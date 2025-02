Hina Munawar nomeou a Primeira Mulher da Equipe de Críquete do Paquistão

Hina Munawar, um policial com forte experiência no campo da segurança e cirurgia, foi nomeado o primeiro gerente da equipe na equipe de críquete masculino do Paquistão em frente ao Troféu dos Campeões. Munawar, que serviu dentro dos limites de Constabulara na área de SWAT de alto risco, foi nomeado gerente operacional da série de tri-nação do Paquistão e do troféu Champions, que começa em 19 de fevereiro em Karachi. Enquanto o burocrato aposentado mais velho Akram Cheema continuará como gerente de equipe, a indicação de Munawar causou curiosidade entre fãs de grilos, especialistas e mídia.

Depois de aprovar o Exame Civil dos Serviços de Serviços, Munawar mudou para diferentes funções de aplicação e segurança da lei.

“Talvez sua indicação visa melhorar as operações na equipe e entre os jogadores e o conselho, porque ela trabalhou em funções estratégicas e de liderança, ajudando a melhorar várias operações”, disse a fonte semelhante ao Pakistan Cricket Board (PCB).

Munawar, que ingressou na PCB no ano passado, também foi nomeado gerente de mulheres do Paquistão com menos de 19 anos na Copa da Ásia.

“Ela manteve a história como o primeiro oficial do distrito no estilo de fronteira em Swat, quebrando barreiras sexuais no campo tradicionalmente dominadas pelos homens”-acrescentou a fonte.

Entende -se que o presidente da PCB Mohsin Naqvi levou Munawar à delegação porque ele permanece parte da polícia no Paquistão.

A PCB visa melhorar o gerenciamento de equipes e criar um ambiente mais organizado e eficiente, e sua reunião traz novas perspectivas tradicionalmente focadas no treinamento e na configuração dominadas pelos homens.

