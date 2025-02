Horário de início na Índia, EUA, Reino Unido, Austrália e muito mais

Royal Rumble 2025 será um dos maiores eventos da WWE deste ano

A 38ª edição do WWE Royal Rumble ocorrerá em 1º de fevereiro de 2025 no Lucas Oil Stadium em Indianapolis, Indiana. Um dos eventos anuais mais esperados da WWE, o Royal Rumble terá as melhores superestrelas de Raw, SmackDown e NXT, competindo em partidas de alto risco, incluindo as festas tradicionais de Rumble Royal de 30 e 30 mulheres.

Royal Rumble é um partido profissional de luta livre com as regras da Battle Royal, onde os concorrentes eliminam outros jogando -os na corda superior. Em geral, 30 participantes participam, com dois iniciando o jogo e os novos lutadores entrando a cada 90 segundos até que os 30 estejam no ringue.

Cody Rhodes defenderá o Indiscutível WWE Championship contra Kevin Owens em uma partida de escada hoje à noite. Rhodes tem um recorde de 3-0 sobre Owens, mas o Challenger está determinado a alterar o curso e capturar o título.

O tradicional Partido Real de 30 homens contará com as estrelas Raw, Smackdown e NXT, incluindo John Cena, Roman Reigns, CM Punk e Seth Rollins. O vencedor garantirá uma oportunidade de campeonato na WrestleMania 41 em Las Vegas.

Trinta superestrelas do sexo feminino competirão no Royal Rumble de 30 mulheres, incluindo Charlotte Flair, Bayley, Io Sky e Chelsea Green, com o vencedor vencendo uma oportunidade de evento principal para o WrestleMania 41 em abril.

Os campeões reinantes, #diy (Tomasso Ciampa e Johnny Gargano), colocarão seu campeonato da WWE Label em jogo contra ex -metralhadoras de Motor City Champions (Alex Shelley e Chris Sabin) em um 2 -Year -old Falls

WWE Royal Rumble Horário de início

EUA: 18:00 ET/17:00 CT (sábado)

18:00 ET/17:00 CT (sábado) Reino Unido: 12:00 GMT (domingo)

12:00 GMT (domingo) Índia: 5:30 da manhã (domingo)

5:30 da manhã (domingo) Canadá: 18:00 ET (sábado)

18:00 ET (sábado) Austrália: 10 da manhã AEST (domingo)

10 da manhã AEST (domingo) México: 17:00 GMT-6 (sábado)

WWE Royal Rumble 2025: cartão de festa completo

Royal Rumble Match

Royal Rumble of Women

Cody Rhodes vs Kevin Owens – Indiscutível WWE Championship (Match Staircase)

Tomasso Ciampa e Johnny Gargano (C) (DIY) vs Alex Shelley e Chris Sabin (Motor City Machine Guns) – 2 de 3 Falls Match para o WWE Label Team Championship

