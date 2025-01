Herbert (4 INT) critica la partita al termine della stagione dei Chargers

HOUSTON – Dopo una delle peggiori partite della sua carriera, la sconfitta per 32-12 nei playoff di sabato contro gli Houston Texans, il quarterback dei Los Angeles Chargers Justin Herbert si è assunto la responsabilità dei suoi problemi.

“Ho deluso la squadra”, ha detto. “… Non puoi girare la palla in quel modo e aspettarti di vincere. … devo solo migliorare.”

Era un gioco insolitamente mediocre quello di Herbert. Ha completato 14 passaggi su 32 (43,8%), la peggiore percentuale di completamento in una partita di playoff da parte di un Charger dai tempi di Philip Rivers nel 2006 e si è classificata al terzo posto peggiore nella storia della franchigia (minimo 20 tentativi). Herbert ha lanciato tre intercettazioni da record durante la stagione regolare, ma ne ha avute quattro contro i texani, rendendolo il primo giocatore nella storia della NFL a lanciare più intercettazioni in una partita di playoff che in una stagione regolare (minimo 200 tentativi).

Gli errori di Herbert sono iniziati nel secondo quarto. Con 11:39 rimasti e i Chargers in vantaggio per 6-0 e nella zona rossa, è rotolato sul lato destro del campo e ha lanciato la palla attraverso il suo corpo al ricevitore Quentin Johnston sulla sinistra. Ma il passaggio è stato lasciato cadere e intercettato dal cornerback Kamari Lassiter.

Verso la fine del terzo quarto, Herbert lanciò la palla troppo in alto per il ricevitore largo Ladd McConkey, che fu intercettato e restituito per un touchdown dalla sicurezza Eric Murray. È stata la prima scelta sei di Herbert dal 2022.

La sua terza intercettazione avvenne su un drop del tight end Will Dissly, ma la sua ultima più tardi nel quarto quarto arrivò su un altro passaggio al wide receiver DJ Chark, che fece un passo sul cornerback Derek Stingley Jr.

“Pensavo che i ragazzi là fuori avessero fatto un ottimo lavoro lottando e aprendosi, e spetta a me come playmaker riuscire a far andare la palla”, ha detto Herbert.

L’allenatore Jim Harbaugh si è affrettato a difendere Herbert dopo la partita, dicendo che il suo quarterback ha giocato “come sempre: una bestia assoluta”. Harbaugh ha aggiunto che la linea offensiva non ha protetto abbastanza bene Herbert e che la pressione dei texani al limite è stata la migliore che la sua squadra abbia visto in questa stagione. Herbert è stato licenziato quattro volte e ha subito pressioni sul 39% dei suoi down.

“Deve essere in grado di completare il movimento di lancio”, ha detto Harbaugh. “Il quarterback deve essere in grado di farlo, e non lo abbiamo messo abbastanza nella posizione per farlo.

McConkey Tutti gli altri TD-Int. 1-1 0-3 Comp. 60% 29% Metri per att. 13.1 2.6 Prime cadute 8 1 –Ricerca ESPN

Anche i compagni di squadra si sono precipitati a difendere la prestazione di Herbert dopo la sconfitta.

“È un giocatore dannatamente bravo”, ha detto il centro Bradley Bozeman. “Uno dei migliori quarterback del campionato. Ero orgoglioso di averlo come nostro quarterback quest’anno. Non vorrei nessun altro.”

Maggiore sicurezza Alohi Gilman: “Sarà criticato perché la gente dirà X, Y e Z, ma sappiamo che è un grande quarterback. Non cambierei nulla. … Questo è il mio ragazzo. Questo è il nostro terzino.”

E ha detto la guardia Zion Johnson: “Conosciamo il tipo di ragazzo che è. Conosciamo il tipo di quarterback, il tipo di leader”.

Herbert è ora 0-2 nei playoff. Alla sua prima apparizione nei playoff, due stagioni fa contro i Jacksonville Jaguars, i Chargers si trovarono dalla parte sbagliata di una delle sconfitte più imbarazzanti della storia della NFL, portandosi in vantaggio per 27-0 nel primo tempo in una sconfitta per 31-30.

Ora Herbert si trova dalla parte sbagliata di un’altra perdita umiliante.

“Dovremo continuare a guardare film e valutare la partita”, ha detto quando gli è stato chiesto cosa servirà per continuare il successo post-stagionale. “Ovviamente non è andata abbastanza bene oggi sotto ogni punto di vista e con tutti i cambiamenti ho messo la squadra in una posizione di pericolo, quindi sta a me migliorare e andare avanti.”