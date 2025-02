Hornets contestando a decisão dos Lakers de rescindir o comércio de Mark Williams, em contato com a NBA, por relatório

A saga comercial de Mark Williams aparentemente deu outra volta. Na quarta -feira, o Los Angeles Lakers concordou em mudar Dalton Knecht, Cam Reddish, uma seleção da primeira rodada em 2031 e trocar direitos em outra seleção da primeira rodada em 2030 para o Hornets para seu grande jovem. No sábado, no entanto, com o último prazo, Os Lakers finalmente escolheram encerrar o acordo Devido a problemas que surgiram durante o físico.

Agora, de acordo com Shams Charania de ESPNHornets está em contato com o NBA Ao tentar explorar as opções para contestar a decisão que os Lakers tomaram para falhar Williams em seu físico.

“Os Hornets estão considerando seus próximos passos e pesando maneiras de desafiar o processo de avaliação dos Lakers ou procurar resoluções alternativas com o escritório da liga”, disse Charania na segunda -feira.

As razões exatas para o físico fracassado de Williams ainda não são conhecidas. No entanto, de acordo com Dave McMenamin de ESPN No sábado, a decisão foi baseada em vários problemas, e não na lesão nas costas que a manteve fora na maior parte da última temporada.

Williams jogou em apenas 85 jogos em suas três primeiras temporadas na NBA. Além dessa lesão nas costas, foi limitado devido a problemas que envolvem seus pés e polegar. Embora tenha riscos de lesões a longo prazo, parece ser saudável o suficiente para jogar neste momento. Williams jogou em 23 dos últimos 28 jogos do Hornets antes da troca e teve uma média de 15,6 pontos e 9,6 rebotes em 25 minutos por concurso.

Agora Williams está em uma posição estranha. Se o desafio de Charlotte for bem -sucedido, e isso não estiver claro no momento, se houver alguma possibilidade realista de ser, Williams finalmente teria que se juntar a uma equipe do Lakers que disse ao mundo que não queria mudar isso. Então ele se tornaria uma extensão elegível como Laker durante o verão, sabendo que sua equipe médica não confia em sua saúde a longo prazo.

No entanto, se o Hornets não conseguir forçar com sucesso o comércio, Williams permaneceria com uma equipe que não apenas a mudou, mas tentou agressivamente forçar esse comércio a acontecer mais tarde. Bem -vindo publicamente Após o cancelamento inicial do contrato.

De qualquer forma, um dos homens mais jovens da NBA de repente enfrenta um futuro extremamente incerto. Agora, duas equipes parecem estar lutando pelo que uma delas é forçada a aceitá -lo.