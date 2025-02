Haryana Climch Gold em Rugby 7s de homens; Quarto seguro de título consecutivo

Maharashtra terminou com prata enquanto Odisha se formou com bronze.

Haryana continuou seu domínio no evento masculino de Rugby 7s, garantindo sua quarta medalha de ouro consecutiva nos Jogos Nacionais de 2025. Equipe de rugby no país.

A equipe de Haryana mostrou um desempenho quase perfeito, desde o estágio do grupo até a final. Desenhados no Grupo A, eles superaram os anfitriões Uttarakhand, Maharashtra e Kerala para garantir um litro de quartas de final. Sua sequência de vitórias continuou com uma vitória dominante sobre Bihar nos últimos oito, estabelecendo um confronto na semifinal contra o oeste de Bengala em 31 de janeiro.

A semifinal provou ser outra competição unilateral, já que Haryana excluiu o oeste de Bengala 24-0. Foi seu quarto lençol limpo em cinco jogos. O capitão DePak Punia liderou de frente, marcando duas tentativas e virando ambos para contribuir com 14 pontos. Prince acrescentou à contagem com duas tentativas, garantindo 10 pontos e selando o lugar de Haryana na final contra Maharashtra.

Haryana já havia derrotado Maharashtra por 31 a 12 na fase de grupos e repetiu sua superioridade na final com uma vitória de 22-7. Ajay estrelou duas tentativas, marcando 10 pontos, enquanto o capitão DePak Punia contribuiu com sete pontos com uma tentativa e conversão. Tilak acrescentou cinco pontos com uma tentativa crucial de selar a vitória.

Com esse triunfo, Haryana defendeu com sucesso seu título e estendeu sua carreira de ouro nos Jogos Nacionais, demonstrando mais uma vez por que eles são os campeões indiscutíveis do Rugby 7, na Índia.

Maharashtra teve que se contentar com a medalha de prata, enquanto Odisha garantiu o bronze depois de superar o Bengala Ocidental em terceiro lugar.

Resumo das coincidências

Semifinal: Haryana 24-0 Bengala Ocidental

Deepak Punia: 14 pontos (2 tentativas, 2 conversões)

Príncipe: 10 pontos (2 tentativas)

Final: Haryana 22-7 Maharashtra

Ajay: 10 pontos (2 tentativas)

Deepak Punia: 7 pontos (1 tentativa, 1 conversão)

Tilak: 5 pontos (1 tentativa)

