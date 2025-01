Gupuks: Khelo Winter Games na Índia, o lugar onde amadores se tornam profissionais

Os gupuks evoluíram significativamente de um lago natural onde os iniciantes tentam patinar pela primeira vez para uma pista de gelo padrão que hospeda eventos de nível nacional, como os Jogos de Inverno Khelo na Índia. Ladakh fica inundada de turistas no verão, mas quando as temperaturas começam a cair, a maioria das instalações turísticas fecham e o frio limita as atividades ao ar livre. Com a maioria dos esportes em segundo plano e as escolas fechando durante os meses de inverno, Gupuks se torna um playground para todos.

Aqui você encontra aluguel de skates de todos os tamanhos, food trucks e uma grande área de lago congelado onde você pode testar suas habilidades. Atrai desde crianças pequenas até adultos ansiosos por deslizar no gelo. Os pais a partir dos três anos trazem seus filhos para o mundo da alegria da patinação ou simplesmente gostam de observar os outros. Durante este tempo, Gupuks se torna o verdadeiro coração de Ladakh!

Gupuks é um lugar onde amadores se tornam profissionais. Várias equipes regionais de Ladakh vêm aqui para praticar em vários torneios e ligas e o Exército Indiano também mantém uma pista separada para seu treinamento.

Ao longo dos anos, Gupuks desempenhou um papel fundamental na formação da seleção indiana de hóquei, que conta com 97% dos jogadores masculinos e 98% das mulheres de Ladakh. Para estes atletas, foi aqui que desenvolveram as suas capacidades e chegaram ao topo, fazendo dos Gupuks uma parte essencial do seu sucesso. Durante os meses de inverno, torna-se o centro de atividades ao ar livre em Ladakh, onde os sonhos se tornam realidade e os jogadores nascem.

Gupuks, tendo como pano de fundo Stok Kangri, é provavelmente a pista de gelo natural mais pitoresca da região. A mudança de luz nas montanhas circundantes oferece uma bela vista, tornando-o um local agradável para jogadores, fotógrafos e espectadores. A pista de gelo é cercada por pântanos que se transformam em uma vegetação luxuriante no verão.

Localizado ao lado do rio Indo, o baixo Indo, que também inclui Phey e Spituk, é um excelente local para observação de aves. Padma Gyalpo, um renomado observador de pássaros de Ladakh, mencionou que pássaros raros como Ibisbill e Mongolian Finch podem ser vistos aqui durante todo o ano, enquanto o Eurasian Hobby é um visitante raro no verão e o Roseate-de-peito-rosa e o pássaro solitário são visitantes raros em inverno. E para os turistas, é um mirante famoso pela sua localização pitoresca.

O inverno costuma ser romantizado com imagens de neve e ambientes internos aconchegantes, mas a realidade é muito mais dura. As madrugadas com temperaturas congelantes podem causar queimaduras e dormência, tornando o trabalho ao ar livre extremamente difícil. Embora o lago congele naturalmente, transformá-lo em uma pista de gelo padrão de 200 metros de comprimento não é tarefa fácil.

Hakim, responsável pela pista de gelo Gupuks do Departamento de Esportes do Território da União, diz que eles tiveram apenas 7 a 10 dias para preparar a pista para os Jogos de Inverno Khelo de 2025, na Índia.

Hakim diz: “A água do rio Indo, nas proximidades, é bombeada para nivelar a superfície. Foram necessários extensos trabalhos de construção na área, incluindo manutenção de estradas, áreas de palco e iluminação, todos realizados em simultâneo”, acrescentou, “instalar os sistemas de transmissão ao vivo num ambiente aberto foi uma tarefa extremamente exigente”.

Dos três locais para os Jogos de Inverno da Índia em Khelo-Gupuks, o Estádio NDS e a Pista de Gelo LSRC do Exército Indiano-Gupuks se destacam como um lago natural aberto. Tal como no ano passado, acolhe uma competição de patinagem em pista longa. A recente queda de neve fresca, que baixou ainda mais as temperaturas, resultou numa excelente formação de gelo.

Pistas de gelo naturais ao ar livre, como as Gupuks, são raras e, com as mudanças climáticas e as condições climáticas imprevisíveis, essas experiências se tornaram ainda mais valiosas. A patinação no gelo e o hóquei são alguns dos esportes mais visualmente cativantes, e vê-los jogar em um cenário tão deslumbrante é verdadeiramente inesquecível.

A neve fresca tornou as montanhas circundantes mais espetaculares do que nunca, criando o cenário perfeito para o evento deste ano. Gupuks organiza um espetáculo extraordinário que combina perfeitamente a beleza do esporte com o esplendor da natureza. Não perca este incrível festival de esportes de inverno em Ladakh!