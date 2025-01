Hansi Flick elogia l’“incredibile” vittoria del Barcellona nella Supercopa Clásico

Hansi Flick ha detto di essere “davvero orgoglioso” della prestazione “incredibile” del suo Barcellona dopo aver mantenuto la porta inviolata battendo il Real Madrid 5-2 nella finale della Supercopa spagnola in Arabia Saudita domenica.

Il Barça si è opposto Kylian Mbappé porta il Real in vantaggio dopo soli cinque minuti allo stadio Al Jawhara di Jeddah ma ribalta la partita grazie ad una furia di Rafhinha e gol da Lamine Yamal, Roberto Lewandowski E Alessandro Balde.

“Sono davvero orgoglioso”, ha detto Flick nella conferenza stampa post partita. “Orgoglioso della squadra, dello staff, della società, dei tifosi, di tutti. Oggi è stata una partita incredibile. Non tanto per gli allenatori! Ma per i tifosi è davvero fantastica”.

La squadra di Flick ha iniziato la stagione alla grande e ha superato la Liga prima di perdere punti in sei delle ultime sette partite di campionato a novembre e dicembre, con la tattica di Flick messa in discussione.

“Dobbiamo imparare da ogni partita e da quella di oggi”, ha detto Flick quando gli è stato chiesto cosa significasse la vittoria della Supercopa per il resto della stagione. “Possiamo fare meglio, ma abbiamo una squadra giovane. Abbiamo avuto alcune settimane in cui non abbiamo fatto grandi prestazioni e la nostra situazione in campionato non è piacevole in questo momento. Parliamo di tutte queste cose nello spogliatoio, ma per me è importante concentrarmi sulla prossima partita”.

“Sappiamo cosa dobbiamo fare in campo. “Crediamo nell’allenatore e l’allenatore crede in noi”, ha detto il capitano Raphinha nella conferenza stampa post partita dopo essere stato nominato MVP della finale. “L’importante è che possiamo lottare per i titoli e vincerli.”

Nonostante abbia giocato in 10 per l’ultima mezz’ora alle spalle del portiere Wojciech Szczesny cartellino rosso, il vantaggio del Barcellona non è mai sembrato in pericolo.

Il Barcellona di Hans Flick sta tornando ai livelli di prestazione mostrati ad inizio stagione. Yasser Bakhsh/Getty Images

Szczesny ha iniziato entrambe le partite della Supercopa, dietro il portiere titolare Iñaki Peña è stato espulso dopo essere arrivato in ritardo a una riunione della squadra.

“Quando Wojciech è stato espulso, non è stato facile per noi”, ha detto Flick. “Iñaki è stato fantastico, da zero a eroe. Ma sono molto orgoglioso di come abbiamo difeso, in ogni situazione, difeso la porta come un’unica squadra”.

È il secondo a Barcellona Classico vittoria della stagione dopo aver vinto 4-0 a Madrid in ottobre.

“Non voglio guardare indietro”, ha detto Flick. “Oggi è una bella giornata, abbiamo battuto una delle migliori squadre del mondo, per la seconda volta in questa stagione, è incredibile, abbiamo vinto il titolo qui e siamo molto felici. Oggi è una giornata positiva.”