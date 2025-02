Hernández: Os Dodgers absurdamente talentosos fazem vitórias outrora impossíveis de 120 mlb, parece inevitável

Shohei Ohtani é aquecido com outros arremessadores e receptores na instalação de treinamento da primavera de Baseball Dodgers na terça -feira em Phoenix. (Ross D. Franklin / Associated Press)

Ele Dodgers Eles apresentaram equipes empilhadas durante os 12 anos anteriores, mas nenhuma delas foi tão empilhada quanto a equipe que eles têm agora.

Um inverno de US $ 1,4 bilhão no ano passado Ele foi seguido por Um inverno de US $ 465 milhões este anoOs investimentos contínuos na lista que lhes oferecem a oportunidade de tornar mais do que se tornarem a primeira equipe a defender seu título da World Series em 25 anos.

Os Dodgers têm a oportunidade de se tornar o melhor time do beisebol.

Eles têm a oportunidade de vencer 120 jogos.

Leia mais: Plaschke: Invincible? Após a baixa temporada histórica, os Dodgers certamente parecem

Sair – 120 jogos?

Isso é realmente possível?

“Claro”, o veterano de Dodgers Campocorto Miguel Rojas ditado.

Rojas mencionou como o recorde de vitória em uma temporada é 116, compartilhado pelos filhotes de Chicago de 1906 e pelos marinheiros de Seattle de 2001.

“São apenas mais quatro vitórias”, disse Rojas.

Veja as placas de identificação nas caixas nas instalações de treinamento da primavera da equipe e a reivindicação de Red explica para si mesmo.

Shohei Ohtani, do The Dodgers, caminha em direção à casa do clube nas instalações de treinamento de primavera da equipe depois de se exercitar na terça -feira em Phoenix. (Ross D. Franklin / Associated Press)

Mookie BettsAssim, Shohei OhtaniAssim, Yoshinobu Yamamoto e Roki Sasaki por um lado. Freddie FreemanAssim, Max Muncy e Teoscar Hernández em uma parede adjacente. Blake SnellAssim, Tyler Glasnow e Clayton Kershaw Perto da porta que leva à sala de musculação.

“Acho que temos o talento nesta equipe”, disse Rojas. “É uma equipe realmente especial. Se combinarmos isso com o personagem e colocamos todos no mesmo navio, acho que podemos ganhar muitos jogos.

Outros jogadores disseram que não estavam pensando em ganhar um número específico de jogos sazonais regulares, o que, ironicamente, é a razão pela qual Dodgers poderia derrubar o recorde conjunto de filhotes e marinheiros.

“Eu não me importo com isso”, disse Betts. “Não jogamos o primeiro jogo, cara. Temos que cuidar do jogo 1.”

Muncy também enfatizou a importância de se concentrar no próximo jogo, em vez do lucro total ou no campeonato.

“Estamos apenas tentando cuidar dos negócios e nos colocar em uma boa posição para fazer a pós -temporada”, disse Muncy. “Essa é a coisa mais importante, faça a pós -temporada. Não importa se há 90 vitórias, 120 vitórias.

Muncy disse que a equipe estabeleceu uma cultura para permanecer presente.

“Você não pode ver o que já fizemos”, disse ele. “Você não pode olhar para o que estamos tentando fazer. Estamos focados apenas no que podemos fazer agora.

Para Muncy e Betts e os jogadores de caixa da outra equipe, a prioridade durante o primeiro treinamento da equipe na terça -feira foi mais familiar um ao outro. Betts, quem Ele voltou à sua posição natural No jardim certo após uma lesão no meio da temporada do ano passado, Ele voltou ao Campocorto. Seu iniciador projetou na segunda base, Hyeseong KimEle é um recém -chegado que jogou no ano passado na organização coreana de beisebol.

Junto com rojas e Chris TaylorMuncy disse que o grupo “está lá há cerca de uma semana e meia agora, todos os dias há várias horas, tentando obter bolas de chão, apenas tentando melhorar a defesa”.

Essa atenção aos detalhes foi crítica em outubro. Nele World Series contra o New York YankeesOs Dodgers não eram apenas a equipe mais talentosa. Eles também eram a equipe mais fundamentalmente sólida, aproveitando a defesa de lixo dos Yankees para Exclua um déficit de cinco run na sua vitória do jogo 5 do jogo 5 da série.

Leia mais: Os Dodgers Crazy são? Como o novo anti -herói do grande mercado de beisebol reage à história do vilão

“O que posso dizer é que a mentalidade de todos nesta sala é ganhar todos os dias”, disse Rojas. “Então, se pudermos ganhar 162, tentaremos ganhar 162. Sei que é impossível e é realmente difícil vencer 120 jogos, mas no final do dia, essa é a expectativa”.

A abordagem resultou em 11 títulos de divisão e dois campeonatos da World Series em 12 anos. Agora, com a coleção de talentos mais cara da história do beisebol, a mesma mentalidade pode produzir uma temporada recorde.

Metade de suas manchetes pode cair com ferimentos e Dodgers ainda teria a rotação mais profunda no beisebol.. Gastou US $ 85 milhões em Tanner Scott e Kirby Yates Para melhorar o que já era um dos agressores mais confiáveis ​​do jogo. Eles ainda têm um alinhamento historicamente perigoso que inclui pessoas como Ohtani, Betts e Freeman. Eles têm um líder estável e confiável em Dave Roberts Gerente.

A história é inevitável. Cento e vinte vitórias se sentem ao seu alcance.

Registre -se para obter mais notícias de Dodgers com Dodgers Dugout. Entregue no início de cada série.

Esta história apareceu originalmente em Los Angeles Times.