Hall dos caras do Super Bowl: Malcolm Butler, Larry Brown Chiefline Class

Todos os anos, quando o Super Bowl chega, as mesmas figuras: Tom Brady, Joe Montana, Patrick Mahomes, obtém a mesma aclamação. Claro, eles merecem; Eles são estrelas por um motivo, afinal.

Mas e os meninos comuns, os tipos diários de NFL que simplesmente tiveram o melhor jogo de suas vidas no maior jogo de suas vidas? Não merece amor também? Acreditamos que sim, e estamos preparados para construir um Hall da Fama (virtual) completo para reconhecer suas magníficas realizações, embora fugazes.

Apresentando a classe inaugural do Yahoo Sports Super Bowl:

Malcolm Butler intercepta um passe de Russell Wilson do Seattle Seahawks para Ricardo Lockette no final do último trimestre para garantir a vitória dos Patriots no Super Bowl Xlix. (Rob Carr através da Getty Images)

Malcolm Butler, New England Patriots, Super Bowl Xlix

Butler é o epítome de um tipo de Super Bowl: ele pulou da escuridão para a imortalidade em um jogo de suplicador do Super Bowl. Você conhece a peça: com 20 segundos no jogo e os Patriots se apegam a uma vantagem de 28-24, os Seahawks alinhados na linha de 1 jardas da Nova Inglaterra. Russell Wilson pegou o clique e disparou um passe na direção de Ricardo Lokette, apenas para Butler pular em frente ao passe e planejar a interceptação do Super Bowl que está fechada, a primeira int da carreira de Butler. Ele adivinhou corretamente para onde a bola iria depois de observar a formação de Seahawks, jogando e pegando o passe e a imortalidade. É uma escolha unânime da primeira parede para o salão dos caras inaugurais e bem merecidos.

Larry Brown (24) retorna uma interceptação profundamente no território do Pittsburgh Steelers para estabelecer um touchdown de Dallas no Super Bowl XXX. (VJ Lovero através de imagens Getty)

Larry Brown, Dallas Cowboys, Super Bowl XXX

As façanhas de Butler e outros são notáveis ​​porque obtiveram títulos; O jogo completo de Larry Brown pode ser ainda mais improvável e notável. Brown, uma escolha da décima segunda rodada (sim, na verdade) dos Cowboys, supera Troy Aikman, Emmitt Smith e o resto das estrelas de Dallas na vitória do Super Bowl ainda mais recente dos Cowboys em Pittsburgh em 1996. Com o coração pesado após a morte de seu filho, Brown, que também havia escolhido Brett Favre no final do jogo do campeonato da NFC, retornou duas interceptações de Neil O’Donnell para a zona vermelha. Os Cowboys converteram ambas as interceptações em touchdowns cruciais na vitória de 27 a 17 de Dallas.

O receptor gigante de Nova York, David Tyree (85), se agarra à bola contra o capacete, já que ele é abatido por Rodney Harrison (37) do New England Patriots em uma vitória dos gigantes de 17-14 no Super Bowl XLII . (MCT através da Getty Images)

David Tyree, New York Giants, Super Bowl XLII

Quando você obtém uma peça que obtém seu próprio nome, você é sem dúvida um tipo de Super Bowl. Durante o resto de seus dias, e durante as gerações além, Tyree estará associado à captura do capacete, um trabalho em que, como o nome indica, ele pegou a bola com o capacete. Com o restante 1:15 no jogo e o Giants caiu de 14 a 10 para os Patriots perfeitos no ponto, Eli Manning teve o clique em sua própria linha de 44 jardas. Manning iludiu um apressado ligado e lançou um passe na direção de Tyree. Tyree pulou, segurou a bola contra o capacete quando caiu e completou a captura para uma recepção de 32 anos. Vinte -quatro segundos depois, o Giants marcou um touchdown de vantagem que permaneceu durante os últimos 35 segundos. Tyree nunca aceitaria outro passe em um jogo da NFL, mas, novamente, o que poderia superar o capacete?

Os Titãs do Tennessee, Kevin Dyson, são abordados apenas menos do que a zona de anotação por Mike Jones (52) para garantir a vitória dos Rams no Super Bowl XXXIV. (John Biever através da Getty Images)

Mike Jones, St. Louis Rams, Super Bowl XXXIV

O inverso da situação de Malcolm Butler, um caso em que um defensor fez o jogo. Jones foi o apoiador encarregado de demolir Kevin Dyson de Tennessee, apenas um pátio da linha do gol no jogo final do Super Bowl. Com os Rams liderando 23-16 e os Titãs alinhados na linha de 10 jardas de St. Louis, Dyson se libertou e pegou um passe de Steve McNair a cerca de 4 metros da zona de anotação. Jones quebrou sua cobertura e envolveu Dyson, levando -o ao chão a poucos metros da glória e um potencial de touchdown, ou mesmo vencedor do Super Bowl.

Max McGee marca seu segundo de dois touchdowns no Super Bowl I para levar o Green Bay Packers para uma vitória de 35 a 10 sobre o Kansas City Chiefs. (Imagens de diamante através de imagens Getty)

Max McGee, Green Bay Packers, Super Bowl I

McGee gravou seu nome na tradição do Super Bowl, marcando o primeiro touchdown na história do Super Bowl enquanto fica. Depois de uma temporada em que ele pegou apenas quatro passes para 91 jardas no total, McGee decidiu desfrutar durante o fim de semana do Super Bowl. Ele quebrou a cidade, esperando não ver nenhuma ação do jogo, mas foi pressionado ao serviço quando o receptor inicial dos Packers separou seu ombro no início do jogo. McGee teve que pegar emprestado o capacete de um companheiro de equipe porque ele havia deixado o seu vestiário e rapidamente pegou um passe com uma mão que se transformou no primeiro touchdown do jogo. Continuaria a pegar sete passes para 138 jardas e dois touchdowns quando os Packers venceram 35-10. Esse é o desempenho de meninos velhos ali mesmo.

Também recebendo consideração: Timmy Smith, de Washington, registro de cabanas do Super Bowl; Malcolm Smith, de Seattle, MVP do Super Bowl; Green Bay Desmond Howard, MVP do Super Bowl; Dexter Jackson, de Tampa Bay, MVP do Super Bowl; James Washington de Dallas, Super Bowl XXVIII; Nick “Philly Special” Foles.

Você tem indicações para aulas futuras do Hall of Guys? Informe -nos nos comentários ou nas redes sociais.