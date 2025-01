Hall da Fama do Beisebol: Ichiro Suzuki fica a 1 voto da eleição unânime, junta-se a CC Sabathia e Billy Wagner na turma de 2025

A promoção do Hall da Fama do Beisebol de 2025 foi decidida. O outfielder Ichiro Suzuki, o arremessador CC Sabathia e o apaziguador Billy Wagner foram eleitos e cada um obteve pelo menos 75% dos votos dos membros elegíveis do Hall of Fame Baseball Writers Association of America.

Ichiro foi eleito quase por unanimidade, mas errou a marca por um único voto. Suzuki e Sabathia foram candidatos pela primeira vez na votação. Wagner estava no décimo e último ano. Sabathia recebeu 86,8% dos votos e Wagner 82,5%. Carlos Beltrán foi o primeiro candidato a sair das urnas este ano, com 70,3%.

Embora a escolha de cada jogador seja especial e monumental, a da Suzuki se destaca das demais. Ele é o primeiro membro do Hall da Fama do Beisebol Japonês e quase o segundo jogador da história a ser eleito por unanimidade.

Ichiro Suzuki

Suzuki, 51 anos, teve uma carreira longa e sem precedentes que durou três décadas em dois países. Sua carreira profissional começou aos 18 anos no Japão, após ser convocado pela Orix BlueWave. Ele passou nove anos jogando pelo Orix, muitos deles como destaque, antes de se mudar para a MLB assinando com o Seattle Mariners.

Assim que Ichiro chegou aos EUA, ninguém o impediu. Em 2001, ele ganhou o prêmio de Estreante do Ano da Liga Americana aos 27 anos, ganhou o MVP da Liga Americana, foi ao primeiro de 10 All-Star Games consecutivos, ganhou a primeira de 10 Luvas de Ouro e venceu o primeiro de três morcegos de prata. . Ele é o único rebatedor da MLB nos últimos 126 anos.ou alcançar mais de 200 singles em um ano, E ele fez isso duas vezes diferentes. Ele se aposentou após 19 temporadas na MLB com uma carreira tripla de 0,311/0,355/0,402, 509 bases roubadas e 3.089 rebatidas, que acumulou enquanto jogava pelos Mariners, Yankees e Marlins.

Além de sua longevidade, talento sobrenatural e dedicação incansável ao seu ofício, história após história descreve o incrível senso de humor de Suzuki, seu amor por asas (ele as comia antes de cada jogo em casa na mesma cadeira e com o mesmo prato) e seu impecável senso de moda. Poucos atletas são tão amados como ele num país, mas ele é amado em dois.

CC Sabathia

Sabathia, 44, passou 19 anos como arremessador titular do Cleveland Guardians, Milwaukee Brewers e New York Yankees. Cleveland o selecionou na primeira rodada do Draft da MLB de 1998 e ele imediatamente causou impacto após sua estreia em 2001, terminando em segundo lugar na votação de Estreante do Ano da Liga Americana (atrás de Ichiro). Ele passou oito anos em Cleveland, onde ganhou o prêmio Cy Young da Liga Americana em 2007, antes de o time negociá-lo com os Brewers, famintos pelos playoffs, em 2008, onde arremessou apenas meia temporada. Seu desempenho na temporada regular foi espetacular, mas os Phillies (que venceriam a World Series naquele ano) o derrotaram em seu único início na pós-temporada.

PRIMEIRO INGRESSO PARA O HALL OF FAME!!!!! AMO TODOS VOCÊS!!! – CC Sabathia (@CC_Sabathia) 21 de janeiro de 2025

Ele assinou com o Yankees em 2009 e conseguiu chegar ao topo da montanha com eles, fazendo três grandes partidas nos playoffs, quando o Nova York derrotou o Filadélfia para vencer a World Series de 2009. Foi o início de uma sequência de 10 anos com o time. os Yankees, que tiveram alguns altos e baixos (2009-2012 foi, de longe, sua melhor sequência de quatro temporadas nas ligas principais, enquanto 2013-2015 foram três dos piores anos de sua carreira). carreira). sua carreira), mas desde o momento em que chegou ficou claro que Nova York era o seu lugar.

Em outubro de 2015, Sabathia entrou na reabilitação por alcoolismo. uma doença que seu pai também lutou. Seu retorno ao beisebol no início da temporada de 2016 marcou o início de um ressurgimento no final da carreira que o viu apresentar seus melhores números desde o final dos anos 2000. Ele se aposentou com uma ERA de carreira de 3,74 e 3.093 eliminações em 3.577 ingressos de 1/3. . Ao longo de sua longa carreira, Sabathia arremessou pelo menos 200 entradas em uma temporada em oito ocasiões e mais de 175 entradas em 14 ocasiões.

CC Sebathia passou uma década com os Yankees, ajudando-os a vencer a World Series em 2009. (AP/Michael Owens, arquivo)

Billy Wagner

Wagner, de 53 anos, será internado na 10ª e última tentativa. Os apaziguadores (além de Rivera) normalmente têm dificuldade em serem eleitos, mas as estatísticas de Wagner, bem como um afluxo de eleitores mais jovens, ajudaram-no a ganhar apoio constante ao longo da última década. Wagner, um atleta da Divisão III na faculdade que foi escolhido no primeiro turno do Ferrum College, foi um apaziguador brilhante e mais próximo por 16 anos na MLB, passando a maior parte de seu tempo no Houston Astros (nove temporadas) e passagens mais curtas com o Houston Astros. Phillies, New York Mets, Boston Red Sox e Atlanta Braves.

Com 422 defesas na carreira, Wagner ocupa o oitavo lugar na lista de defesas de todos os tempos e o segundo para canhotos. Seu ERA de 2,31 em 903 entradas é o segundo ERA mais baixo desde 1900 para um arremessador com pelo menos 900 entradas. Incrivelmente, até os Astros convocá-lo pela primeira vez em 1995, ele foi arremessador titular durante toda a carreira. Sua transição para o apaziguador foi tranquila e ele acabaria salvando o recorde do clube de 225 jogos pelo Houston.

Wagner estava a apenas cinco votos de ser empossado em 2024, algo que aprendeu enquanto fazia uma pausa nos treinos com o time de beisebol de Charlottesville, Virgínia, que ele treina. Ele disse ao Atlético ele teve que lutar contra as emoções de sua situação próxima na frente de 30 crianças e uma equipe de filmagem do NBC Nightly News (que apareceu sem ser convidado). Ele descreveu a situação como “vergonhosa”.

Desta vez não existem tais emoções. Wagner vai para Cooperstown.