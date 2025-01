Hawks vs. Rockets ODDS, LINHE, SPASP, Hora de início: 2025 NBA Picks, 28 de janeiro Previsões do modelo testadas

O Houston Rockets visitará o Atlanta Hawks em um confronto da conferência cruzado no calendário da NBA na terça -feira. Atlanta tem 22-24 em geral e 11-10 em casa, enquanto Houston tem 31-14 em geral e 16-7 ao longo do caminho. Essas equipes dividiram seus 164 confrontos de todos os tempos, e cada um venceu 82 vezes, enquanto os Hawks varreram a série de dois jogos da temporada um ano atrás. Os foguetes têm 27-18 contra a propagação (ATS) na temporada 2024-25 da NBA, incluindo 4-1 ATS durante os últimos cinco. Enquanto isso, os Hawks estão 19-27 contra a linha e não foram capazes de cobrir em quatro dos últimos cinco.

O aviso é às 19:30 ET no estado do estado agrícola em Atlanta. Houston é favorecido por 5,5 pontos nas últimas chances de foguetes vs. Hawks, por consenso da Sportsline, e o excesso/menos é de 227 pontos. Houston está em -205 na linha de dinheiro (risco de US $ 205 para ganhar US $ 100), enquanto Atlanta está em +170 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 170). Antes de entrar em qualquer seleção de falcões vs. Rockets, você vai querer Veja as previsões da NBA do modelo na Sportsline.

Hawks vs. Rockets estendidos: Hawks +5.5

Hawks vs. Foguetes acima/abaixo de: 227 pontos

Hawks vs. Rockets Money Line: Falcones: +170, Rockets: -205

Por que os foguetes podem cobrir



Os Hawks esperam fazer o que o Boston Celtics não pôde na segunda -feira: acabar com a sequência de vitórias dos Rockets, que agora está em três jogos. Houston bordou pelo Celtics, 114-112, graças a uma foto de Ames Thompson com 0,7 segundos restantes no jogo. Houston caiu 101-89 com 8:38 restantes no último trimestre, mas ainda voltou à prática de dois pontos, com Thompson diminuindo o dobro em 33 pontos e 10 rebotes. Dillon Brooks foi outro jogador importante, passando 10 por 15 de além do arco a caminho de 36 pontos.

Houston é uma das melhores equipes defensivas da liga, e isso começa com o qual o vidro domina desde que a equipe lidera a NBA em rebotes. Os foguetes também são uma das unidades mais picantes, pois permitem a sexta porcentagem de gols em campo mais baixa e a menor porcentagem da liga. Além disso, os oponentes do esquadrão de Ime Udoka cura o perímetro, permitindo o terceiro melhor para conhecer triplos por jogo. Houston também tem a vantagem de disseminação, já que ele cobriu três jogos consecutivos, bem como em três jogos consecutivos de estrada. Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

Por que os falcões podem cobrir



Enquanto isso, o recente trecho difícil dos Hawks se tornou um pouco mais difícil na segunda -feira após sua quinta derrota consecutiva. Eles receberam um golpe de 100 a 92 na coluna de perdas nas mãos dos Timberwolves de Minnesota, apesar de um jogo de qualidade de De’andre Hunter, que tinha 12 por 21 a caminho de 35 pontos do banco. No entanto, a unidade inicial de Atlanta lutou sem trazer jovens (adutor) e Jalen Johnson (ombro) como os detentores dos Hawks combinados por apenas 37 pontos.

Young é questionável para terça -feira, mas mesmo que não jogue, a defesa de Atlanta será fundamental não apenas para cobrir, mas potencialmente alcançar o desconforto. Atlanta ocupa o segundo lugar na NBA em roubo por jogo e também é o nono em quarteirões por jogo, pois é muito ativo naquele extremo da quadra. Os falcões também podem aproveitar as deficiências ofensivas de Houston, uma vez que os foguetes são de nível mais baixo na NBA em porcentagem de gols de campo (23º), porcentagem de 3 pontos (26) e porcentagem de chute livre (27). Houston também estará curto em sua pista frontal sem Jabari Smith Jr. (mão) e Tari Eason (perna). Veja o que a equipe retorna na Sportsline.

