Hatch Fast da equipe de críquete de críquete Jasprit Bumrah foi homenageada com o prestigiado Sir Garfield Sobers Award pelo jogador de críquete do ano, Bumrah derrotou outros indicados por Travis Head, Joe Root e Harry Brook – para o prêmio, quando se tornou o quinto Destinatário da Índia, depois de Rahul Dravid (depois de Rahul Dravid (2004), Sachin Tendulkar (2010), Ravichandran Ashwin (2016) e Virat Kohli (2017, 2018). “Em vários formatos de exploração de Bumrah em 2024, eles eram uma classe mestre de habilidade, precisão e uma conseqüência implacável, quando ele destruiu o registro após registros e consolidou seu lugar como o chapéu rápido mais importante do mundo”, dizia o site da ICC. “O atual Melmonic No. 1 no ranking de teste da ICC se tornou o Strażek indiano mais rápido, que alcançou 200 objetivos de teste, alcançando uma façanha graças à média no boliche abaixo de 20 – o melhor da história”.

“O brilho de Pacer se refletiu em seus rankings de teste de classificação, nos quais ele superou o sinal indescritível de 900 pontos, terminando um ano com um recorde de 907 pontos-o que é mais alto para cada caixa indiano da história”, leia uma declaração sobre A vitória de Bumrah, que ganha o prêmio Bumrah Prestigious.

Bumrah ficou na segunda -feira chamado Críquete de Teste dos Men da ICC do ano por reunir 71 gols em apenas 13 partidas com uma média impressionante abaixo de 15, estatísticas que o colocaram cabeças e braços sobre seu contemporâneo durante o fenomenal 2024.

Voltando ao formato mais longo no final de 2023, após a recuperação após a lesão nas costas, o mundo número um de Bumrah foi “absurdo” 14,92 durante o ano, enquanto estabelece muitos registros. Ele desempenhou um papel fundamental na manutenção da Índia na luta pelo Campeonato do Campeonato de Testes da ICC World antes do término da equipe.

“Bumrah era um jogador distinto no mundo em 2024, excelente em casa e fora, e acabou sendo um fator -chave para manter a Índia na competição no ranking do campeonato de testes mundiais da ICC”, disse a ICC em comunicado à imprensa.

Bumrah entrou em outros indicados na Inglaterra Harry Brook e Joe Root e o Krykiecist em ascensão do ICC Kamindu Mendis ano para ganhar o prêmio, tornando -se o primeiro krykiecist indiano desde Virat Kohla em 2018.

Antes de Kohla, o lendário spinner R Ashwin foi nomeado pelo jogador de críquete e Krykiecista do ano em 2016.

“Estou muito honrado por ter recebido o Crickere do Men Ardard Award. O teste de críquete sempre foi um formato que eu mantenho perto do meu coração, e o reconhecimento nessa plataforma é realmente único “, disse Bumrah em uma mensagem de mídia.

“Este prêmio não é apenas um reflexo de meus esforços individuais, mas também o apoio inabalável de meus colegas de equipe, treinadores e fãs que ainda acreditam e me inspiram todos os dias.

“Representar a Índia é um privilégio que eu valorizo ​​profundamente, e o conhecimento dos meus esforços causa sorrisos a pessoas em todo o mundo, torna essa jornada ainda mais única”, acrescentou.

(Com entradas PTI)