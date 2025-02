Harry Maguire conseguiu o vencedor do último deus quando os proprietários do Manchester United da Copa da Inglaterra chegaram por trás para derrotar o Leicester por 2 a 1 na sexta-feira, recusando Ruud Van Nistelrooy a devolver o conto de fadas a Old Trafford. Bobby de Cordova-Reid ergueu os combates com a Premier League no final da primeira metade da quarta rodada com o Pallid United, que perdeu o medo em casa. Mas a introdução do Alejandro Garnacho durante o intervalo deu ao United uma dimensão diferente, e outro vice -Joshua Zirkzee empatou no meio do segundo período.

A equipe de Ruben Amorima pressionou o vencedor e finalmente chegou quando o ex -zagueiro Leicester Maguire entrou profundamente no chute livre Bruno Fernandes enquanto parava.

O gerente português que tenta implementar suas idéias para Old Trafford por três meses em seu reinado disse que era “mau desempenho” da parte dele. “No começo, não tínhamos energia, especialmente no primeiro tempo”, disse ITV. “No segundo tempo, jogamos um pouco melhor, a uma velocidade um pouco maior, vencendo as segundas bolas.

“Então conseguimos reverter, por isso foi um bom resultado, mas não um bom desempenho. O treinador é o primeiro responsável. Quando uma equipe não funciona, não melhora, é um treinador, mas estamos aqui para fazer as coisas e ver o jogo, estudar o jogo e tentar melhorar. “

O United marcou oito gols em dois jogos contra o Leicester no início da campanha durante um curto feitiço de Van Nisktelrooy como chefe temporário de Old Trafford depois de lançar Erik Ta Hag. Mas desta vez seu ex -atacante estava no abrigo da oposição.

O United, que derrotou o Manchester City nas finais de Wembley em maio do ano passado, não teve certeza após cinco derrotas nas últimas sete partidas em casa em todas as competições.

United Banguela

O time dos anfitriões foi verão no ataque nos estágios iniciais, mas Jordan Ayew, de Leicester, testou Andre Onana no outro extremo. Leicester, vencedores da Copa da Inglaterra 2021, deu à multidão de Old Trafford uma sensação bem conhecida de afundar aos 42 minutos.

Manuel Ugarte deu a bola perto da linha esquerda de Techu, e Bilal El Khannous chegou à linha e depois puxou a bola de volta para Wilfred Ndidi. Onana salvou o tiro de Ndidi com os pés, mas de Cordova-Reid assentiu a uma curta distância.

Os jogadores do United foram ao coro de vaias durante o intervalo depois que não conseguiram ir. Amorim trouxe Pots durante um intervalo para o estreante Patrick Dorgu em uma busca desesperada por inspiração, e a Argentina International imediatamente ameaçou a defesa de Leicester.

A equalização do United veio depois de um bom trabalho de uma panela viva à esquerda. Felt Rasmus Hojlund, da cruz de Garnacho, foi bloqueado, mas Zirkzee bateu em uma rede vazia em seus quinto gols da temporada.

O United parecia mais provável de encontrar o vencedor, mas não chegou aos 93 minutos quando Maguire voltou para casa do chute livre de Fernandes. O defensor da Inglaterra parecia estar queimado, mas não havia var.

Van Nistelrooy ficou com raiva por a bandeira fora do lado não ter sido levantada. “Nós nos surpreendemos por um tempo extra, vá para a batalha em um tempo adicional e talvez uma punição”, disse ele.

“Tais decisões em nosso nível são difíceis de engolir”.

United, 13. Na Premier League, encerrou a janela de transferência de janeiro mais leve do que quando iniciaram as opções de ataque depois de permitir que Marcus Rashford e Antony fossem empréstimos.

O zagueiro argentino Lisandro Martinez desapareceu após manter os danos aos ligamentos cruzados durante a derrota do Crystal Palace na semana passada.