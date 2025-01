Hollywood Brown e Bobby Wagner sono i protagonisti di X-Factors AFC e giochi per il titolo NFC

Eric Williams Reporter della NFL

Patrick Mahomes, Josh Allen, Jayden Daniels e Jalen Hurts sono i protagonisti delle partite di campionato della conferenza della NFL. Toccano la palla più di chiunque altro in campo e avranno un grande impatto su chi vincerà e chi perderà domenica.

Ma per quanto riguarda il loro cast di supporto?

Diamo uno sguardo più da vicino ai potenziali fattori X, giocatori che non sono così famosi ma che potrebbero fare giocate critiche che possono mandare la loro squadra al Super Bowl.

Filadelfia Eagles

IL Dallas Goedert

La grande notizia in vista dell’NFC Championship Game di domenica sarà se Jalen Hurts riuscirà a far funzionare il gioco di passaggio di Filadelfia, soprattutto dopo che la prima base AJ Brown ha avuto solo due ricezioni per 14 yard su sette carry nella vittoria della scorsa settimana sui Los Angeles Rams.

Per girare in aria, Hurts deve appoggiarsi a Goedert, una coperta di sicurezza nella posizione finale stretta. Miglior ricevitore della squadra in questa stagione con otto ricezioni per 103 yard e un punteggio, Goedert ha dimostrato di essere un bersaglio affidabile in situazioni critiche per Hurts.

E Washington è stata vulnerabile nella copertura dei passaggi in mezzo al campo. Secondo Next Generation Stats, le squadre avversarie hanno completato il 67,6% dei loro passaggi a 10-19 yard di profondità nel terzo centrale del campo, per un totale di 408 yard di passaggio e quattro touchdown senza intercettazioni. I quarterback avversari hanno registrato un passer rating di 147,7 su quei lanci, numero 2 in campionato.

Goedert ha effettuato cinque ricezioni su 61 ricevitori contro Washington nella settimana 11.

DB Cooper DeJean

Il debuttante dell’Iowa è stato nominato cornerback nella Pro Football Writers Association All-Rookie Team. DeJean ha giocato il 63% degli snap per la difesa di Filadelfia e ha concluso con 51 contrasti combinati – di cui tre per sconfitta – sei rotture di passaggi, un fumble forzato e mezzo licenziamento.

Il coordinatore difensivo degli Eagles Vic Fangio ha giocato la difesa del nichel nell’80,5% delle partenze dell’unità, numero 3 nella NFL. Quindi DeJean, l’angolo di Philadelphia, è in campo per gran parte della partita in difesa. E il suo gioco, sia in copertura che potenzialmente come blitzer, sarà importante per rallentare Jayden Daniels.

Soprattutto quando gli Eagles sono in zona e Daniels decide di andare, DeJean è uno dei giocatori più atletici in campo e un placcatore sicuro. È fondamentale per assicurarsi che Daniels non muova costantemente le catene con i piedi.

Da quando DeJean è diventato l’angolo da nichel di Filadelfia, gli Eagles hanno concesso 4,2 yard per gioco, il minimo della lega, utilizzando cinque difensori. DeJean ha anche la possibilità di fare una grande giocata come ritornatore.

comandanti di Washington

LIBBRE BobbyWagner

Saquon Barkley è stato una forza inarrestabile in questa stagione e, come la maggior parte delle difese, i guardalinee hanno faticato a fermarlo. In due partite contro Washington, Barkley aveva 296 yard di corsa e una media di 5,4 yard per carry.

I Commanders hanno concesso 137 yard di corsa per gara durante la stagione regolare, numero 30 nella NFL. Consentono inoltre il secondo tasso di corsa più alto (13,2%) e il maggior numero di yard pre-touchdown per carry (1,9) ai running back, secondo Next Generation Stats. In due partite, Commanders ha rinunciato a 197 yard prima del contatto con Barkley (3,6 YBC per riporto), comprese sei corse esplosive.

Nel suo periodo migliore con i Seattle Seahawks, il veterano linebacker Bobby Wagner era uno dei migliori difensori della Legion of Boom. I suoi punti di forza sono sempre stati l’uso della sua intelligenza per ottenere la difesa sulla chiamata giusta prima dello snap, quindi giocare in modo proattivo e portare i corridori a terra all’interno della tackle box.

Il prodotto dello Utah State ha guidato i comandanti durante la stagione regolare con 132 contrasti combinati. Secondo Next Generation Stats, Wagner ha effettuato 55 run stop (placcaggi per un EPA negativo) in questa stagione, classificandosi al 10° posto nella NFL.

Washington ha bisogno che Wagner aiuti i primi sette a rallentare Barkley, affidando a Hurts l’onere di muovere la palla.

I Comandanti riusciranno a contenere Saquon Barkley nel gioco del titolo NFC?

RB Austin Grazie

Il linebacker degli Eagles Zack Baun ha avuto una storia straordinaria quest’anno, guadagnandosi gli onori di All-Pro nel suo primo anno come linebacker interno dopo essere passato da edge rusher con i New Orleans Saints.

Sebbene Baun sia stato solido nella copertura, sta ancora imparando le complessità della posizione, il che potrebbe creare un’opportunità per uno dei migliori terzi downers della lega. I Commanders hanno scelto un free agent in offseason, ed Ekeler ha totalizzato 89 yard su otto ricezioni su nove carry nel primo incontro tra le due squadre.

Baun ha concesso sette ricezioni su otto bersagli per 82 yard e un touchdown in questa partita. Un modo in cui Daniels e i Commanders attaccano la difesa di Philadelphia, soprattutto al terzo down, è quello di creare matchup favorevoli in cui Baun deve coprire Ekeler o il veterano tight end Zach Ertz nello spazio.

Capi di Kansas City

W.R Marrone hollywoodiano

Brown ha saltato la maggior parte della stagione a causa di un infortunio alla spalla subito in preseason. Ora che è tornato, abbinare Brown al debuttante Xavier Worthy consentirà ai Chiefs di giocare come intendevano quando questa squadra è stata assemblata: due minacce verticali per allungare il campo per i bersagli centrali Travis Kelce e DeAndre Hopkins.

Brown ha ricevuto un totale di nove ricezioni per 91 yard su 15 target durante la stagione regolare. L’allenatore dei Chiefs Andy Reid è un maestro nell’ottenere il massimo dai giocatori di ruolo nella posizione di ricevitore, quindi non sorprenderti se Brown avrà una partita importante contro i Bills.

Patrick Mahomes, Chiefs, è ufficialmente pronto per il three-peat?

LIBBRE Nick Bolton

I Chiefs devono capire come contenere Josh Allen, alto 1,80 e 110 chili, uno dei corridori più fisici e dei passanti più dinamici della lega. E si comincia con uno dei guardalinee più sottovalutati del campionato.

Il principale placcatore della difesa di Kansas City in questa stagione, Bolton è bravissimo a mandare a terra i portatori di palla. Tuttavia, non solo dovrà essere bravo vicino alla linea di scrimmage contro un versatile gioco di corsa guidato da Allen e James Cook, Bolton dovrà anche occuparsi degli affari nella copertura a zona contro i pass rusher Dalton Kincaid, Khalil Shakir e Curtis Samuel. .

Nella sconfitta della settimana 11 contro Buffalo, i Chiefs hanno permesso ai Bills di convertire 9 terzi down su 15, rinunciando a 30 punti per la prima volta dalla stagione regolare 2022 nella vittoria del Super Bowl di Kansas City.

Bolton ha effettuato sette contrasti combinati contro Buffalo in questa stagione. Secondo Next Generation Stats, ha concesso solo tre ricezioni per 13 yard su 33 scatti di copertura.

Fatture di bufalo

W.R Khalil Shakir

Con Stefon Diggs e Gabe Davis che sono passati alla scorsa stagione, Shakir ha assunto il ruolo di ricevitore di Buffalo. Ha guidato Buffalo durante la stagione regolare con 76 ricezioni, 821 yard e quattro touchdown. Shakir ha giocato bene nella vittoria di Buffalo sui Chiefs all’inizio di questa stagione. Ha avuto otto ricezioni per 70 yard su 12 bersagli, inclusa una da 56 yard dopo la presa.

I Chiefs concessero 2.123 yard dopo la ricezione nella stagione regolare, nono nella NFL. Quindi Shakir ha l’opportunità di creare giochi esplosivi in ​​campo contro la difesa di Kansas City.

È questo il modo migliore dei Bills per battere i Chiefs?

DI Autore: Miller

Miller è uno dei migliori decisori della postseason durante i suoi 13 anni di carriera nella NFL. I suoi 10,5 licenziamenti nei playoff si collocano all’undicesimo posto di tutti i tempi e al secondo tra i leader attivi dietro Frank Clark. E Miller ha chiaramente ancora un talento nel fare grandi giocate in partite importanti. Domenica sera, ha colto il fumble di Lamar Jackson e lo ha restituito per 39 yard per un touchdown nella vittoria per 27-25 di Buffalo sui Ravens.

Il 35enne giocatore marginale ha ancora benzina nel serbatoio. Secondo Next Gen Stats, Miller ha generato 19 pressioni su 79 carry dalla settimana 12, buono per un tasso di pressione massimo del campionato del 24,1% in quell’intervallo (minimo 50 carry). La corsa media di passaggio di Miller di 0,60 secondi sotto tutti i punti di vista è stata la più veloce della NFL in quell’arco di tempo.

