Harshit Rana “não foi como um substituto, pois para Shivam Dube, Jos Buttler não concorda com a decisão substituta do choque cerebral

Jos Buttler diz que “ele fará algumas perguntas” ao árbitro do partido sobre o substituto do choque cerebral da Índia no quarto T20I.

O capitão da Inglaterra, Jos Buttler, falou sobre a controversa substituição de Shivam Dube por Harshit Rana durante o quarto Ind Vs Eng T20i, que a Índia venceu por 15 corridas em Pune através de contribuições vitais de ambos os jogadores.

Primeiro, a Índia foi promovida a 181, cortesia dos anos cinquenta de Dube e Hardik Pandya. No último da Índia, Dube foi espancado no capacete através de um goleiro de Jamie Overton.

Dube não foi para o campo e, após o jogo de poder da Inglaterra, foi anunciado que Harshit substituiu Dube como um substituto para o choque cerebral. Essa foi a aparição inaugural de Harshit para a Índia no T20is e aproveitou a oportunidade com as duas mãos registrando 3/33 figuras.

Não é uma substituição semelhante: Jos Buttler

O fato de Dube, um rebatedor de todo o terrano que raramente ria, ter sido substituído por Rana, um jogador de boliche que marcou apenas duas corridas ao longo de sua carreira no T20, criou uma controvérsia e uma importante questão de conversa. A inclusão do sapo deu uma opção extra de Bolos e teve um grande impacto com seus três wickts.

Falando na conferência de imprensa após a festa, Buttler declarou que a Inglaterra terá uma conversa com o árbitro da festa e que ele não concordou que o substituto do choque cerebral semelhante ao Dube foi autorizado a ser sapo.

“Não é uma substituição semelhante. Não concordamos com isso. Ou Shivam Dube colocou aproximadamente 25 mph com a bola ou realmente melhorou o rebatimento. Faz parte do jogo e deveríamos realmente ter vencido o jogo, mas não concordamos com a decisão. Buttler disse.

“Não houve consultas (conosco). Isso é algo que eu estava pensando quando saí para bater, para quem é difícil? Eles disseram que é um substituto para o choque cerebral, o que obviamente não concordou. Não é uma substituição semelhante. Eles disseram que o árbitro havia tomado a decisão. Não tínhamos nada a dizer nele ou em qualquer lugar. Mas vamos pedir a Javagal (Srinath) apenas para obter alguma clareza sobre isso.

O técnico indiano de boliche Morne Morkel, revelou, “Temos o nome da parte em termos de substituição adequada e, a partir daí, depende do árbitro de tomar a decisão”.

A Índia selou a série de cinco jogos com uma vantagem de 3-1. O quinto jogo será disputado no domingo em Mumbai.

