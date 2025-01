Hawks vs. Cavaliers probabilidades, linha, previsão, horário de início: 2025 seleções da NBA, 30 de janeiro As melhores apostas do modelo testadas

O Cleveland Cavaliers (37-9) recebe o Atlanta Hawks (22-25) em um confronto da Conferência Leste na quinta-feira. Os Hawks estão em uma sequência de seis jogos perdedores. O Houston Rockets superou Atlanta por 100-96 na terça-feira. Enquanto isso, o Cleveland encerrou sua sequência de derrotas em três jogos com uma vitória de 126 a 106 sobre o Miami Heat na quarta-feira. Bogdan Bogdanovic (pessoal) e Clint Capela (de volta) estão fora de Atlanta, enquanto Jalen Johnson (ombro) sentirá falta do resto da temporada. Caris Levert (boneca), Dean Wade (joelho) e Isaac Okoro (ombro) estão fora de Cleveland.

O Aviso de Fieldhouse de Rocket Mortgage em Cleveland é às 19:00 ET. Cleveland é o favorito de 10,5 pontos nas últimas chances de Hawks vs. Cavaliers através do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos pontuados por total é de 240. Os Cavs estão em -488 na linha de dinheiro (risco de US $ 488 para ganhar US $ 100), enquanto Atlanta está em +371 (risco de US $ 100 para ganhar $ 371). Antes de encerrar qualquer seleção de Cavaliers vs. Hawks, tenha certeza Veja as previsões da NBA e as dicas de apostas do modelo de projeção da Sportsline.

O modelo de projeção da Sportsline simula cada jogo da NBA 10.000 vezes e retornou mais de US $ 10.000 em apostas por US $ 100 em sua melhor classificação Seleções da NBA Nas últimas mais de seis temporadas. O modelo entra na temporada 1524-25 da NBA em um chiada de 140 a 100 em todas as seleções da NBA mais qualificadas que datam da última temporada, retornando mais de US $ 3.000. Qualquer pessoa que segue casas de apostas e inscrições de apostas poderia ter visto grandes retornos.

Agora, o modelo simulou Hawks vs. Cavs 10.000 vezes e acabou de revelar suas cobiçadas equipes da NBA e previsões de apostas. Pode Vá para Sportsline agora para ver as seleções de modelos. Existem vários aqui Probabilidades da NBA e linhas de apostas da NBA para falcões vs. Cavs:

Hawks vs. Cavs Sprad: Cleveland -10.5

Hawks vs. Cavs acima/Under: 240 pontos

Hawks vs. Cavs Money Line: Cleveland -488, Atlanta +371

ATL: Hawks são 20-27 contra a propagação nesta temporada

CLE: Cavs têm 30-16 contra a propagação nesta temporada

Hawks vs. Cavs escolhas: Veja Picks in Sportsline

Hawks vs. Cavs Streaming: FUBOTV (Tente de graça)

Por que os Cavaliers podem cobrir

O Donovan Mitchell Guard é um criador de jogos explosivos do Cavs. A NBA seis vezes All-Star lidera a equipe em anotações (23,7) a acompanhar 4,4 rebotes e 4,6 assistências por jogo. Ele forneceu mais de 30 pontos em cinco de suas últimas oito partidas. Na vitória sobre o calor, Mitchell terminou com 34 pontos, seis assistências e fez cinco triplos.

O Jarrett Allen Center fornece ao grupo uma presença longa e ativa na quadra da frente. O nativo do Texas lidera a equipe em rebotes (10) para acompanhar 13,9 pontos por jogo. Além disso, ocupa o segundo lugar na NBA na porcentagem de campo mortal (70,2%). Allen registrou 26 duplas duplas nesta temporada. Em 27 de janeiro contra o Pistons, Allen fez 15 pontos, 11 rebotes e quatro assistências. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

Por que os falcões podem cobrir

O guarda traz Young (provável, isquiotibiais) é um espaçador e facilitador dos falcões. O ano de 26 anos é o primeiro da NBA em assistências (11.4) a acompanhar 22,7 pontos e 1,3 roubos por jogo. Young distribuiu mais de 10 assistências em 28 jogos nesta temporada. Em 29 de novembro contra o Cavaliers, Young colocou a folha de estatísticas com 21 pontos e 11 assistências.

O atacante De’Andre Hunter tem sido um ativo bidirecional de perímetro na quadra da frente. Hunter tem uma média de 19,1 pontos, 3,7 rebotes e demolir 39% de seus triplos. Ele tem mais 20 pontos em dois de seus últimos cinco jogos. Em 27 de janeiro contra o Timberwolves, Hunter teve no máximo 35 pontos e dois rebotes. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

Como fazer falcões contra as eleições do Cavaliers

O modelo Sportsline simulou Hawks vs. Cavaliers e se inclina sob o total, projetando 226 pontos combinados. O modelo também diz que um lado da propagação atinge quase 70% das simulações. Você pode ir ao Sportsline para ver as seleções da NBA do modelo.

Então, quem ganha Hawks vs. Cavaliers na quinta -feira e que lado da propagação atinge quase 70% das vezes? Visite Sportsline agora para ver de que lado do Hawks vs. Cavaliers se estende para trás, todo o modelo que retornou mais de US $ 10.000 nas melhores seleções da NBAe descubra.