L’allenatore del Barcellona Hansi Flick ha elogiato la fame di gol della sua squadra che ha sconfitto il Valencia 7-1 nella Liga domenica.

Fermín Lopez ha segnato due volte, s Frenkie de Jong, Rafhinha, Ferran Torres E Roberto Lewandowski Anche al Target, visto che il Barça ha realizzato 101 gol in tutte le competizioni in questa stagione.

Era la seconda volta che il Barça segnava sette gol in una singola partita, mentre ora ne ha segnati quattro o più in 14 delle 32 partite di questa stagione.

“Adoro la fame che la squadra mostra durante le partite, soprattutto oggi”, ha detto Flick nella sua conferenza stampa post partita.

“Non è finita con un 2-0 o un 3-0. Vanno alla fine della partita. Questo è ciò che amo e ciò che vogliamo interpretare. È bello da vedere.”

Il Barça ha spazzato via il Valencia con cinque gol nel primo tempo. De Jong, Torres e Raphinha hanno segnato tutti nel giro di 15 minuti, con López che ne ha aggiunti altri due prima dell’intervallo.

Domenica il Barcellona ha demolito il Valencia nella Liga. Javier Borrego/Europa Press Via Getty Images

Ugo duro ne ha ritirato uno per il Valencia, ma Lewandowski ha ripristinato i cinque gol aa del Barça Cesare Tarrega Il bersaglio personalizzato ha completato il martello.

Una vittoria porta il Barça a tre punti dall’Atlético Madrid, secondo in classifica, ma ci sono ancora sette Real Madrid capolista.

“Lo abbiamo detto prima della partita, ora vogliamo iniziare perché la Laliga non è piacevole in questo momento”, ha aggiunto Flick Barçova in piedi al tavolo.

“Ora cominciamo. Oggi abbiamo iniziato bene e vogliamo proseguire domenica prossima nella prossima partita di campionato in casa.

“Dobbiamo giocare così e poi penso che siano tutti contenti, i tifosi, la società, i giocatori e gli allenatori”.

CON Pedro E Dani Olmo Era fuori per infortunio e Flick ha colto l’occasione per concedere minuti ai giocatori marginali.

Ha elogiato coloro che sono entrati e hanno giocato, come López e De Jong, ma ha anche sottolineato il cameratismo tra la squadra con un gesto da centrocampista a centrocampista Gaviche è rimasto in panchina.

“La situazione che mi ha colpito di più è quella di quando ho parlato con Gavi”, ha detto. “Normalmente lo porto con 15 minuti e lui ha detto di no, portalo Pablo Torre In.

“Puoi vedere la squadra, quanto sono collegati. È fantastico vederlo come allenatore. Adoro Gavi per questo. Sai che vuole giocare ogni partita e dire che in questa situazione è la cosa migliore”.

Anche Flick sembrava suggerirlo Wojciech Szczesny rimarrà il portiere di prima scelta per il prossimo futuro Iñaki Peñadopo avergli regalato il suo debutto nella Liga contro il Valencia.

Il Barça sarà il prossimo in campo mercoledì quando ospiterà l’Atalanta nella partita finale della fase finale di Champions League, avendo già prenotato un posto negli ottavi.