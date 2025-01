HEA vs SIX Dream11 Previsão Hoje Jogo 21 BBL 2024-25

Guia e dicas do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 21 do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25), que será disputada entre HEA x SIX em Coffs Harbour.

O atual campeão Brisbane Heat iniciou a Big Bash League 2024-25 com duas vitórias consecutivas. mas desde então, eles têm estado abaixo da média e perderam três jogos consecutivos.

O Heat estará em busca de um retorno, já que está programado para enfrentar o Sydney Sixers no jogo nº. Sexta-feira, 21. Esta partida terá início às 12h30 IST no International Sports Stadium, Coffs Harbour.

Por outro lado, o Sydney Sixers está atualmente na liderança da tabela de pontos, com quatro vitórias em cinco partidas.

HEA vs SIX: detalhes da partida

Fósforo: Brisbane Heat (HEA) x Sydney Sixers (SIX), partida número 21 da Australian T20 League (BBL 2024-25)

Data da partida: 3 de janeiro de 2025 (sexta-feira)

Tempo: 12h35 IST / 07h05 GMT / 18h05 LOCAL

Evento: Estádio Esportivo Internacional, Coffs Harbour

HEA vs SEIS: Frente a frente: HEA (7) – SEIS (15)

Um total de 24 partidas foram disputadas entre essas duas equipes da BBL até o momento. O Sydney Sixers tem um excelente registo, tendo vencido 15 jogos, enquanto o Brisbane Heat tem sete vitórias e dois jogos foram cancelados.

HEA vs SIX: boletim meteorológico

A previsão prevê tempestades dispersas na noite de sexta-feira em Coffs Harbour, com 40 por cento de chance de chuva. A temperatura provavelmente ficará em torno de 23° C com umidade média de 78%. A velocidade esperada do vento será entre 13 e 14 km/h à noite.

HEA vs SIX: Relatório de lançamento

Esta é a primeira e única partida neste local no BBL 2024-25. É um tiro certeiro que pode produzir um bom salto. Mas como visto em alguns jogos disputados aqui, é uma boa superfície para rebater. Pode haver alguma oscilação e movimento no início, mas como há previsão de chuva e tempo nublado, jogar boliche primeiro pode ser ideal neste local.

HEA vs SEIS: XI previsto:

Calor de Brisbane: Tom Banton (sem), Nathan McSweeney, Colin Munro (c), Matt Renshaw, Max Bryant, Paul Walter, Xavier Bartlett, Spencer Johnson, Will Prestwidge, Mitchell Swepson, Matthew Kuhnemann

Sydney Sixers: Josh Philippe (sem), Kurtis Patterson, Moises Henriques (c), James Vince, Jordan Silk, Jack Edwards, Hayden Kerr, Ben Dwarshuis, Todd Murphy, Akeal Hosein, Jackson Bird

Sugestão do Dream11 Fantasy Team No. 1 HEA vs SIX Dream11:

HEA vs SIX BBL 2024-25 Dream11 Team 1

Porta-janelas: Josh Philippe, Tom Banton

rebatedores: Nathan McSweeney, Moisés Henriques, James Vince

todo terreno: Matt Renshaw, Jack Edwards, Paul Walter, Hayden Kerr

jogadores de boliche: Ben Dwarshuis, Spencer Johnson

Capitão de primeira escolha: Ben Dwarshuis || Capitão de segunda escolha: Spencer Johnson

Vice-capitão de primeira escolha: Spencer Johnson || Vice-capitão Segunda opção: Xavier Bartlett

Dream11 Fantasy Team No. 2 HEA vs SIX Dream11 sugerido:

HEA vs SIX BBL 2024-25 Dream11 Team 2

goleiro: Josh Philippe

rebatedores: Nathan McSweeney, Moisés Henriques, James Vince

todo terreno: Matt Renshaw, Jack Edwards, Paul Walter, Hayden Kerr

jogadores de boliche: Ben Dwarshuis, Xavier Bartlett, Spencer Johnson

Capitão de primeira escolha:Jack Edwards || Capitão de segunda escolha: Nathan McSweeney

Vice-capitão de primeira escolha: James Vicente || Vice-capitão Segunda opção: Hayden Kerr

STA vs THU: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

Se olharmos para o desempenho geral destas duas equipas, o Sydney Sixers é o favorito, mas perdeu o último jogo por 50 corridas, o que deve ter afectado o seu ímpeto. Mas o Brisbane Heat chega a esta partida depois de três derrotas consecutivas. Portanto, estaremos torcendo para que o Sydney Sixers vença este jogo, pois também venceu o Heat há poucos dias.

