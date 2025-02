Hall of Fame Meter: 10 maestri, aquile con eredità in linea in SB Lix

Ralph Vacchiano Giornalista NFL

I due principali motivi per cui Manning è stato il finalista della Pro Football Hall of Fame quest’anno sono stati il ​​Super Bowl XLII e il Super Bowl XLVI. È diventato enorme entrambe le volte in cui ha giocato nell’ultima partita della NFL, ed entrambe le volte ha vinto la sua squadra.

Senza questi risultati, non avrebbe molto caso per il cantone. Ma è il potere del Super Bowl quando si tratta di Hall of Fame.

È un gioco che può trasformare completamente l’eredità del giocatore della NFL.

Sebbene il Super Bowl Lix abbia già molto in gioco, potrebbero esserci ancora più membri della linea di Philadelphia Eagles e Kansas City Manager. Una manciata di giocatori e allenatori è finalista per la Hall of Fame un giorno. E quando il comitato di selezione sta prendendo in considerazione i loro risultati e il modo in cui misurano altre grandi grandi grandi, ogni grande performance di gioco e ogni campionato aiuterà.

Quindi chi può aggiungere la loro eredità di più questa domenica? Ecco 10 partecipanti al Super Bowl, cinque di ogni squadra, che sono in diverse fasi del percorso della Hall of Fame.

Maestri

5. DC Steve Spagnuolo

Nessuno è mai stato selezionato per la Pro Football Hall of Fame, che si basa principalmente sul loro lavoro di assistente allenatore, ma gli spag potrebbero eventualmente rompere quel tetto di vetro. È già l’unico coordinatore che ha vinto quattro campionati del Super Bowl e l’unico che ha vinto due diversi franchising (ha anche vinto il 2007 con i Giganti). Secondo le prime dieci unità, c’è una grande ragione per cui questa dinastia si sta ancora muovendo (e potrebbe eseguire le prime tre torba) per cambiare la difesa dei suoi padroni di lavoro.

Uno dei suoi allenatore è stato un disastro (10-38 con Rams dal 2009-2011), e sembra improbabile che avrà un nuovo colpo sulla grande sedia, anche se ha intervistato due squadre in questo episodio. Ma il quinto pneumatico del coordinatore difensivo deve prestare attenzione al comitato di selezione. Il suo busto apparterrebbe ad Andy Reid.

4. DL Chris Jones

La sua grandezza di solito è stata oscurata da tutte le stelle di Kansas City e il fatto che la sua carriera si sovrappone principalmente a Aaron Donald. Quindi può certamente essere utile ricordare a tutti la sua grandezza sul Super Bowl di domenica. È nella Hall of Fame, 80,5 in una borsa di carriera, una scelta di sei Pro Bowl e la prima squadra di tre squadre.

Questo riassunto causerebbe già un buon dibattito sul comitato, ma potrebbe avere abbastanza voti per lui alcuni anni. Un modo per cambiarlo è un grande gioco nel momento più grande. Ha solo 3,5 sacchi in un playoff di 21 carriera e nessun Super Bowl. La grande performance e la quarta gomma di domenica potrebbero andare lontano dopo essere stato nominato.

3. Travis Kelce

Riduce all’età di 35 anni e il pensionamento è minaccioso, ma ha già fatto più che sufficiente per assicurarsi il suo posto nella Hall of Fame, probabilmente al primo voto. È uno dei più grandi resoconti difficili della storia della NFL, situato terzo nei cantieri navali (12.151) e quinto in contatto (77). Ha anche chiaramente lo stesso campionato principale di Reid e Mahomes, ma non è stato portato esattamente per il viaggio.

In quattro Super Bowl, ha una media di otto catture 88 yard, con una media di 7-69 in sette campionati AFC. Appare in grandi giochi. Fare di nuovo domenica sera potrebbe non solo bloccare il voto del primo voto, ma alcuni lo chiamano il più grande per giocare alla sua posizione.

1b. HC Andy Reid

Era un caso decente che Reid fosse Famer Hall, basato sulla sua Filadelfia di 14 anni, ma il suo secondo atto nella sua carriera di allenatore è stato molto meglio del suo primo. Probabilmente ha attaccato un posto al Canton mentre guidava i Maestri al campionato nel 2020, ma ora è grande come il suo difensore. Si allena nel sesto Super Bowl, vincendo tre (finora). Ha allenato 12 conferenze nella partita di campionato, tra cui gli ultimi sette di AFC.

La discussione intorno al Reid non si applica alla Hall of Fame. Si tratta di dove viene impilato tra i più grandi allenatori di calcio di tutti i tempi. Se i Masters hanno vinto domenica, si unirà a Bill Belichick (6) e Chuck Zeros (4) come l’unico allenatore che ha vinto il Super Bowl quattro volte. È anche il quarto allenatore più vincente nella storia della NFL (273). Quando i succhi sono al seguito, il segno di tutti i tempi di Don Shula (324) potrebbe essere se Reid vuole afferrarlo a lungo per romperlo.

1a. QB Patrick Mahomes

Se Mahomes decidesse di ritirarsi prima del calcio, sarebbe comunque una serratura che farà la Hall of Fame tra cinque anni. È quanto è stata brava nella sua breve carriera. Ha già portato i Masters a sette campionati AFC come principiante per sette anni e li ha accolti nel Super Bowl negli ultimi cinque sei anni, vincendo tre (finora).

Se diventa il primo difensore nelle tre torba nel Super Bowl e nel gioco che MVP, ha in programma di sfidare la posizione di Tom Brady ad essere la più grande di sempre. E a proposito, ha ancora solo 29 anni. Molto presto, Canton dovrà costruire la sua ala.

Aquile

5. CB Darius uccide

Dal 2017 al 2023, Slay è stato uno dei migliori angoli del calcio. È stato selezionato per sei Pro Bowls in quel periodo di sette anni e ha persino guidato la lega una volta nel rapimento (8 nel 2017). Ma è stato anche il suo unico anno di All-Pro e finora non ha ancora vinto il campionato.

Fondamentalmente, anche se la sua carriera generale è stata molto, molto buona, ha bisogno di qualcosa per spingerlo nella sua grandezza. Vincere il Super Bowl non è abbastanza. Ma se Slay ha un grande gioco nel Super Bowl, pensa al rapimento multiplo o all’attenzione di MVP, è qualcosa che gli elettori ricordano. Questo non può essere l’ultima partita della sua carriera.

4. HC Nick Sirianni

Questo è probabilmente prematuro, e alcuni potrebbero persino considerarlo ridicolo, considerando che pensava di poter essere separato dopo il crollo della scorsa stagione. Ma se Sirianni vince il Super Bowl all’età di 43 anni, è sicuramente nella lista di monitoraggio della Hall of Fame. Accettato di avere molta strada da viaggio perché è solo capo allenatore nella sua quarta stagione e la longevità è importante per gli elettori. Ma il suo riassunto di quattro anni include due viaggi al Super Bowl, quattro viaggi ai playoff e un ottimo record di 48-20 anni regolare.

Quindi salvaguardare questo primo campionato può essere enorme, dato che teoricamente ha molto tempo per vincere l’altro. Nove 14 allenatori che hanno vinto due Super Bowl sono nella sala, Bill Belichick e Andy Reid.

3. Wr AJ Brown

Non c’è dubbio che Brown sia un grande inizio della sua carriera in cinque e stagioni nei suoi sei anni nella NFL nei suoi sei anni. Ma in questa era di un’esplosione offensiva, deve tenerlo per un po ‘per fare un colpo nella sala. Le sue 7.026 tracce sono in 162 nella storia della NFL, quindi è davvero a metà strada. E mentre ha ancora 6-7 anni, deve fare qualcosa per distinguersi dalla sua generazione dai preziosi ricevitori della sala. Lì puoi aiutare un grande gioco nel Super Bowl.

Brown ha giocato bene nel Super Bowl due anni fa (6 catture, 96 yard e tocchi), ma ha avuto solo una performance di 100 yard negli 11 playoff. Qualcosa di fantastico su un grande palco può essere fatto per iniziare un Hof Konvo.

2. Rb Saquo Barkley

Sebbene l’ex GM GM Dave Getleman lo avesse vinto come “giocatore di giacca d’oro” prima ancora di essere tirato, non aveva sparato a Canton nei primi sei anni a New York. Ma tutto è necessario per una stagione dietro la linea di attacco a Filadelfia, che è stata davvero in grado di impedire a tutti di ricordare quanto possa essere bravo. In effetti, Barkley si trova a soli 30 metri dal record di Terrell Davis al cantiere navale più urgente in una stagione (2476, compresi i playoff).

Certo, buono come Saquo in questa stagione, deve avere qualche altra stagione di tipo All-Pro per garantire una seria considerazione. Ma è responsabile del successo degli Eagles in questa stagione. Se riesce a finire il lavoro e portarli al campionato, apre molti occhi sul comitato e lo riporta ai margini della discussione della Golden Jacken.

1. Ot Lane Johnson

La valutazione delle linee offensive è di solito agli occhi dello spettatore e non ci sono garanzie quando arrivano davvero al comitato. La battaglia giusta ha una sfida ancora più ripida, dato che non sono considerati un giocatore nella stazione premium. Ma il caso di Johnson è aiutato dal fatto che è diventato uno dei migliori – se non il migliore – per la giusta battaglia nel gioco negli ultimi quattro anni.

Aiuta anche che la linea Eagles sia ampiamente riconosciuta come la migliore in campionato che Spa e che il suo Jason Kelce in pensione centrale sia probabilmente accusato della sala. Ma per i lineers, ogni fila di curriculum aiuta. Johnson ha già un anello del Super Bowl. L’altro – specialmente se la linea è una parte centrale della vittoria – potrebbe aiutarlo a metterlo.

Ralph Vacchiano è il giornalista NFL di Fox Sports. Ha trascorso i sei anni precedenti coprendo giganti e docce SNY TV a New York, e prima di quei 16 anni copre Giants e NFL New York Daily News. Seguila su Twitter @RalphVacchiano .

