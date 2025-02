Haaland supera Mbappé ma la città sta sprecando ulteriori leadership

Martedì Manchester, in Inghilterra, Madrid ha segnato due gol in ritardo per sconfiggere il Manchester City per 3-2 allo stadio Etihad e fare un enorme passo verso gli ultimi 16 UEFA Champions League.

La squadra di Pep Guardiola ha portato 2-1 dopo 86 minuti grazie a due gol da Erling HaalandMa l’ex città in avanti Brahim è uscito dalla panchina per pareggiare prima Jude Bellingham Ha segnato il vincitore della fermata che ha sbalordito l’ospite.

Ciò significa che il Real Madrid sarà nella posizione del polo per far progredire la seconda fase di Bernabeo prima della seconda settimana.

La città è entrata nell’Infine 1-0 grazie al primo gol di Haaland contro il Real Madrid. Kylian Mbappé Equilibrato per la festa spagnola solo per la città per assumere il comando contro la corsa. Phil Foot È stato rovesciato nello spazio di rigore e Haaaland è uscito per segnare dal luogo. Guardò che la città e Guardiola si sarebbero vicini a Madrid. Ma quello era di fronte all’incantesimo di chiusura della calamità per la Premier League.

In primo luogo, il portiere Ederson Misne ha perso la volontà senza pressione per dare al Real Madrid la possibilità di pareggiare Brahim. L’uomo da 25 anni era in campo solo due minuti prima di iniziare la rete Vinícius juniorLo scatto è rimbalzato da Ederson.

Il deposito della città fu ricoperto per il terzo posto del Real Madrid. Ederson non è stato catturato in nessuno quando ha attraversato il colpevole e ha sollevato la palla quando Bellingham si è schiantato contro una rete vuota, è stata le celebrazioni selvagge sulla panchina del Real Madrid.

Il lavoro non è finito, ma la festa di Carlo Ancelotti sarà ora difficile.

Il Manchester City getta via una leadership aggiuntiva

Lo sterminio della leadership diventa la storia della campagna della City Champions League. Questa volta alla fine potrebbe costare il loro posto nella concorrenza.

La città era 1-0 contro il CP sportivo e ha perso 4-1. Erano 3-0 contro Feyenoord e allungati 3-3. Erano 2-0 contro Paris Saint-Germain e hanno perso 4-2. Martedì sera erano 2-1 con quattro minuti per partire e perdono ancora 3-2.

La verità è che la città è stata fortunata a ottenere dalla fase del campionato dopo aver lasciato cadere così tanti punti. Nel vecchio formato sarebbero fuori. La prossima settimana ci vorrà qualcosa di miracoloso a Madrid per salvare la loro campagna da qui.

La parte peggiore di Guardiolo sarà che il defunto implore è stato l’intero errore della città. Ederson non era affatto sotto pressione quando si immerse nel centro del campo nell’accumulo dell’equalizzatore di Brahim. Quindi il brasiliano fu catturato sul bordo della sua area criminale quando usò il colpevole Rico Lewis“Breaking Belingham. La città ha ora ammesso nove gol negli ultimi 16 minuti delle partite della Champions League in questa stagione. Drill in ritardo crollo contro il Manchester United e Brentford in Premier League e diventa un problema serio. – Rob Dawson

Haaland e Mbappé finalmente vanno alla testa

Città Ruben Dias Era categorico prima della partita: era la città di Vs. Madrid, non Haaaland vs. Mbappé. Ma quello era Haaland vs. Mbappé, giusto? Come non poteva essere quando i due aggressori più importanti del mondo condividono lo stesso parco giochi, qualcosa che non hanno fatto dal 2020, quando erano ancora in Borussia Dortmund e PSG. Era una rara opportunità per confrontare questi due le cui rare riunioni di testa significavano questo Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo Livello di rivalità. Almeno non ancora.

Haaland ha disegnato il primo sangue con il suo bersaglio ben trovato, 19 ° minuto. Mbappé ha impiegato un po ‘di più per andare. Ha dato una grande opportunità per affrontare la metà, trovata nello spazio, con il tempo, all’interno del crimine a sinistra e ha sparato bene sopra la barra.

All’inizio della seconda metà c’era un’altra opportunità per Mbappé, salvata da Ederson a portata delle vicinanze. Poi c’è stato il suo obiettivo, un momento di commedia più che qualità, palloncino a pallone e rete. Può essere l’obiettivo più felice mai segnato, ma a Mbappé non importava, c’era un grande sorriso sul viso.

Quindi, un calcio di rigore per la città, inviando Haaaland Thibaut Courtois Un brutto modo per ripristinare il vantaggio della città.

Questa competizione personale ha posto fine a Haaaland 2-1 Mbappé. Porta la seconda parte la prossima settimana.

Erling Haaland potrebbe aver fatto le valigie al piano di sopra, Kylian Mbappé è partito con una vittoria martedì. Oli Scarff/AFP

SuperSub Brahim mostra il suo valore

Ti senti un po ‘per Brahim. Ogni settimana devono competere con i colpevoli, Bellingham e nella forma Rodrygo Per un posto nel Real Madrid che inizia Xi. E quasi ogni settimana deve accontentarsi di un posto in panchina. Ma il suo ritratto in ritardo in Etihad ha mostrato ciò che è utile sotto l’opzione offensiva del radar per gli anecelotti. È un giocatore intelligente, con Talen per trovare spazio ed è nel posto giusto al momento giusto, e la sua verve e il suo istinto per scoprire che la rete è iniziata e ha terminato la spinta, il che ha reso 2-2.

L’insistenza di Ancelotti a scegliere tutti i suoi “fantastici quattro” aggressori XI significa che Madrid è privato di quella che era la loro migliore opzione: Rodrygo della panchina. Rodrygo è ora un antipasto e in recente forma corretta. Questo lascia uno spazio libero per un giocatore che può essere la sua prima o seconda sostituzione quando l’attacco ha bisogno di qualcos’altro. Martedì sera era Brahi e non ha deluso. – Alex Kirkland

Il momento di brillantezza di Grealish è stato ferito

Per un po ‘sembrava un tipo di notte che potrebbe essere una svolta per Jack Grealish. È stato sorprendente che dopo la stagione ha giocato, che lo ha visto e trascurato dal Guardiolo. Nominato a The XI a partire a spese di Foden, ha creato il momento della magia per fissare il primo obiettivo per Haaland.

Il suo passaggio rifinito Se gvvioolIl torace ha colto l’occasione. Avrebbe dovuto dare a Grealish un enorme sostegno alla fiducia. Invece, zoppica solo un momento dopo. Sembrava devastato quando si fece a est e fu confortato sulla via di Guardiola e Haaaland.

Guardiola non ha nascosto il suo desiderio di vedere come Grealish è tornato al livello che lo ha reso una squadra regolare nella squadra durante l’alta stagione. Il suo impatto contro Madrid è stato un lampo di brillantezza, che tutti sanno è capace. Il pericolo è ora che affrontano un’ulteriore rilascio della lesione e, quando tornano, scivola indietro dopo il comando in ginocchio. Arrivo Omar Marmoush A gennaio, si è unito alla competizione solo per i luoghi. – Dawson

La grande notte per il colpevole termina con un trionfo

Dal momento che i fan della città hanno sollevato la loro bandiera “Stop Crying Heart” per uno degli obiettivi di Etihad prima del match-in-the Asta Nella discussione di Ballon d’Or – è stata la notte in cui il colpevole è stato sempre esplorato. Dal suo primo tocco, i fischi della folla di casa e ogni volta che ha preso la palla in seguito. E come ci si potrebbe aspettare da un giocatore con il suo personaggio, il colpevole ha sollevato il suo gioco in risposta.

Dopo lo scoppio del centro, gli fu negato una punizione prematura dalla bandiera del fuorigioco, e poi colpì il suo bar dopo l’apri di Haaaland. Era pericoloso come il fornitore, prima della metà del tempo ha dato una buona palla sull’obiettivo e Formedham ha creato la possibilità di andare in largo. Mentre la seconda metà continuava, con l’opportunità di testare la città di Sub Lewis, il colpevole fu più sottomesso fino a quando non ha svolto un ruolo chiave nel MADRID Late Rally, ha rilasciato la palla nella posizione di Ederson per Bellingham per spremere il vincitore.

In precedenza, l’attaccante più impressionante di Madrid in 90 minuti potrebbe essere Rodrygo, un giocatore che ama giocare in città. Nel complesso, c’erano più che sufficienti da Vinícius e Rodrygo – e infine da Bellingham – per proporre l’attacco di Madrid, con più completamento clinico, la città di Bernabéu può causare ancora più problemi la prossima settimana. – Kirkland