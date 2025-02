Host Radio Ripper Karl-Anthony Towns lo chiama “morbido”

Mentre New York Knicks ha un’ottima stagione, ora ci sono alcune serie domande sul fatto che siano davvero sfidanti per il campionato NBA di quest’anno.

Lo scorso fine settimana hanno perso sia a Cleveland Cavaliers che a Boston Celtics, e finora non hanno ancora sconfitto Cavs, Celtics e Oklahoma City Thunder in questa stagione.

Il grande uomo Karl-Anthony Towns, che hanno acquisito in ritardo durante l’alta stagione in un fantastico commercio da parte del Minnesota Timberwolves, ha avuto un grande impatto su di loro ed è probabilmente il miglior grande uomo dell’intera Eastern Conference in questo momento, soprattutto da quando l’ex MVP Joel ENCED non può rimanere sano.

Ma Towns è sempre stata perseguitata da domande sulla sua tenacia e Tony Massarotti, un conduttore radiofonico sportivo a Boston, ha gettato un po ‘di ombra seria sull’antipasto All-Star al giorno. Knicksmuse.

“Forse il grande uomo più morbido della storia della NBA. È un sedere è quello che è. Il ragazzo non è competitivo. Non è abbastanza competitivo. “

Boston Radio Host @Themassarotti Squartatore assolutamente nelle città di Karl-Anthony: “Forse il grande uomo più morbido della storia della NBA. È un sedere è quello che è. Il ragazzo non è competitivo. Non è abbastanza competitivo. ” pic.twitter.com/mrlfxigjow – Knicksmuse (@knicksmuse) 24 febbraio 2025

Le città in media 24,8 punti sul 53,2 per cento tirano dal campo e 43,2 per cento da 3 punti e 13,2 rimbalzi in una partita in questa stagione e i giocatori soft non ottengono tanti rimbalzi in un periodo di base costante.

D’altra parte, le città sono alte sette metri e pesano quasi 250 libbre, non sempre le dimensioni del suo vantaggio nella vernice e la sua difesa, in particolare il suo blocco del tiro, è sempre stata una delusione.

La scorsa stagione Knicks è arrivato sull’orlo della finale della Eastern Conference con una difesa selvaggia, ma in questa stagione hanno solo 20 anni. In una valutazione difensiva.

La risposta è forse quella di spostare le città nelle 4 una volta Mitchell Robinson, che è uscita dalla scorsa stagione con un infortunio alla caviglia, ritorna.

PROSSIMO: Bill Simmons afferma che Jalen Brunson è diventato un “Flops di spicco”