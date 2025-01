Harry Kane obtém um gol, e o Bayern de Munique tem seis pontos de vantagem na tabela da Bundesliga

Harry Kane marcou um gol para o Bayern de Munique, que venceu no sábado 2: 1 com Freiburg e teve seis pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, que perdeu sua vantagem de dois gols e atraiu 2: 2 da RB Leipzig. Kane e o compatriota inglês Eric Dier criaram uma abertura aos 15 minutos. Dier encontrou Kane, que fez um tiro baixo entre os dedos do goleiro Freiburg Noah Atubol. Foi o primeiro gol de Kane em um jogo aberto desde meados de novembro e seu 17º em 17 partidas da liga nesta temporada. O Bayern dobrou após 54 minutos, quando Kim Min-Jae derrotou Atubol e sua cabeça após o chute de Joshuy Kimmich.

Freiburg ficou surpreso com o Bayern quando Matthias Ginter marcou uma esquina aos 22 minutos antes do final, mas os Giants alemães não desistiram e compensaram as perdas após a inesperada derrota de quarta -feira na Liga dos Campeões 3: 0 com Feyenoord.

“Jogamos partidas melhores”, disse Kimmich Sky Alemanha.

“Mas às vezes é isso que você precisa. Nós merecíamos a vitória.

A vitória do Bayern significa que os defensores do título de Leverkusen estão agora perdendo seis pontos para o líder da liga depois que perderam pontos na liga pela primeira vez desde o início de novembro na liga.

Florian Wirtz ficou impressionado ao longo da partida e desempenhou um papel fundamental no primeiro gol de Leverkusen.

O meio -campista alemão rapidamente rejeitou dois defensores e atirou no poste, e Patrik Schick estava bem preparado para atingir e, após 18 minutos, ele liderou Leverkusen à liderança.

O controverso segundo gol de Leverkusen, marcado aos 36 minutos, também foi criado por Wirtz.

Perto da linha lateral, o jogador de 21 anos tomou conta da bola de David Raum de Leipzig, ao mesmo tempo parecia enfiar os pinos na perna do zagueiro.

Quando Raum estava no chão, Wirtz perfurou o gol e deu a bola a Aleix Garcia, que acertou calmamente a rede.

Raum se vingou apenas cinco minutos depois, atingindo uma projeção refletida livre da trave e reduzindo a vantagem de Leverkusen.

Cinco minutos antes do final, Leipzig nivelou após outro fragmento permanente do jogo. Xavi Simons enviou um chute livre em espiral para a área de penalidade, que o zagueiro Leverkusen Edmond Tapsoba colocou em sua própria rede.

“Não estamos satisfeitos. Poderia ter sido melhor, mas poderia ter sido pior. Continuaremos a agir “, disse Leverkusen Xabi Alonso.

Schick acrescentou: “Não fomos eficazes o suficiente para atacar, e Leipzig jogou bem hoje. Poucas equipes venceram aqui.

A luta em Dortmund continua

Em sua primeira partida desde o lançamento do treinador Nuri Sahin, o Borussia Dortmund de 10 pessoas também perdeu dois gols e empatou em casa 2: 2 com Werder Bremen.

As chances de Dortmund desapareceram no início, quando o zagueiro do meio, Nico Schlotterbeck, foi punido com um cartão vermelho pela falta do último jogador aos 21 minutos.

Os anfitriões foram perigosos, apesar da situação adversa e sete minutos depois, eles assumiram a liderança quando Julian Brandt atingiu Serhou Guiarassy, ​​que marcou seu oitavo gol na temporada.

Dortmund assumiu a liderança, quando aos 51 minutos o cruzamento de Guiarassy foi transformado em seu próprio gol pelo zagueiro de Bremen, Marco Friedel, mas Bremen empatou, marcando dois gols em oito minutos.

O ex -assistente de Dortmund Leonardo Bittencourt disparou um foguete por trás da área de penalidade, após o que Marvin Ducksch pegou os anfitriões de uma soneca, correndo nas costas e marcando um gol para nivelar a situação.

O diretor esportivo de Dortmund Lars Ricken confirmou após a partida que o treinador temporário Mike Tullberg permaneceria como treinador durante o confronto de quarta -feira em casa na Liga dos Campeões com Shakhtar Donetsk.

Em outros lugares, Mainz continuou sua impressionante corrida nesta temporada, vencendo Stuttgart 2: 0 nos gols de Nelson Weiper e Anthony Caci.

Os candidatos a diminuir na última campanha. A vitória do Mainz significa que eles são o sexto, atrás de Stuttgart e Leipzig, e têm a chance de se qualificar para a Liga dos Campeões.

O gol de Keven Schlotterbeck após o tempo extra forneceu a Augustburgo uma vitória de 2: 1 em Heidenheim.

Na partida de sábado, no final da partida, Borussia Moenchengladbach, ela pegou o último Bochum na mesa.

