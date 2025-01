Horários das sessões do dia 2 para o teste de Sydney, BGT 2024-25

Teste Austrália por 176 corridas após o Dia 1 do 5º Teste IND vs AUS em Sydney.

No primeiro dia da quinta Prova do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 em Sydney, a bola dominou o taco. Embora 11 postigos tenham caído naquele dia em 75 saldos, foram os golpes corporais sofridos pelos batedores que se destacaram como o destaque do dia.

Depois de optar por rebater primeiro, a Índia registrou apenas 185 corridas em seu primeiro turno. Rishabh Pant e Ravindra Jadeja adicionaram uma parceria de 48 corridas para o quinto postigo antes de Jasprit Bumrah marcar um tiro rápido de 22 em 17 bolas.

Scott Boland liderou o ataque de boliche australiano com um lançamento de quatro postigos, enquanto Mitchell Starc e Pat Cummins contribuíram com três e dois postigos, respectivamente.

O momento mais dramático do dia aconteceu na final, quando Sam Konstas irritou Jasprit Bumrah antes que o velocista expulsasse Usman Khawaja na última bola do dia. A equipe indiana ficou entusiasmada com a comemoração em direção a Konstas e o levou de trenó para terminar o dia com muita confiança.

No Dia 1 no SCG, a Austrália está em 01/09, com 176 corridas.

IND vs AUS: Quais são os horários das sessões do dia 2 do quinto teste em Sydney?

O dia 2 da partida de teste IND vs AUS 5 está programado para começar em 4 de janeiro às 10h30, horário local, que é 5h00 IST.

Os horários das sessões são detalhados abaixo. Observe que o jogo pode ser estendido por 30 minutos para completar a cota de saldos.

Estes são os horários das sessões do dia 2 do quinto teste IND vs AUS no SCG:

1ª sessão: 5h00 às 7h00 IST / 23h30 às 1h30 GMT / 10h30 às 12h30 AEDT

Pausa para almoço: 7h00 às 7h40 IST / 1h30 às 2h10 GMT / 12h30 às 13h10 AEDT

2ª sessão: 7h40 às 9h40 IST / 2h10 às 4h10 GMT / 13h10 às 15h10 AEDT

Pausa para o chá: 9h40 às 10h IST / 4h10 às 4h30 GMT / 15h10 às 15h30 AEDT

3ª sessão: 10h00 às 12h00 IST / 4h30 às 6h30 GMT / 15h30 às 17h30 AEDT

Extensão de meia hora: 12h00 às 12h30 IST / 6h30 às 7h00 GMT / 17h30 às 18h00 AEDT

