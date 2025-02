Heat Erik Spoelstra aborda o comércio de Jimmy Butler: “Tem havido muito que todo mundo teve que acontecer”

NOVA YORK – Finalmente, a saga Jimmy Butler acabou. O Miami Heat não terá que suspender seu ex -jogador de franquia novamente, porque agora joga pelo Golden State Warriors. Os jogadores que Miami adquiriram antes do prazo de troca na quinta -feira ainda não estão com a equipe, mas espera -se que pratique no domingo, quando o grupo retornar de sua viagem.

Na sexta -feira, no Barclays Center, antes do jogo de calor contra o Brooklyn Nets, o técnico Erik Spoelstra parecia satisfeito por colocar oficialmente a iteração anterior da equipe e se concentrar no que se segue. A integração do ala Andrew Wiggins, o atacante Kyle Anderson e o Guard de Davion Mitchell abalam a rotação, mas Spoelstra aprecia esse desafio.

“Teremos simplesmente o direito de trabalhar e começaremos a montar isso”, disse Spoelstra. “Temos mais de 30 jogos, então temos algum trabalho a fazer. E não estamos onde queremos estar agora. Acreditamos que essa troca nos dá um impulso, um chute. E sim, isso afetará algumas coisas. Mas Este grupo tem sido excelente apenas comprando o equipamento.

Miami entrou no jogo de sexta-feira com 25-24 e sexto na Conferência Leste, dois jogos atrás do quinto lugar de Milwaukee Bucks e um jogo à frente do sétimo Pistons de Detroit. Na temporada, ocupa o 18º lugar no ataque e nono na defesa. Idealmente, Wiggins entrará no ponto de partida desempregado de Butler, já pegou o número da camisa de mordomo, 22, e os ajudará nos dois extremos. Em 42 jogos para os Warriors nesta temporada, Wiggins se recuperou de 2023-24 sub-fonas, o que faz com que 40% de seus 3s de captura e atiração e se defendam em alto nível.

“Simplesmente acreditamos que realmente se encaixa”, disse Spoelstra. “Estamos encantados em adquiri -lo. É um talento dinâmico. Ofensivamente, ele se encaixa no que precisamos. É um cara: você pode colocar a bola em suas mãos, pode fazer peças. Você também pode jogá -lo. A bola”.

Entre Wiggins e Anderson, o Heat acrescentou uma grande quantidade de comprimento e versatilidade defensivos, especialmente considerando que Butler está fora do alinhamento de 19 dos 24 jogos que jogaram desde 20 de dezembro. Mitchell, adquirido do Toronto Raptors, é um dos principais defensores do ataque da liga. Em teoria, a defesa de Miami, que já é bastante mesquinho, deve se tornar ainda mais mesquinho.

“Eu realmente quero começar com esses caras”, disse Spoelstra.

Mitchell não é o maior nome do grupo, mas Spoelstra disse que a equipe estava procurando especificamente melhorar sua defesa de perímetro. Dru Smith estava na rotação antes de sacudir seus Aquiles no final de dezembro, e Miami sentiu falta dele.

“Dru estava realmente dirigindo muito desse ponto de ataque para nós”, disse Spoelstra. “Eu amo isso porque o fanático médio não teria idéia disso, eles só estariam olhando as estatísticas. Mas eu olho como um garoto afeta a vitória e é aí que a DRU é elite. E desde então, sim, eu tenho perdeu um elemento disso.

“Agora, tivemos momentos em que podemos fazê -lo: temos a nona melhor defesa pela razão. Simplesmente não é consistente o suficiente. Portanto, uma posição de necessidade seria alguém assim. E então, quando isso estava disponível, quando Andy (Elisburg) Ele apresentou que, era como ‘Ei, vamos fazer isso’.

Spoelstra passou muito tempo com o técnico do Golden State, Steve Kerr, através do basquete dos EUA e disse que os dois enviaram mensagens de texto após o comércio do mordomo. No entanto, eles não discutiram os jogadores que foram trocados.

“Acho que temos um respeito mútuo suficiente para que uma mensagem de texto seja enviada para nós assim que o contrato foi feito apenas para desejar o melhor”, disse Spoelstra. “E também temos o respeito que você deseja aprender sobre os respectivos jogadores sem nenhuma influência”.

O fim da era do mordomo era um Tempo tumultuado Para o calor, para colocá -lo suavemente. Spoelstra, no entanto, disse que não acreditava que rumores comerciais afetassem tanto os jogadores.

“Eu tive isso com equipes diferentes”, disse Spoelstra. “Sinto que foi menos com essa equipe, você acredita ou não. E isso não tira nada que o grupo tenha que gastar emocionalmente nas últimas semanas, porque eu realmente parabenizo o grupo para Justo, você sabe, mantendo o curso e focando no momento presente.

“Mas você quer ter empatia pelos meninos quando se aproxima do prazo de troca, porque isso não é apenas esportes de fantasia. Esses são seres humanos. Ter que se mover e mudar franquias no meio da temporada, isso não pode ser fácil. E então o Jogadores sem conhecer o prazo para troca, esse é o negócio que escolhemos.