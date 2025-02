Hammer Hora: TGL modifica as regras do martelo, anuncia notícias de classificação

Keegan Bradley e Tiger Woods em um dos poucos lançamentos de martelo no TGL este ano. (Megan Briggs/TGL/TGL através de imagens Getty)

Ao deixar um intervalo de meia temporada, a TGL, a Liga de Golfe, coberta de tecnologia, anunciou algumas atualizações de notícias e qualificação. Em particular, o martelo, o sinalizador que o equipamento pode usar para dobrar os pontos em suas partidas, obterá uma atualização.

No TGL, duas equipes de três jogadores competem no jogo no jogo, com cada buraco que vale um ponto. O martelo, na realidade, uma pequena bandeira de desafio, permite que uma equipe duplique o valor pontual de um buraco, permitindo que as equipes retornem ao jogo … sempre que realmente seguram o martelo. Não há incentivo real para uma equipe que leva ao lançamento do martelo, o que resultou em partidas de explosão nas quais a equipe principal nunca jogou o martelo.

Não mais! Começando com os três jogos dos presidentes dos presidentes da TGL, as equipes terão três martelos, que podem ser usados ​​a qualquer momento da festa. Os martelos podem ser lançados uma vez por equipamento, por buraco, e se forem lançados antes do início do buraco, ele deve ser aceito pela equipe receptora. A idéia aqui é dar às equipes finais a oportunidade de retornar ao jogo antes de controlar.

Os funcionários da TGL também anunciaram notícias de notas favoráveis, com três dos cinco jogos até o momento atingindo um pico de 1,1 milhão de usuários. A TGL também possui um dos públicos médios mais jovens do esporte, seguindo apenas a NBA na Idade Média. De acordo com os dados das qualificações, 42 % do público da TGL tem 18 a 49 anos mais cobiçado. Em outras palavras, o TGL está tentando atrair uma população mais jovem do que o golfe tradicionalmente, e até agora é bem -sucedido

O TGL retorna na segunda -feira, 17 de fevereiro, com três jogos e um quarto na terça -feira. A temporada regular ocorrerá até 4 de março, com os playoffs até 25 de março.