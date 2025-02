Harshit é o ferimento certo “semelhante a um submarino semelhante” para Shivam Dube? É isso que a regra da ICC diz

A Índia registrou uma emocionante vitória sobre a Inglaterra na quarta partida do T20I na sexta -feira em Pune. Pedido de incerteza, a Índia está lutando um pouco, mas conseguimos publicar 181/9 em 20 partidas com Hardik Panda e Shivam Dube, que chegaram a meio século. Mais tarde, a Inglaterra começou um grande começo, mas eventualmente mergulhou contra a Índia no boliche e estava ligada a 166. Graças a essa vitória de 15 velocidades, a Índia ganhou uma vantagem não relacionada por 3-1 sobre a Inglaterra em uma série de cinco partidas. Apesar dessa vitória, a Índia também causou uma pequena controvérsia durante a partida.

Após as primeiras rodadas, Shivam Dube não fez o campo quando foi atingido com uma curta entrega de Jamie Overton enquanto piscava. Em seu lugar, o Pacer Harshit feriu foi um vice -choque e estreou no T20i.

A ferida teve uma influência imediata no jogo e foi embora com 33/33. No entanto, a ferida, quando a substituição de Dube foi deixada por muitos ex -grilos, incluindo Szyper da Inglaterra Jos Buttler insatisfeita.

O ex -capitão da Inglaterra Michael Vaughan começou a X (anteriormente Twitter) e apontou que o ferimento do Pacer não poderia ser “semelhante a” um vice -vice -dube abrangente.

“Como um jogador, um jogador pode substituir um bolo que vira a parte parcial !!!!!!!!!!!!!”, “Vaughan publicado no X.

O que as regras dizem?

Princípio 1.2.7.3 As condições do jogo da ICC pela substituição do choque cerebral afirmam: “O árbitro da ICC Match geralmente deve aprovar a solicitação de substituição do choque cerebral se a substituição for um jogador semelhante a uma partida semelhante”.

Princípio 1.2.7.7 Estados: “A decisão do juiz da Match ICC em relação a qualquer pedido de substituição do choque cerebral é final e nenhuma equipe terá o direito de apelar”.

Não foi a primeira vez que esse cenário ocorreu para a Índia. Em 2020, o spinner Yuzvendra Chahal chegou como uma subordinação do choque cerebral para o abrangente Ravindra de Jady na partida do T20I com a Austrália e ganhou o prêmio de jogador com três gols.