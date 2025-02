Horário de início na Índia, EUA, Reino Unido, Austrália e muito mais

WWE NXT Vengeance Day tem muitos títulos em jogo

O dia da vingança, o evento Premium ao vivo da WWE NXT, ocorrerá no sábado, 15 de fevereiro de 2025. Viagem própria para parar e entregar.

Enquanto olhamos para as celebrações de fim de semana, quatro confrontos do campeonato e dois jogos adicionais que reacenderão ou concluirão duas disputas em fogo baixo.

Giulia defenderá seu campeonato feminino da WWE NXT contra Bayley, Roxanne Pérez e Cora Jade em uma partida fatal de quatro andamentos. Os três superestrelas competiram na partida Royal Rumble 2025, onde Pérez estabeleceu um recorde ao sobreviver a uma hora, sete minutos e 47 segundos, dando sua confiança no Dia da Vingança.

O NXT Championship estará em jogo na capital do país, já que Oba Femi defende seu título contra Grayson Waller e a teoria de Austin. No episódio de 28 de janeiro do “The Grayson Waller Effect”, de NXT, Waller e Teoria convenceram o campeão a aceitar um jogo de ameaça tripla.

Fallon Henley defenderá o campeonato americano do NXT contra Stephanie Vaquer, que poderia ser seu oponente mais difícil até agora. O primeiro alcançou a WWE com muita fanfarra e tem sido exagerado ao derrotar alguns dos melhores do NXT.

WWE NXT 2025 VENGEND DIA: Hora de início na Índia

O PLE começará às 4:30 da manhã (domingo) Horário padrão da Índia (IST) para os fãs da WWE na Índia.

WWE NXT 2025 Vinging Day: Horário de início nos Estados Unidos e Canadá

17:00 – sábado – horário central (CT)

16:00 – sábado – horário da montanha (MT)

15:00 – sábado – horário do Pacífico (PT)

WWE NXT Revenge Day 2025: Horário de início na Europa e no Reino Unido

Os fãs europeus podem ver o evento nos seguintes momentos:

23:00 – – Sábado – Hora de Greenwich (GMT)

12:00 – Domingo – Europeu Central (CET)

1:00 – Domingo – Hora da Europa Oriental (EET)

WWE NXT 2025 DIA DE VENGENS: Hora de início na Austrália e Nova Zelândia

Para os fãs abaixo, o evento começará no domingo, 3 de novembro de 2024:

12:00 – Domingo – Time de luz do Dia da Nova Zelândia (NZDT)

10:00 – Domingo – Time de Luz Oriental Australiano (AEDT)

9:00 – Domingo – hora do dia central da Austrália (ACDT)

7:00 – Domingo – Tempo padrão ocidental australiano (awst)

Outras regiões notáveis

Japão: 8:00 – Domingo – Japão Standard Time (JST) em 3 de novembro

Oriente Médio: 2:00 – Domingo – Hora padrão da Arábia (AST)

WWE NXT NXT Vengeance Day 2025 Match Card

Giulia vs Roxanne Pérez vs Bayley vs Cora Jade (WWE NXT Women Championship)

Oba Femi vs Grayson Waller vs Austin Theory (WWE NXT Championship)

Fallon Henley vs Stephanie Vaquer (América do Norte do Norte da WWE NXT)

Fraxiom vs Josh Briggs e Yoshiki Inamura (partida do campeonato de tag team NXT)

Trick Williams vs Eddy Thorpe.

Je’von Evans vs Ethan Page

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.