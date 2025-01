Horários das sessões do dia 1 para o teste de Sydney, BGT 2024-25

O quinto teste IND vs AUS será disputado a partir de 3 de janeiro em Sydney.

A Austrália lidera o Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 por 2 a 1, após quatro testes cativantes.

A Índia começou a série com uma vitória dominante de 295 corridas em Perth, mas a Austrália respondeu fortemente no Adelaide Oval com uma vitória retumbante de 10 postigos no Teste de bola rosa. O terceiro teste em Brisbane terminou com um empate na chuva, antes que a Austrália vencesse o teste de Melbourne por 184 corridas na sessão final.

A Índia espera um melhor desempenho de sua equipe principal, que falhou em todas as ocasiões, exceto uma nesta série. A equipe tem sido frequentemente resgatada pelos jovens Yashasvi Jaiswal e Nitish Kumar Reddy, mas os jogadores mais experientes (Virat Kohli, Rohit Sharma e Rishabh Pant) ainda não entregaram.

A Austrália, por outro lado, tomou uma decisão ousada ao substituir o experiente Mitchell Marsh pelo versátil da Tasmânia Beau Webster. Webster apareceu em 93 jogos da Primeira Classe (FC), marcando 5.297 corridas com uma média de 38.

As equipes irão agora para o Sydney Cricket Ground (SCG) para o teste final da série.

IND vs AUS: Quais são os horários das sessões do Dia 1 do 5º Teste em Sydney?

A 5ª partida de teste IND vs AUS em Sydney está programada para começar em 3 de janeiro às 10h30, horário local, que é 5h00 IST. O sorteio está marcado para as 4h30 IST.

Os horários das sessões são detalhados abaixo. Observe que o jogo pode ser estendido por 30 minutos para completar a cota de saldos.

Aqui estão os horários das sessões do dia 1 do quinto teste IND vs AUS no MCG:

1ª sessão: 5h00 às 7h00 IST / 23h30 às 1h30 GMT / 10h30 às 12h30 AEDT

Pausa para almoço: 7h00 às 7h40 IST / 1h30 às 2h10 GMT / 12h30 às 13h10 AEDT

2ª sessão: 7h40 às 9h40 IST / 2h10 às 4h10 GMT / 13h10 às 15h10 AEDT

Pausa para o chá: 9h40 às 10h IST / 4h10 às 4h30 GMT / 15h10 às 15h30 AEDT

3ª sessão: 10h00 às 12h00 IST / 4h30 às 6h30 GMT / 15h30 às 17h30 AEDT

Extensão de meia hora: 12h00 às 12h30 IST / 6h30 às 7h00 GMT / 17h30 às 18h00 AEDT

