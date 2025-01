Hamilton, la Ferrari e le storie definiranno la F1 nel 2025

Manca una settimana all’inizio del 2025, ma mancano ancora sette settimane prima che inizi davvero a crescere l’attesa per la nuova stagione di Formula 1, con i test annuali pre-campionato che si svolgeranno in Bahrein dal 26 al 28. Febbraio Ciò non ci impedisce di guardare avanti, perché c’è ancora molto da disfare, molto prima che una sola ruota giri con rabbia.

La leggenda di questo sport si ritrova in nuovi colori. È in corso una lotta per il titolo molto aperta. Una delle squadre più dominanti di questo sport è sull’orlo dell’implosione. E c’è una rivoluzione giovanile in corso.

Nate Saunders analizza le storie che definiranno la F1 nel 2025.

Hamilton in Ferrari

Poche mosse di guida potrebbero essere grandi quanto l’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il pilota di maggior successo di questo sport si unirà alla sua squadra più famosa e vincente, e l’entusiasmo che circonda il trasferimento si rifletterà nell’attenzione che riceverà la squadra italiana nei primi mesi della stagione.

Dall’esterno sembra una partita fatta in paradiso. Storie avvincenti attraversano ogni elemento di questa partnership. I più evidenti sono i campionati.

Dopo 12 anni alla Mercedes, Lewis Hamilton passerà alla Ferrari nel 2025. Jared C. Tilton/Getty Images

La Ferrari non vince il titolo piloti dall’anno da rookie di Hamilton nel 2007, né il titolo costruttori dal 2008. Hamilton sente ancora di essere stato derubato di un ottavo campionato nel 2021, un risultato che lo allontanerebbe dalla leggenda della Ferrari Michael Schumacher. il massimo nella storia. Ora ha la possibilità non solo di vincere l’ottavo titolo con la Ferrari rossa, ma anche di emulare il successo di Schumacher del 2000 ponendo fine a una lunga e dolorosa siccità.

Poi c’è l’uomo nell’altra macchina. Charles Leclerc è il volto della Ferrari da quando è arrivato nel 2019 e ha portato l’enorme pressione che deriva dalla guida dell’iconico team di Enzo. Ha concluso definitivamente la sua maledizione del Gran Premio di Monaco nel 2024 e ha concluso la stagione come il pilota più forte sulla griglia, vincendo in modo memorabile a Monza e poi di nuovo ad Austin per aiutare la Ferrari a portare fino al traguardo la battaglia per il titolo costruttori con la McLaren. Leclerc sembrava un contendente al titolo nel 2022 prima che la sua stagione e quella della squadra andassero in pezzi, e l’arrivo di Hamilton gli offre l’opportunità perfetta per confrontarsi con l’uomo che potrebbe ritirarsi come il più grande indiscusso di tutti i tempi.

Le domande sono tante: come si mescolano queste due cose? Aspettatevi che ogni qualifica e prestazione di gara nel mezzo venga micro-analizzata man mano che la stagione si svolge. La Ferrari potrà finalmente vincere il titolo? E se sì, sarà l’ottavo posto per Hamilton o il primo per Leclerc? Promette di essere una storia assolutamente avvincente, qualunque sia il suo svolgimento.

Lotta per il titolo molto aperta

Dopo un periodo di gare di apertura di routine, il 2024 si è trasformato in una delle stagioni più imprevedibili e aperte degli ultimi tempi. Tutti i primi quattro team, tranne Sergio Pérez, hanno vinto più volte durante l’anno, con l’implosione di metà stagione della Red Bull che ha permesso a McLaren e Ferrari di lottare per la Coppa Costruttori fino alla fine dell’anno.

La logica impone che con il grande cambiamento delle regole in arrivo nel 2026, lo sviluppo e gli aggiornamenti alle auto esistenti saranno minimi. Red Bull, Mercedes, McLaren e Ferrari hanno tutte vinto la gara negli ultimi mesi della scorsa stagione, ognuna mostrando diversi punti di forza e di debolezza man mano che il programma proseguiva, creando uno spettacolo affascinante e imprevedibile settimana dopo settimana.

Max Verstappen resta l’uomo da battere; L’olandese ha dimostrato l’anno scorso di essere il miglior pilota della Formula 1 in questo momento, con il suo immenso talento venuto alla ribalta nei momenti peggiori della Red Bull. Sia la McLaren che la Ferrari puntano a un buon inizio per la nuova stagione poiché entrambe hanno impiegato un po’ di tempo per uscire dai blocchi nel 2024 e Verstappen ha costruito un comodo cuscinetto prima di farlo.

Diversi piloti sembrano pronti a dare battaglia a Verstappen. Lando Norris della McLaren ha promesso di imparare dagli errori che hanno afflitto la sua stagione altrimenti stellare, mentre il compagno di squadra Oscar Piastri potrebbe essere un cavallo oscuro se facesse un altro passo avanti. George Russell si è identificato nei media come l’uomo che vuole dare una svolta a Verstappen e sicuramente apprezzerà l’opportunità di battagliare in pista giro dopo giro. La Ferrari ha due piloti che lotteranno per il titolo se la macchina sarà al posto giusto.

È sempre impossibile prevedere la partita di campionato prima dei test precampionato, ma ogni parametro che dobbiamo misurare dalla scorsa stagione suggerisce che le prime quattro squadre inizieranno la stagione più vicini che mai. Se è così, quest’anno potremmo avere qualcosa di speciale.

Red Bull: una squadra che implode?

L’anno scorso la Red Bull sembrava un circo, un generatore di titoli senza fine dentro e fuori dalla pista. L’anno è iniziato con un’indagine sulla cattiva condotta di Christian Horner, che alla fine ha visto il licenziamento del preside della squadra, ma sembrava creare spaccature significative dietro le quinte. La rottura di Horner con il padre di Verstappen, Jose, si è intensificata durante l’anno, portando alla speculazione che il consigliere Helmut Marko potrebbe andarsene; Marko ha deciso di non farlo, raffreddando i rapporti secondo cui Verstappen sarebbe passato alla Mercedes alla prima occasione. La Mercedes però non sembra convinta che la porta sia completamente chiusa.

Nel 2024, era facile dipingere la Red Bull come una squadra in disfacimento: la grande novità è stata la partenza del leggendario designer Adrian Newey per l’Aston Martin, mentre il direttore sportivo Jonathan Wheatley è passato alla guida della Sauber.