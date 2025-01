Horários das sessões do dia 3 para o teste de Sydney, BGT 2024-25

A Índia lidera por 145 corridas no final do Dia 2 do Quinto Teste IND vs AUS em Sydney.

No segundo dia do quinto Teste do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 em Sydney, a Índia voltou, graças a uma forte exibição dos arremessadores rápidos e depois a cinquenta rápidos de Rishabh Pant.

Retomando suas entradas em 01/09, a Austrália sofreu um colapso de primeira ordem, caindo para 39/4. Steve Smith e o estreante Beau Webster adicionaram 57 corridas, ajudando a Austrália a chegar a 181. Webster foi o melhor marcador para os anfitriões com 57 corridas, alcançando seu primeiro teste em meio século. Siraj e Krishna ensacaram três postigos cada.

Com uma vantagem estreita de quatro corridas, a Índia começou forte com Yashasvi Jaiswal atingindo quatro limites na primeira sobre Mitchell Starc. No entanto, os anfitriões atacaram regularmente e Scott Boland manteve a Austrália no jogo ao marcar 4/42.

O momento mais emocionante do jogo aconteceu quando Rishabh Pant estava na área. O canhoto acertou 61 em 33 bolas, incluindo seis de quatro e quatro de seis, para ajudar a Índia a ampliar sua vantagem para mais de 100 corridas.

No Dia 2 no SCG, a Índia está com 141/6, liderando por 145 corridas. Ravindra Jadeja (8*) e Washington Sundar (6*) estão na área dos visitantes.

IND vs AUS: Quais são os horários das sessões do dia 3 do quinto teste em Sydney?

O dia 3 da partida de teste IND vs AUS 5 está programado para começar em 5 de janeiro às 10h30, horário local, que é 5h00 IST.

Os horários das sessões são detalhados abaixo. Observe que o jogo pode ser estendido por 30 minutos para completar a cota de saldos.

Estes são os horários das sessões do dia 3 do quinto teste IND vs AUS no SCG:

1ª sessão: 5h00 às 7h00 IST / 23h30 às 1h30 GMT / 10h30 às 12h30 AEDT

Pausa para almoço: 7h00 às 7h40 IST / 1h30 às 2h10 GMT / 12h30 às 13h10 AEDT

2ª sessão: 7h40 às 9h40 IST / 2h10 às 4h10 GMT / 13h10 às 15h10 AEDT

Pausa para o chá: 9h40 às 10h IST / 4h10 às 4h30 GMT / 15h10 às 15h30 AEDT

3ª sessão: 10h00 às 12h00 IST / 4h30 às 6h30 GMT / 15h30 às 17h30 AEDT

Extensão de meia hora: 12h00 às 12h30 IST / 6h30 às 7h00 GMT / 17h30 às 18h00 AEDT

