carregue..

A WWE trará a segunda edição do clássico show, WWE Saturday Night’s Main Event, que acontecerá no dia 25 de janeiro de 2025 no Frost Bank Center em San Antonio, Texas. Isso ocorre após o sucesso da primeira edição em dezembro de 2024, quando o popular programa da NBC foi revivido depois de anos.

Tal como na última edição, o evento principal da WWE no sábado à noite em San Antonia, Texas, também deverá ser um sucesso de bilheteira. Várias estrelas como Jey Uso, Gunther, Braun Strowman e Jacob Fatu foram anunciadas para o show.

Além disso, espera-se que o show clássico apresente lendas da WWE e membros do Hall of Fame, assim como o show definitivo e uma noite repleta de lutas e momentos memoráveis ​​​​no ringue.

Card de partida e segmentos confirmados para o evento principal da WWE no sábado à noite

Gunther (c) x Jey Uso pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados

Bron Breakker (c) vs. Sheamus pelo Campeonato Intercontinental da WWE

Braun Strowman x Jacob Fatu

Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax pelo Campeonato Mundial Feminino

Assinatura do contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens moderada por Shawn Michaels

Jessé Ventura retorna

Escalação do evento principal de sábado à noite: ▫️Campeonato Mundial de Pesos Pesados: Gunther vs. Jey Uso ▫️Título IC: Bron Breakker vs. Sheamus ▫️Braun Strowman vs. Jacob Fatu ▫️Campeonato Mundial Feminino: Rhea Ripley vs. Kevin Owens#SNME #WWE pic.twitter.com/xPO98hFnb4 -KN Wrestling (@knwrestling) 25 de janeiro de 2025

Gunther x Jey Uso

O campeão mundial dos pesos pesados ​​​​da WWE, Gunther, defenderá seu título mais uma vez no evento principal da WWE no sábado à noite contra Jey Uso. O YEET Man tem uma grande tarefa pela frente, já que nunca derrotou The Ring General, mas parece focado em destroná-lo para vencer o primeiro. título mundial.

Fonte Breakker x Sheamus

Sheamus tentará conquistar o único título que não conquistou em sua carreira na WWE, o Campeonato Intercontinental. No entanto, em seu caminho está o campeão dominante e o homem que o derrotou no passado, Bron Breakker, no WWE Main Event de sábado à noite.

Braun Strowman x Jacob Fatu

Após os acontecimentos da edição de 17 de janeiro do SmackDown, Braun Strowman enfrentará o perigoso Jacob Fatu em um confronto de gigantes no show.

Rhea Ripley x Nia Jax

Depois que Nia Jax perdeu seu título feminino da WWE e se envolveu nos negócios de Rhea Ripley por semanas, The Irresistible Force tentará desafiar Mami pelo título mundial feminino da WWE no Main Event de sábado à noite.

Assinatura do contrato entre Cody Rhodes e Kevin Owens moderada por Shawn Michaels

As tensões acaloradas entre Cody Rhodes e Kevin Owens aumentaram para um nível diferente nas últimas semanas. A dupla se encontrará no WWE Main Event na noite de sábado para assinar o contrato para sua luta pelo WWE Undisputed Title que acontecerá no Royal Rumble PLE. No entanto, a assinatura deste contrato será moderada pelo próprio Shawn Michaels de San Antonio.

