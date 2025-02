Herm Edwards spiega perché i capi si riprenderanno

I capi di Kansas City erano infastiditi dal Super Bowl LIX da Philadelphia Eagles, poiché nessuna squadra li aveva infastiditi dal LV del Super Bowl quando i bucanieri di Tampa Bay li in polvere.

Ma se qualcuno spera che questa sia la fine della corsa di eccellenza dei Chiefs, è probabile che siano delusi.

L’ex capo allenatore di Kansas City Herm Edwards ha recentemente delineato, motivo per cui i Chiefs continueranno a essere ascoltati per almeno alcuni anni.

“Hanno ottenuto una grande sala da armadio, hanno ottenuto un allenatore della Hall of Fame, hanno ottenuto un quarterback della Hall of Fame. … hanno avuto una buona proprietà. … questa squadra è molto orgogliosa. Non vanno da nessuna parte “, ha detto Edwards via Freddie e Harry.

In che modo i boss tornano indietro da questa perdita? "Hanno un ampio spogliatoio, un allenatore di corte, un QB di campo, buona proprietà … non vanno da nessuna parte." @Hermedwards

L’unico bisogno abbagliante menzionato da Edwards è una migliore protezione del passaggio per Patrick Mahomes.

Il quarterback, che è stato discusso come candidato alla capra prima della partita, ha lanciato due intercettazioni ed è stato licenziato sei volte, sebbene Eagles ha usato una corsa di quattro uomini e non ha mai lampeggiato.

Ma a parte questo, Kansas City sembra avere gli ingredienti per tornare al Super Bowl la prossima stagione.

Mahomes dovrebbe avere molti buoni anni fa, impedire un grave danno e potrebbero avere armi migliori in futuro.

Rashee Rice, che ha avuto un solido anno da principiante nel 2023 e ha giocato bene in questa stagione fino a quando non ha subito un infortunio al ginocchio, e il debuttante Xavier Worthy, che aveva una forte visione contro le aquile, avrà una spezia completa sotto la cintura.

La difesa rimane robusta e dovrebbe continuare ad essere una forza da contare nel prossimo futuro, sebbene i Chiefs non siano i preferiti per vincere Vince Lombardi Trophy per iniziare il 2025.

