Histórias de pré -temporada da MLS: o retorno de Gregg Berhalter, Lionel Messi e Inter Miami visam se recuperar e mais

É quase a hora de começar outra temporada do MLS, já que as equipes procuram pegar a galáxia de Los Angeles que venceu a Copa da MLS na última temporada. Com o San Diego FC se juntando à liga como 30º time antes da 30ª temporada da liga, as coisas parecerão um pouco diferentes, mas essa é apenas a ponta do iceberg. Cucho Hernández está agora de volta à liga, Miguel Almiron retornou ao Atlanta United, e a lenda da Argentina Javier Mascherano é agora treinadora da Inter Miami.

Com as laterais da MLS terminando a pré -temporada e iniciando o jogo da Copa da Concacaf campeões nesta semana, é um bom momento para dar uma olhada por que saber antes da temporada começar em 22 de fevereiro.

Para onde vão os 10 prolíficos?

No final da temporada passada, o finalista do MVP Evander publicou um tópico sobre X sobre por que ele não quer mais jogar pelo Portland Timbers devido a promessas quebradas. Embora isso tenha sido eliminado, ele ainda não se moveu e, com os novos mecanismos da lista de MLS sobre poder pagar em dinheiro pelos jogadores dentro da liga, agora é realista que um jogador designado se move em todo o país onde provavelmente teria ido ir fora do país. Existem algumas razões pelas quais Evander, finalista do MVP, com 15 gols e 19 assistências, não se mudou e isso se deve a um domínio pela liga.

Atlanta United conseguiu preencher seu vazio em 10 trazendo de volta para Miguel Almiron de Newcastle United, mas outra equipe que poderia estar na mistura é o FC Cincinnati. Agora eles viram Lucho Acosta se mudar para o FC Dallas em um movimento histórico da liga. É um movimento de US $ 5 milhões com o potencial de outro milhão em acessórios financiados pela nova regra de caixa para os jogadores da MLS. Nas temporadas anteriores, alguém como Acosta não se moveu sem ir para o exterior e retornar ao MLS como ele fez quando deixou o DC United, mas agora as equipes podem ser compensadas bastante por suas estrelas, mantendo o melhor talento da liga. Como Evander é mais jovem que o Acosta, não há razão para que uma taxa para ele não seja semelhante, se não mais alta, mas também está claro que entramos em uma nova era dentro da liga com antigo equipamento de troca de MVPs de troca de MVPs

Mudança em Los Angeles

Depois de vencer a MLS Cup na última temporada, a galáxia agora parecerá um pouco diferente. Não apenas Riqui Puig ainda está ferido, o que exercerá mais pressão sobre Marco Reus, mas o atacante de estrelas deixa Joveljic e seus 21 gols sazonais regulares estão agora liderando a linha do esporte de Kansas City. A galáxia poderia adicionar um novo atacante em Christian Rameriez, juntando -se à equipe de Columbus, mas agora é o ataque de Joseph Paintsil e Gabriel Pec. A dupla mostrou que os líderes podem estar nesse ataque, mas as expectativas serão mais altas do que nunca depois que a galáxia retornou ao topo da MLS na última temporada. A nova versão do meio -campo de adicionar Lucas Sanabria, Elijah Wynder e Sean Davis deve ser suficiente para manter a galáxia no topo do oeste, mas terá muita competição de seus rivais de Crosstown.

Mateusz Boguz deixou o LAFC depois de receber uma oferta que não conseguiu rejeitar Cruz Azul, mas ele não é o único jogo com Illie Sánchez, Stipe Buik, Omar Campos e alguns outros jogadores que saem. Isso não é novidade para preto e ouro, que se acostumou a substituir vários jogadores importantes ano após ano, e a adição de Jeremy Ebobisse poderia adicionar muito ao ataque. Olivier Giroud ainda não começou a correr no MLS, então, sabendo que há um atacante confiável atrás dele será importante com mais pressão do que nunca sobre seu líder Denis Bouanga. Se você puder manter esse time no topo, será um rival importante para Lionel Messi como candidato a MVP, mas ao examinar a liga para os maiores rivais para a Inter Miami, ambos residem em Los Angeles.

Inter Miami pode se recuperar?

Não se pode negar que a última temporada foi uma decepção para a Inter Miami. Apesar de vencer o escudo dos seguidores e estabelecer um novo recorde de uma temporada com 74 pontos durante a temporada regular, a garça lutou nos playoffs, sendo eliminada na primeira rodada para o Atlanta United. Mas não foi a ausência do MVP da Liga Messi que desacelerou as irmandades durante as partes da temporada, realmente estava faltando Sergio Busquets que ele deixou a defesa sem uma resposta para os ataques que se aproximavam. Sob a nova liderança de Javier Mascherano, isso é algo que Heron precisará descobrir como lidar se surgirem lesões.

Federico Redondo terá mais tempo para seu crédito com a nova empresa da Fablasco Segovia. Mas é difícil julgar Miami. Muitas equipes cercam a liga, mas a temporada regular quase não importa quando este é um time que será julgado para talheres. Uma das únicas duas equipes que participam de três competições que não são da liga com a Copa do Mundo do Club, a Copa da Liga e a Copa dos Campeões da CONCACAF, esta é uma lista que será atingida por seus limites. Jordi Alba, Luis Suarez, Messi e Busquets são todos mais velhos e Mascherano tem um ótimo trabalho em suas mãos lidando com isso enquanto equilibra as várias competições.

Chicago na ascensão

Quase o segundo em que Gregg Berhalter foi contratado como gerente geral e treinador -chefe do incêndio de Chicago, teve que chegar ao fundo da descoberta de sua lista com decisões sobre quem reteria o incêndio. Com a temporada chegando, ainda não parou com o incêndio como uma das equipes mais ativas do mercado aberto durante a baixa temporada. Em Hugo Cuyers, o incêndio já tem uma estrela de bônus para construir, mas durante a baixa temporada, Berhalter mostrou um de seus principais atributos que ajudaram a equipe nacional masculina dos Estados Unidos: recrutamento.

Além de Jack Elliott, Jonathan Bamba, Philip Zinckernagel e Sam Rogers, essa equipe não se parece com o incêndio que os playoffs foram perdidos na última temporada. Berhalter tem um trabalho difícil pela frente, para que esses jogadores cheguem na mesma página, mas se você puder fazer isso, fica claro ver quem será o lado MLS mais aprimorado, e ficaria claro na corrida para o treinador do ano também. Vimos os gastos com incêndio no passado sem ter resultados para mostrá -lo, mas essa baixa temporada parece diferente.