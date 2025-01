Hill accenna a una potenziale partenza dai Miami Dolphins dopo la sconfitta

EAST RUTHERFORD, NJ – Il wide receiver dei Miami Dolphins Tyreek Hill ha accennato a una potenziale uscita dalla squadra dopo la sconfitta di domenica contro i New York Jets nella quale non ha giocato nell’ultimo quarto.

Parlando ai giornalisti negli spogliatoi dopo la sconfitta per 32-20 che ha ufficialmente eliminato i Dolphins dalla corsa ai playoff, Hill ha espresso la sua frustrazione per aver saltato i playoff per la prima volta nella sua carriera. Alla domanda sul suo messaggio alla squadra come capitano, Hill ha offerto una risposta sorprendente.

“Non lo so nemmeno, fratello. Questa è la prima volta che non sono ai playoff”, ha detto. “Per quanto mi riguarda, devo solo fare ciò che è meglio per me e la mia famiglia, che sia qui o dovunque sia. Aprirò quella porta per me… sono fuori, fratello. È stato è una bella partita qui, ma alla fine devo fare ciò che è meglio per la mia carriera.

“Sono troppo un concorrente per essere lì.

Hill and the Dolphins hanno ristrutturato il suo contratto prima dell’inizio della stagione, portando il totale dei soldi garantiti sul suo contratto quinquennale a 106,5 milioni di dollari; gli restano ancora due anni per il prolungamento originariamente firmato nel 2022.

Ha offerto un messaggio ai fan dei Dolphins sui social media.

“La benedizione dell’amore per la nazione ti ha aperto per sempre la porta della famiglia Hill,” ha scritto su X. “Nient’altro che rispetto e amore.”

Dopo aver messo a segno stagioni consecutive di almeno 1.700 yard e 119 ricezioni nei suoi primi due anni con la squadra, Hill ha concluso la sua peggiore stagione con i Dolphins nel 2024, terminando con 959 yard e sei touchdown su 81 ricezioni. Ha avuto solo due ricezioni per 20 yard nella sconfitta di domenica contro New York: la sua terza partita della stagione con due o meno ricezioni dopo solo due partite del genere nel 2022 e nel 2023 messe insieme.

Ha saltato gli ultimi due possedimenti della partita dei Dolphins; L’allenatore dei Dolphins Mike McDaniel ha detto ai giornalisti dopo la partita che l’assenza di Hill non era correlata a un infortunio.

“Sono stato informato che non era disponibile subito prima della corsa. Non sono stato informato che non si trattava di un nuovo infortunio”, ha detto McDaniel. “E penso che a quel punto ero concentrato sui giocatori e non mi sono preso il tempo per cercare di capirci di più, solo per avere ragazzi in campo a competere. vincere la partita.”

Sotto di due punti in quel momento, i Dolphins segnarono un touchdown su un drive riducendo il loro deficit a cinque punti. Tuttavia, i Jets hanno risposto con un touchdown sul possesso successivo per chiudere efficacemente la partita.

McDaniel ha detto di non aver sentito i commenti di Hill su una potenziale partenza e di non voler rispondere ai commenti “di seconda mano” dopo la deludente sconfitta. Ha anche rifiutato di fornire un’ulteriore risposta al ritiro del capitano della squadra dalla corsa alla vittoria nell’ultimo quarto.

“Sarebbe ingiusto per me paragonare un’emozione all’altra”, ha detto McDaniel. “Subito dopo la partita, quando la stagione è finita, quando lotti per prolungarla e con la piena convinzione di avere le capacità per farcela. Non darò un giudizio affrettato su qualcosa che è un po’ offuscato di nuovo nel caldo per un paio di ragioni, quindi so che sarà chiaro e che state andando avanti con convinzione come squadra di calcio e non vedo l’ora di parlare con lui questa settimana.”

I commenti di Hill hanno coronato una stagione deludente per i Dolphins, che hanno chiuso con una sconfitta e hanno saltato i playoff per la prima volta nelle tre stagioni di McDaniel con la squadra. Miami doveva battere i Jets e i Kansas City Chiefs dovevano battere i Denver Broncos per raggiungere i playoff. I Broncos hanno battuto i Chiefs 38-0 e il tabellone video del MetLife Stadium ha mostrato i momenti salienti della partita mentre Denver si portava in vantaggio per 21-0 nel primo tempo.

Il guardalinee difensivo dei Dolphins Calais Campbell ha detto che i giocatori erano consapevoli del punteggio in tempo reale dei Broncos e avevano capito che avrebbero giocato “per amore del gioco”.

“Si gioca allo stesso modo. Ma mentirei se ti dicessi che non ce ne siamo accorti”, ha detto Campbell. “L’ho notato personalmente e so che anche altri ragazzi l’hanno notato. E ha influenzato il modo in cui giocava? Forse no. Non lo sapremo mai con certezza”.

Nonostante la stagione deludente, McDaniel, che ha firmato un prolungamento di tre anni prima dell’inizio della stagione, ha detto che la sua “piena aspettativa” è che lui e il direttore generale Chris Grier tornino ai Dolphins per la stagione 2025.

Più tardi domenica per ringraziare giocatori, allenatori e tifosi per la stagione, Il club ha rilasciato una dichiarazione del proprietario Stephen Ross su X è d’accordo con McDaniel, aggiungendo che “guardando al 2025, le nostre operazioni calcistiche continueranno a essere gestite da Chris Grier e Mike McDaniel con il mio pieno sostegno”. Il loro rapporto di lavoro positivo è una risorsa per i Dolphins e io credo nel valore della stabilità.”