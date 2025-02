Hella Verona vs Atalanta Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

O mastificado enfrentará as orações no dia 24 na série A

Hella Verona receberá Atalanta de Gasperini na tarde de sábado, em um confronto interessante da série em 2024-25. Ambas as equipes têm sido bastante inconsistentes em seus últimos jogos e procurarão melhorar para obter mais pontos. Verona tem jogadores capazes de obter resultados para a equipe, mas as orações são boas demais e certamente serão um desafio difícil para a equipe local.

Verona jogou 23 jogos, dos quais sete jogos venceram, dois empates e perderam 24 jogos. Atualmente, com 23 pontos, eles são colocados em 13º lugar na tabela de pontos e terão que obter pontos ou cair na zona de descida.

O Nerazzurri eliminou pontos consecutivos em dois jogos, pois perderam uma boa oportunidade de fechar a lacuna entre eles e os toppers da mesa. A corrida pelo título da Série A ainda não acabou e ainda há muitos jogos e as orações terão uma grande oportunidade de entrar na mesa se trabalharem bem nos próximos acessórios.

Em 23 jogos, eles venceram 14 jogos, cinco terminou em sorteios e perderam quatro jogos. Eles ainda são sete pontos de Napoli e procurarão mais pressão sobre eles vencendo as próximas partidas. Este será um delicioso choque com segurança.

Começo:

Sábado, 8 de fevereiro de 2025 às 14:00 Reino Unido, 19:30 ISTH

Localização: Marcantonio Bentegodi

Forma

Hella Verona (em todas as competições): wdlld

Atalanta (em todas as competições): LDDWW

Jogadores para olhar

Flavius ​​Daniliuc (Hella Verona)

Ele permanece bastante profundo durante a fase de acumulação e progressão da bola, oferecendo a opção de passe curto ao lado de suas plantas e médios. Embora seja um centro para trás, também pode ser jogado como um lado direito.

Seja posicionado largo ou centralmente, Daniliuc gosta de estar na bola, no terço médio do campo ou simplesmente na beira do terço final com o espaço ao seu redor. Está calmo sob pressão e não dá fora dos faires dentro da caixa. Você pode mudar o jogo de um lado para o outro, já que também tem uma boa habilidade de passe. Ele tem uma precisão média do passe de 84% e jogou 836 minutos de futebol nesta temporada.

Hirten de Roon (Antate)

Um dos principais papéis de Ron ao lado é cair em posições mais profundas quando Atalanta tem posse e facilita os ataques dessas áreas. Defensivamente, as habilidades de posicionamento de Roon ajudam a parar os contra -ataques quando surgem.

O holandês é um slot igualmente confortável entre as metades centrais e centrais centrais. Ele gosta de correr riscos com a bola, mas ainda não perde a posse da bola com bastante frequência. É excelente para recuperar a bola e, ao fazer isso, também não perde. Seu desempenho será importante nos próximos jogos. Em 22 jogos, ele marcou três gols e prestou assistência.

Coincidência

O vencedor da última reunião foi Atalanta

Na série A, Atalanta tem um desempenho melhor do que Hella Verona

O número médio de objetivos nas reuniões entre Hella Verona e Atalanta é 3,4

Hellas Verona vs Atalanta: Dicas de apostas e probabilidades

Dica 1 – Atalanta para ganhar este acessório – 1/2 da Skybet

Dica 2: Ambas as equipes para escrever

Dica 3: gols marcados por mais de 1,5

Lesões e notícias do equipamento

Para o lado local, Casper Tengstedt é duvidoso. Davide Faraoni, Martin Free e Abdou Harroui são marginalizados devido a lesões. O restante dos jogadores está apto para jogar o próximo jogo.

A Atalanta tem três jogadores na mesa de tratamento, Giorgio Scalvini, Adelala Lookman e Odilon Kossounou, todos são marginalizados devido a lesões.

Cabeçalho

Festas: 31

Hella Verona: 10

Atalanta: 16

Desenhos: 5

Alinhamentos previstos

Problema de Hellas Verona (3-4-1-2):

Montipo (GK); Daniluc, Coppola, Ghilardi; Tcatchuaua, Serdar, Belahyne, bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr

Alinhamento de Atalanta (3-4-1-2):

Patricio (GK); Toloi, Hien, Djimsiti, Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Ketelaere, Restuui

Previsão de coincidências

Embora a Atalanta seja inconsistente em seus últimos jogos, eles são os favoritos para ganhar esse acessório, apesar de serem a equipe visitante. Isso será um choque emocionante seguro, mas provavelmente a equipe de visitas vencerá e conquistará os três pontos.

Previsão: Hella Verona 1-3 Atalanta

Teledifusão

Índia: GXR World

Reino Unido: TNT Sports 2

Um: Fubo TV, Paramount +

Nigéria: SuperSport, DSTV

