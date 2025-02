Hornets annuncia lo stato dei giochi di mercoledì di Mark Williams

È stata una settimana selvaggia per Mark Williams.

Pochi giorni dopo essere stato scambiato con Los Angeles Lakers di Charlotte Hornets, è tornato con la sua squadra originale perché Laker ha negato il commercio.

Ci sono ancora molte controversie su quel passaggio, ma Williams scopre come andare avanti.

Martedì, Hornets ha annunciato che Williams sarebbe uscito per la partita di mercoledì contro Orlando Magic.

Inoltre, Evan Sidery ha riferito che Hornets ha presentato una proposta al campionato per indagare sul fisico fallito dei Lakers per Williams.

Charlotte ha presentato una proposta per l’ufficio della NBA League per dare un’occhiata più da vicino al fisico fallito di Lakers per Williams. pic.twitter.com/3x7efz0noo

– Evan Sideery (@esidery) 11 febbraio 2025