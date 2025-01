Harmanpreet Singh resgata Soorma Hockey Club com dobradinha tardia contra Delhi SG Pipers

Soorma então venceu a disputa de pênaltis por 3 a 1 para levar o ponto bônus na Liga Indiana de Hóquei.

O Soorma Hockey Club registrou hoje uma vitória por 2-2 (3-1 SO) nos pênaltis contra Delhi SG Pipers na Hockey India League 2024-25 no Birsa Munda Hockey Stadium em Rourkela. Depois de um primeiro tempo tranquilo, Tomas Domene (43′) e Manjeet Singh (45′) marcaram para dar ao Delhi SG Pipers uma vantagem de dois gols no terceiro quarto. No entanto, Harmanpreet Singh (48′, 57′) acertou o fundo da rede duas vezes com seus movimentos de arrasto para trazer Soorma de volta ao nível no último quarto e forçar a disputa de pênaltis.

O jogo começou com o Soorma Hockey Club tendo um pouco mais de controle da bola, mas Delhi SG Pipers foi o primeiro a romper o círculo de chute do adversário, quase cinco minutos de jogo, porém, o chute de Jake Whetton saiu ao lado. Pouco depois, os Pipers ganharam um escanteio, mas o chute de Domene foi facilmente defendido por Nicolas Della Torre na trave.

Maninder Singh conseguiu o único chute a gol de Soorma no final do primeiro quarto, quando ele entrou no círculo e puxou o gatilho do topo do círculo, mas seu chute foi facilmente defendido pelo goleiro do Delhi SG Pipers, Benjamin Rennie. .

Delhi SG Pipers começou o segundo quarto vencendo um escanteio de pênalti, mas o arraste de Tomas Domene foi direto para o goleiro do Soorma, Vincent Vanasch. Com Soorma feliz por retornar ao seu meio campo e pressionar no meio campo, os Pipers fizeram incursões constantes no círculo de tiro, mas não conseguiram criar uma oportunidade clara de golo.

Raj Kumar Pal teve a maior chance de marcar com um chute de backhand de ângulo agudo faltando três minutos para o final, mas Vanasch permaneceu alerta no gol e o primeiro tempo terminou sem gols.

Shamsher Singh procurou continuar o domínio dos Pipers com um chute rápido de passe aéreo no início do terceiro quarto, mas o chute ricocheteou na trave. Aos cinco minutos do terceiro quarto, Maninder Singh valeu o primeiro escanteio de Soorma, mas o chute rasteiro de Della Torre foi facilmente desviado.

Os Pipers não se intimidaram em sua busca pelo gol e quando o terceiro quarto chegava ao fim, Ky Willot encontrou Domene na ala direita, que balançou seu marcador e empurrou a bola pelas pernas de Vanasch para dar ao Delhi SG Pipers a vantagem no jogo . .

Faltando um minuto para o fim do quarto, os Pipers se aventuraram no contra-ataque através de Jake Whetton que cruzou na frente do gol e Manjeet Singh estava alerta para mergulhar e desviar a bola para o alto da rede para aumentar ainda mais sua vantagem.

Soorma mostrou mais iniciativa no início do último quarto, empurrando os Pipers para o seu meio-campo, mas conseguiu defender chutes de Phil Roper e Maninder em rápida sucessão. Soorma venceu o segundo escanteio logo depois e Harmanpreet Singh passou a bola pelas pernas de Benjamin Rennie para marcar um gol para Soorma.

Eles mantiveram a pressão e ganharam outro pênalti faltando quatro minutos para o final do jogo e Harmanpreet avançou novamente para encontrar o canto inferior direito e restaurar a paridade.

Vivek Sagar Prasad, Nicolas Keenan e Boris Burkhardt marcaram nos pênaltis, enquanto Vincent Vanasch fez três defesas para arrancar o ponto extra do Soorma Hockey Club.

